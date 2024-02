Elden Ring-DLC: Wie groß ist die neue Karte?

Das allseits beliebte Action-Adventure Elden Ring erhält einen vollwertigen Story-DLC. Das Entwicklerstudio From Software werkelt schon seit geraumer Zeit an neuen Inhalten, die schon in Kürze das Licht der Welt erblicken werden.

Mit dem Gameplay-Reveal-Trailer gibt es ab sofort einen finalen Termin für den Release. Der DLC erscheint am 21. Juni 2024 und wird uns voraussichtlich unzählige Stunden beschäftigen.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree wird nämlich über ein sehr großes Gebiet verfügen, das Einzug mit dem Add-on hält. Aber wie groß ist das neue Gebiet wirklich?

So groß ist die neue Karte in Shadow of the Erdtree

Wie groß ist die Karte von Shadow of the Erdtree? Kurz und knapp: das neue Gebiet und die neue Karte in diesem Ort werden ungefähr so groß wie das bekannte Gebiet Limgrave aus dem Hauptspiel.

Das ist schon eine Aussage: Das Gebiet von Limgrave ist nicht sonderlich klein. Ich binde euch hier nochmal einen Kartenausschnitt ein, der euch die genaue Größe von Limgrave aufzeigt.

© From Software/Bandai Namco/PlayCentral-Bildmontage

Das ist schon ziemlich groß und es könnte sogar sein, dass die Karte noch ein Stückchen größer ist.

Aber wichtig ist vor allem die Tatsache, dass es sich um ein brandneues Gebiet handelt, das wir nur im DLC besuchen werden. Es spaltet sich von den sogenannten Lands Between ab, die wir bereits erkundet haben.

Laut Hidetaka Miyazaki (Director, From Software) gebe es eine Art Verzerrung, um zur neuen Karte zu gelangen. Miquella habe seine Finger im Spiel, eine Schlüsselfigur im DLC, der wir in das Land of Shadow folgen. Hier herrscht Queen Marika, die den Schattenlanden nicht gut tut, was wiederum der Grund dafür ist, dass Miquella überhaupt erst mit dem Kreuzzug startet.

Der Director hat erklärt, dass wir die Größe mit dem ersten Gebiet im „Elden Ring“-Basisspiel vergleichen können. Dazu zählen übrigens auch Stormhill und Stormveil Castle.

„Es ist schwer zu beantworten, mit einem hohen Maß an Genauigkeit, ohne zu viel zu verraten. Aber wenn man in Bezug auf den Maßstab oder die Größe denkt, ist es wahrscheinlich vergleichbar, wenn nicht sogar größer, als das Gebiet von Limgrave aus dem Basisspiel.“

In den Gebieten treffen wir dann auf ähnliche Vorkommnisse wie im Hauptspiel. Der Director meint, dass Shadow of the Erdtree offene Landschaften und große Dungeons mit sich bringt, genauso wie kleinere Subareale, durch die wir uns durchkämpfen müssen.

© From Software/Bandai Namco

Das ist der aktuelle Stand der Informationen und mehr werden wir wahrscheinlich nicht erfahren, bis das Spiel schließlich veröffentlicht wird.

Was meint ihr zur Größe? Ist das in Ordnung oder geht da noch mehr? Schreibt es gerne in die Kommentare und diskutiert mit uns!

Folgt uns auf Social Media, um keine Meldung von PlayCentral zu verpassen: Uns gibt es auf Facebook, Instagram, Twitter und Discord.

* Hinweis: Bei allen Links zu Onlineshops handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision – ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt. Danke für eure Unterstützung!