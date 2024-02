Elden Ring-DLC zeigt sich im mörderischen Gameplay plus Releasetermin!

Darauf hat die Welt gewartet: die große Spielerweiterung zum phänomenalen Blockbuster-Videospiel Elden Ring erscheint am Horizont und sie ist vielversprechend!

Das actiongeladene Soulslike-Game von Entwicklerstudio From Software wird mit einem vollwertigen Story-DLC versehen, das den Namen Shadow of the Erdtree trägt.

Der neue Trailer zum Add-on ist da und wurde pünktlich zum angekündigten Termin um 16:00 Uhr deutscher Zeit geteilt. Und das Schöne ist: er hat so einiges in petto, was wir bislang noch nicht auf dem Schirm hatten!

Schaut euch hier den kinoreifen Gameplay-Reveal-Trailer an, der wichtige Details zu Elden Ring: Shadow of the Erdtree verrät.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree – Das verrät der Trailer!

Was zeigt der Trailer zum Elden Ring-DLC? Allem voran gibt es erstmals richtiges Gameplay aus dem DLC zu sehen, was die Fans bis jetzt noch nicht zu Gesicht bekamen. Obendrein gibt es ein paar Story-Details, wie es mit dem Befleckten nach dem Ende von Elden Ring nun weitergeht.

Die widerwärtigen Abscheulichkeiten werden im Elden Ring-DLC sogar noch größer und schlimmer als im Originalspiel! Und es macht den Anschein, als wäre der DLC so groß wie ein eigenständiges Spiel.

Es gibt neue Gebiete, Bosse, Zauber und weitere Fähigkeiten, die uns zum Badass machen werden. Vor allem diese neuen Kick-Kombos sehen verdammt cool aus, aus denen sich mit Sicherheit ein fabelhafter Kick-Build basteln lässt!

© From Software/Bandai Namco

Elden Ring-DLC: Releasetermin bestätigt!

Das Warten dürfte sich lohnen und eines steht fest: Die DLC-Reise wird kein Ponyhof! Stellt euch schon mal darauf ein, unzählige digitale Leben zu verlieren.

Wann erscheint Elden Ring: Shadow of the Erdtree? Ein Datum für den Release des Elden Ring-DLCs gibt es jetzt noch on topp: Shadow of the Erdtree erscheint am 21. Juni 2024.

Seid ihr jetzt im Hype auf den Elden Ring-DLC? Schreibt es gerne in die Kommentare und diskutiert mit uns über eure Vorstellungen und Erwartungen an die Erweiterung!

