Elden Ring 2? FromSoftware arbeitet schon über ein Jahr an einem neuen Spiel

© From Software/Bandai Namco Entertainment

Elden Ring ist ohne Frage eines der besten Spiele 2022. Rekordverdächtige Verkaufszahlen und reihenweise Game of the Year-Auszeichnungen sprechen eine eindeutige Sprache. Viele Spieler*innen lieben die Welt des Action-RPGs und wünschen sich weitere Ausflüge in die Zwischenlande.

Passend dazu hat das Entwicklerstudio FromSoftware vor wenigen Wochen mit Shadow of the Erdtree einen ersten Story-DLC für den Titel angekündigt. Ein findiger Fan hat jetzt aber auch noch einen Hinweis auf ein weiteres, bisher unangekündigtes Spiel gefunden, dass sich beim japanischen Studio in Entwicklung befindet. Dabei könnte es sich um ein mögliches Elden Ring 2 handeln.

Elden Ring 2 schon in Entwicklung?

Der Hinweis wurde von einem Twitter-User auf dem sozialen Netzwerk LinkedIn gefunden. Dort ist auch Producer Kenneth Chan vertreten, der in seinem Profil wohl etwas zu viel verrät. Neben seiner Arbeit als Lead Game-Designer und Project Manager bei „Elden Ring“, ist er auch als Producer/Co-Director an Armored Core 6: Fires of Rubicon beteiligt. Besonders interessant ist aber der dritte Eintrag.

Dort gibt Chan nämlich an, seit Januar 2022 als Producer an einem bisher unangekündigten Projekt zu arbeiten. Es lässt sich also mit großer Sicherheit sagen, dass FromSoftware mindestens seit Beginn letzten Jahres an einem weiteren Spiel arbeitet, von dem die Öffentlichkeit bisher nichts weiß.

Der große Erfolg von „Elden Ring“ legt natürlich nahe, dass der Open-World-Hit früher oder später einen Nachfolger bekommen könnte. Möglicherweise befindet sich Teil zwei also schon seit über einem Jahr in Entwicklung.

Dabei handelt es sich natürlich um reine Spekulation. Vorstellbar wäre auch, dass das japanische Studio die Wünsche der Fans endlich erhört und ein Remake oder einen Nachfolger vom PlayStation-Hit Bloodborne bringen möchte. Auch Sekiro: Shadows die Twice würde sich für einen zweiten Teil anbieten.

Eine komplett neue IP scheint eher unwahrscheinlich, immerhin hat man eine solche mit „Elden Ring“ gerade erst erfolgreich auf den Markt gebracht. FromSoftware ist allerdings immer für eine Überraschung gut und so oder so müssen wir uns gedulden, bis das Studio offizielle Informationen zum unangekündigten Projekt teilt.