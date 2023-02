Elden Ring: Story-DLC Shadow of the Erdtree angekündigt

Gerüchte um einen Story-DLC für Elden Ring kursieren schon eine ganze Weile, aber jetzt ist es endlich offiziell: Mit „Shadow of the Erdtree“ befindet sich die erste große Erweiterung für das Soulslike-RPG in Entwicklung.

Via Twitter kündigte das Team hinter „Elden Ring“ den DLC am 28. Februar 2023 erstmals an und versprach „neue Abenteuer in den Zwischenlanden“. Abgesehen davon gibt es zu Shadow of the Erdtree bislang kaum Informationen, aber wir fassen für euch zusammen, was Fans von der Erweiterung erwarten dürfen.

Elden Ring: Was wir bislang zum DLC wissen

Was genau hat From Software zu „Shadow of the Erdtree“ gesagt? Die Entwickler schreiben zu dem DLC auf Twitter:

Erhebt euch, Befleckte, und lasst uns gemeinsam einen neuen Pfad beschreiten. Eine bevorstehende Erweiterung für „Elden Ring“ namens Shadow of the Erdtree befindet sich derzeit in Entwicklung. Wir hoffen, dass ihr euch darauf freut, neue Abenteuer in den Zwischenlanden zu erleben. Twitter

Wovon handelt Shadow of the Erdtree? Obwohl die Entwickler bislang noch keinerlei Informationen zur Story des DLCs verraten haben, liefert allein der Titel der Erweiterung schon Hinweise auf ihren Inhalt. Achtung, es folgen Spoiler zum Ende von „Elden Ring“!

„Shadow of the Erdtree“ bedeutet übersetzt „Schatten des Erdenbaums“. Beim Erdenbaum handelt es sich um den goldenen Baum, der den Zwischenlanden helles Licht spendet und in dem die Erinnerungen verstorbener Götter und Helden gespeichert sind.

Je nachdem, wie ihr euch im Rahmen der Story von „Elden Ring“ entscheidet, könnt ihr den Erdenbaum bereits im Hauptspiel betreten. Derzeit ist noch unklar, wann die Geschichte von „Shadow of the Erdtree“ spielen wird. Sollte der DLC zeitlich nach „Elden Ring“ verortet sein, wird die Story vermutlich auf dem Standardende des Hauptspiels basieren.

Einen weiteren Hinweis auf mögliche Inhalte von „Shadow of the Erdtree“ liefert der auf dem Teaserbild zu sehende Miquella, seines Zeichens Zwillingsbruder von Malenia. Miquella ist ein Empyrianer, also ein spektrales Wesen, das das Potenzial besitzt, zu einem Gott zu werden. Dass der Erdenbaum für Miquella eine wichtige Rolle spielt, liegt dementsprechend auf der Hand.

Wann erscheint „Shadow of the Erdtree“? Auch über ein mögliches Erscheinungsdatum des ersten großen DLCs von „Elden Ring“ schweigen sich die Entwickler bei From Software bislang aus. Gemessen daran, dass sich die Erweiterung laut Aussage des Teams gerade „in Entwicklung“ befindet und wir abseits eines einzigen Artworks noch kein Material zu „Shadow of the Erdtree“ gesehen haben, gehen wir allerdings nicht mehr von einem Release im Jahr 2023 aus.

