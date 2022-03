Elden Ring: Die sechs bekannten Enden im Spiel und wie ihr sie erreichen könnt – Lösung

Nach dem Release von From Softwares Elden Ring sind sechs Enden im Spiel bekannt geworden, die ihr auf unterschiedliche Art und Weise erreichen könnt. Manchmal ist es notwendig, bestimmte Questreihen abzuschließen, dann wieder benötigt ihr spezifische Items und hin und wieder müsst ihr ganz besondere Orte entdecken und erfolgreich säubern.

In diesem Guide zu dem düsteren Action-Adventure möchten wir euch alle sechs möglichen Endings in „Elden Ring“ vorstellen und euch ganz genau erklären, was ihr tun müsst, um dieses Finale freischalten zu können. Bedenkt, dass manch ein Ende das jeweils andere ausschließt, speichert also regelmäßig ab, um euch alle Optionen offen zu halten.

Elden Ring: Alle 6 Enden im Spiel und wie ihr sie erreichen könnt

Die Hauptgeschichte von Elden Ring verlangt von euch, gewisse Schritte einzuhalten und auf ein bestimmtes Ende hinzuarbeiten, es gibt aber auch Nebenmissionen, die eng mit der Story verzahnt sind und schlussendlich dafür sorgen, dass euer Finale komplett anders als vorgesehen ausgehen kann. Dabei unterscheidet das Spiel zwischen den vier regulären Enden und zwei Geheimen.

Egal welches Ende ihr anstrebt, ihr müsst so oder zwei reguläre Bosse im Spiel besiegen, die über Große Runen verfügen, um Leyndell, die königliche Hauptstadt betreten zu können. Dazu gehören beispielsweise Rennala, die Königin des Vollmonds oder auch Godrick der Verpflanzte. Zusätzlich müsst ihr beim Turm neben Godrick eine Große Rune aktivieren.

Habt ihr die Hauptstadt schließlich erreicht, müsst ihr euch im Kampf gegen Godfrey, dem ersten Eldenfürsten beweisen und Morgott, den König des Mals bezwingen. Nachdem ihr das geschafft habt, führt euch euer Weg zu den Berggipfeln der Riesen, wo ihr nach einem heftigen Kampf die Schmiede der Riesen erreicht.

In der Schmiede müsst ihr eine schicksalhafte Entscheidung treffen, die großen Einfluss darauf nimmt, welches der sechs Endings ihr erreichen werdet. Danach führt euch euer Weg nach Farum Azula, wo ihr es mit dem Götterskalp-Duo zu tun bekommt, und danach geht es direkt nach Leyndel, der Hauptstadt der Asche.

Nun müsst ihr noch ein letztes Mal gegen Godfrey antreten, dieses Mal jedoch in seiner physischen Form. Und danach bekommt ihr es mit Radagon von der Goldenen Ordnung und dem Eldenbiest zu tun. Habt ihr diese in die Knie gezwungen, findet ihr euch auf einer schwebenden Plattform vor einem Ort der Gnade wieder.

Hier befindet sich eine Statue der Gebrochenen Marika und ihr müsst euch für eines der sechs Enden entscheiden, je nachdem, welche Optionen ihr auf eurer Reise freigeschaltet habt. Damit ihr alle sechs Enden erhalten könnt, ohne „Elden Ring“ sechsmal durchspielen zu müssen, empfehlen wir euch die folgenden Tipps:

Legt euch vor dem Endkampf gegen Radagon und das Eldenbiest einen separaten Spielstand an, auf diese Weise könnt ihr jederzeit zu diesem Zeitpunkt zurückkehren und etwaige Anforderungen für andere Endings erfüllen.

Solltet ihr bereits alle Anforderungen für die sechs Enden erfüllt haben, legt vor eurer Interaktion mit der Statue der Gebrochenen Marika einen separaten Speicherstand an, um ein Finale nach dem anderen freizuschalten.

Speichert unbedingt ab, bevor ihr euch das Mal für das Ende Herr der Rasenden Flamme holt, da ihr ansonsten eine sehr lange Questreihe absolvieren müsst, bevor euch die anderen Endings wieder zur Verfügung stehen.

Zeitalter des Zerbrechens

Hierbei handelt es sich um das Standardende in „Elden Ring“ und abgesehen von den oben erwähnten Anforderungen gibt es nichts, was ihr zusätzlich beachten müsst. Solltet ihr das Mal für Herr der Rasenden Flamme besitzen, müsst ihr erst Millicents Questreihe komplett abschließen, um dieses Ende wieder freizuschalten.

So sieht das Ende aus: Euer Charakter sitzt auf dem Eldenthron und der Erzähler berichtet euch, wie es nun mit der Welt weitergeht. Die Farbe des Himmels und andere Details unterscheiden sich leicht von den anderen drei normalen Enden

Anforderungen:

Ihr müsst lediglich die Hauptkampagne abschließen, um dieses Ende freizuschalten.

Zeitalter der Sterne

Dies ist eines der beiden geheimen Enden in „Elden Ring“ und erfordert, dass ihr Rennala, Königin des Vollmonds besiegt, Rannis Questreihe komplett abschließt, Ranni am Ende der Questreihe den Dunkelmondring ansteckt und euch ihrer Sache verschreibt, und das Beschwörungszeichen nach dem Endkampf aktiviert.

So sieht das Ende aus: Solltet ihr euch für Rami entscheiden und sie am Ende beschwören, müsst ihr auf den Eldenthron verzichten. Dafür verspricht sie, die Welt unter den Sternen und dem Vollmond in eine neue Epoche zu führen. In diesem Finale wird Ranni als Gemahlin oder Gemahl an eurer Seite bleiben.

Anforderungen:

Trefft Ranni in ihrem Turm hinter Haus Caria in Liurnia .

. Besiegt Rennala , Königin des Vollmonds.

, Königin des Vollmonds. Schließt die komplette Questreihe von Ranni ab.

ab. Steckt Ranni im Loch auf dem Mondlichtaltar den Dunkelmondring an.

an. Beschwört Ranni nach eurem Sieg über den finalen Boss.

Zeitalter der Dämmerung

Dieses Ende ist ebenfalls eng mit Rannis Questreihe verzahnt, erfordert aber noch einige weitere Schritte. So müsst ihr die Heilrune des Todesprinzen in euren Besitz bringen, indem ihr Fias Questreihe komplett abschließt. Das benötigte Item erhaltet ihr nach eurem Sieg über den Lichdrachen Fortisaxx.

So sieht das Ende aus: Bei diesem Ende repariert ihr den Ring und nehmt auf dem Eldenthron Platz. Das Land ist nun in dunkle Grautöne getaucht und der Erzähler berichtet euch davon, was die Welt in Zukunft zu erwarten hat.

Anforderungen:

Schließt Rannis Questreihe komplett ab.

komplett ab. Holt euch das Fluchmal des Todes aus Rennalas Schatztruhe .

aus . Durchquert die Ewige Stadt Nokron und übergebt Fia in den Tiefwurzel-Tiefen das Fluchmal des Todes.

und übergebt in den das Fluchmal des Todes. Besiegt den Lichdrachen Fortissax und schnappt euch die Heilrune des Todesprinzen .

und schnappt euch die . Wählt die Heilrune des Todesfürsten nach dem finalen Bosskampf aus, um dieses Ende freizuschalten.

Herr der Rasenden Flamme

Hierbei handelt es sich um das zweite der beiden geheimen Enden in „Elden Ring“ und um den bösen Ausgang der Geschichte, da ihr die Welt ins Chaos stürzt. Eine besondere Questreihe ist für dieses Finale nicht erforderlich, ihr müsst jedoch einige langwierige und schwere Aufgaben abschließen. Ihr könnt dieses Ende mit oder ohne Melina erreichen.

So sieht das Ende aus: Mit eurer Rasenden Flamme verbrennt ihr die Welt zu Asche und stürzt sie ins ewige Chaos.

Anforderungen:

Wollt ihr Melina retten , sprecht auf eurem Weg zum Berggipfel der Riesen mit dem Samurai , um zu erfahren, wie ihr Melina retten könnt, was nur möglich ist, wenn ihr zum Zunder für die Rasende Flamme werdet. Das Ende ist aber auch möglich, ohne Melina zu retten .

, sprecht auf eurem Weg zum mit dem , um zu erfahren, wie ihr Melina retten könnt, was nur möglich ist, wenn ihr zum werdet. Das Ende ist aber auch möglich, . Habt ihr das Mal der Rasenden Flamme vor den Ereignissen in der Schmiede der Riesen erhalten, muss Melina nicht sterben und taucht im Finale erneut auf.

erhalten, muss Melina nicht sterben und taucht im Finale erneut auf. Unabhängig von den ersten beiden Punkten müsst ihr die Kanalisation unter Leyndell , Königliche Hauptstadt aufsuchen. Dies ist vor sowie nach der Zerstörung der Stadt möglich.

, Königliche Hauptstadt aufsuchen. Dies ist vor sowie nach der Zerstörung der Stadt möglich. Durchquert das Labyrinth und besiegt Mohg, das Mal , zerstört anschließend den Altar hinter der Schatztruhe, um einen geheimen Weg freizulegen.

, zerstört anschließend den Altar hinter der Schatztruhe, um einen geheimen Weg freizulegen. Springt die Plattformen bis ganz nach unten und ihr erreicht den Ort der Gnade Ächtung der Rasenden Flamme . Speichert ab, bevor ihr durch die rote Tür geht.

und ihr erreicht den Ort der Gnade . Speichert ab, bevor ihr durch die rote Tür geht. Legt all eure Kleidung ab und geht durch die rote Tür, um das Mal der Rasenden Flamme zu erhalten. Dadurch werden alle anderen fünf Enden in „Elden Ring“ gesperrt.

und geht durch die rote Tür, um das Mal der Rasenden Flamme zu erhalten. Dadurch werden alle anderen fünf Enden in „Elden Ring“ gesperrt. Wählt nach dem finalen Bosskampf dieses Ende aus, um die Welt zu verbrennen.

Wie ihr das Mal der Rasenden Flamme wieder entfernen könnt, verraten wir euch in So schaltet ihr das geheime Ende Herr der Rasenden Flamme frei.

Zeitalter der Ordnung

Um dieses Ende freischalten zu können, benötigt ihr die Rune der perfekten Ordnung, die ihr nur erhaltet, wenn ihr die Questreihe mit Bruder Corhyn und dem Charakter Goldene Maske komplett abgeschlossen habt. Dies ist auch dann noch möglich, wenn Corhyn gestorben sein sollte.

So sieht das Ende aus: Ihr besteigt den Eldenthron als neuer Fürst und stellt die Ordnung wieder her. Der Erzähler berichtet davon, was die Welt nun erwartet und einige Details wie beispielsweise die Farbe des Himmels unterscheiden sich von den anderen drei Standardendings.

Anforderungen:

Ihr habt die Questreihe von Corhyn rund um die Goldene Maske komplett abgeschlossen . Ihr findet Corhyn in der Rundfeste .

rund um die Goldene Maske . Ihr findet Corhyn in der . Bringt Corhyn vor den Ereignissen in der Schmiede der Riesen das Gebetsbuch über die Goldene Ordnung . Ihr benötigt 37 Weisheit , um das Buch lesen und dieses Ende damit freischalten zu können.

. Ihr benötigt , um das Buch lesen und dieses Ende damit freischalten zu können. Ihr habt den Streit zwischen Corhyn und Goldene Maske beendet, indem ihr das Gesetz der Regression an der Radagon-Statue nach dem Kampf gegen das Godfrey-Phantom eingesetzt habt.

beendet, indem ihr das an der nach dem Kampf gegen das eingesetzt habt. Nach den Ereignissen in der Schmiede der Riesen sucht ihr die Leiche von Goldene Maske in Leyndell, Hauptstadt der Asche auf und schnappt euch dort die Rune der Perfekten Ordnung .

sucht ihr die in Leyndell, Hauptstadt der Asche auf und schnappt euch dort die . Setzt die Rune der perfekten Ordnung bei der Statue von Marika ein, nachdem ihr den finalen Boss besiegt habt.

Segen der Verzweiflung

Dieses Ende ist ziemlich düster, denn ihr lasst auf die Welt den gleichen Fluch los, unter dem bereits der Dungfresser zu leiden hatte. Für dieses Ende benötigt ihr die Rune des Grausamen Fluchs, die ihr nur erhaltet, wenn ihr die Questreihe des Dungfressers komplett abgeschlossen habt.

So sieht das Ende aus: Auch bei diesem Ende sitzt ihr als neuer Fürst auf dem Eldentrhon und der Erzähler berichtet davon, was dem Land nun widerfährt. Einige Details wie die Farbe des Himmels unterscheiden sich von den anderen drei Standardenden.

Anforderungen:

Sucht den Dungfresser in der Kanalisation von Leyndell auf, nachdem euch sein Phantom bei der Tafelrunde den Schlüssel überreicht hat. Befreit den NPC, tötet ihn jedoch nicht.

auf, nachdem euch sein Phantom bei der den Schlüssel überreicht hat. Befreit den NPC, tötet ihn jedoch nicht. Schließt die Questreihe von Boggart komplett ab, damit dieser vom Dungfresser getötet wird.

komplett ab, damit dieser vom Dungfresser getötet wird. Holt euch die fünf Flüche des Saatbeets , die ihr in Leyndell , in Haus Vulkan und in Ephael finden könnt.

, die ihr in , in und in finden könnt. Bekämpft den Dungfresser im Burggraben von Leyndell und sucht anschließend seine physische Leiche in seiner Zelle auf, um ihm die fünf Flüche des Saatbeets zu übergeben.

und sucht anschließend seine physische Leiche in seiner Zelle auf, um ihm die fünf Flüche des Saatbeets zu übergeben. Ihr erhaltet die Rune des Grausamen Fluchs .

. Setzt die Rune des Grausamen Fluchs bei der Statue von Marika ein, nachdem ihr den finalen Boss besiegt habt.