Morgott, König des Mals besiegen – Elden Ring: Boss-Kampf gegen 3. Halbgott – Guide

Nach Godrick der Verfplanzte und Rennala, Königin des Vollmonds ist in der Königlichen Hauptstadt Leyndell mit Morgott, König des Mals der dritte Halbgott in Elden Ring an der Reihe. Kurz nachdem ihr den Geist von Godfrey, erster Eldenfürst besiegt habt, müsst ihr euch also direkt mit dem nächsten harten Boss-Gegner auseinandersetzen, um den Legacy Dungeon letztendlich zu beenden und in der Handlung weiterzukommen.

Wir werden euch natürlich auch bei diesem Kampf mit nützlichen Tipps und Taktiken unter die Arme greifen, damit Morgott am Ende den Kürzeren zieht.

Vorbereitung & Tipps: Kampf gegen Morgott, König des Mals

War Godfrey noch so etwas wie die knifflige Aufwärmübung, ist Morgott die Krönung der Gegner in Leyndell und fühlt sich etwa so wie eine Klausur an, bei der alles Gelernte der vergangenen Wochen (oder Monate) abgefragt wird. Zwar habt ihr bei dem Kampf eine recht große, runde Arena zur Verfügung und könnt euch somit frei bewegen ohne Sorge zu haben, in die Ecke gedrängt zu werden. Doch irgendwann müsst ihr natürlich selbst in die Offensive gehen, um den Kampf für euch zu entscheiden.

Deshalb gilt auch hier die Bewegungsmuster und verschiedenen Angriffsvariationen von Morgott auswendig zu lernen und diese schließlich zu euren Gunsten zu nutzen, um selbst anzugreifen.

Aschegeister rufen: Wie in den anderen Kämpfen könnt ihr euch wieder Unterstützung in Form des einen oder anderen Geistes rufen. Wo ihr die verschiedenen Aschegeister findet, erklären wir euch in diesem Guide. Tipps zu dem Kampfsystem geben wir euch in diesem Artikel.

NPC beschwören: Außerdem könnt ihr vor der Nebelwand den NPC Melina beschwören. Die Dame wird euch eine wertvolle Unterstützung sein!

Margits Fesseln nutzen: Wie bei dem Kampf gegen Margit könnt ihr auch in diesem Kampf Margits Fesseln einsetzen, um Morgott für kurze Zeit zu fesseln. Wie ihr diesen Gegenstand erhaltet, erklären wir euch in diesem Guide.

Waffe verstärken: Vergesst vor dem Kampf nicht eure Waffe mit einem Effekt wie Gift zu belegen, um bei Morgott konstanten Schaden anzurichten und euch den Kampf dadurch etwas einfacher zu gestalten.

Große Rune nutzen: Eine gute Idee ist zudem Godricks Große Rune durch einen Runenbogen zu aktivieren. Dadurch werden all eure Attribute um insgesamt fünf Punkte erhöht, wodurch euer Charakter deutlich stärker wird.

Erste Phase: Kampf gegen Morgott

Zu Beginn habt ihr wieder genügend Zeit, um eure Aschegeister zu rufen, Margott lässt es ruhig angehen und ist noch ein gutes Stück von euch entfernt. Spätestens jetzt könnt ihr zudem einen nützlichen, temporären Effekt auf eure Waffe legen.

Lauft ihr nicht direkt auf den Halbgott zu, wird dieser ähnlich wie Godrick in Schloss Sturmschleier mit Fernkampfattacken beginnen. Erst einmal schießt dieser drei magische Bolzen auf euch ab und lässt kurz darauf eine zweite Salve folgen, diesen kann man ohne Probleme ausweichen. Im Anschluss beschwört er einen riesigen, magischen Speer, den er auf euch schleudert und der massive Schaden anrichtet. Macht kurz vor dem Aufprall eine Rolle zur Seite, um diesem zu entgehen.

Gemeinsam geht vieles einfacher. © From Software/Bandai Namco

Nun könnt ihr angreifen und erste Treffer setzen. Bei uns hat sich ein Sprung mit dem Großschwert und einem schweren Schlag als sehr effektiv erwiesen. Dadurch teilen wir nicht nur sehr viel Schaden aus, sondern können danach schnell wieder nach hinten ausweichen und Abstand gewinnen, während die NPCs seine Aufmerksamkeit erregen.

Sobald Morgott magische Klingen in der Luft spawnen lasst, solltet ihr ebenfalls auf Abstand gehen, da diese kurz darauf über einen bestimmten Zeitraum nach unten schießen und eine große Fläche einnehmen. Ihr könnt alternativ aber auch zwischen diesen entlanglaufen, um Morgott weiter ins Visier zu nehmen – das bleibt aber ein gefährliches Unterfangen.

Merkt euch Morgotts Angriffsmuster. © From Software/Bandai Namco

Den normalen Nahkampfangriffen könnt ihr recht gut ausweichen, große Überraschungen gibt es hier eigentlich nicht. Weicht am besten über die linke Seite aus und setzt dann schnell 1-2 Hiebe. Versucht außerdem seine Haltung durch schwere Angriffe zu brechen, um dann einen kritischen Treffer zu landen und ihm somit eine ordentliche Portion an Lebenspunkten abzuziehen.

Versucht Morgotts Haltung zu brechen! © From Software/Bandai Namco

Beschwört eurer Gegner seinen Hammer und holt damit zum Schlag aus, weicht nach rechts aus und kontert dann wieder. Viel Zeit für einen guten Angriff habt ihr vor allem nach dem Sprungangriff von Morgott, da er sich danach erst einmal wieder aufrappeln muss.

Zweite Phase: Kampf gegen Morgott

Habt ihr Morgott die Hälfte seiner Lebenspunkt abgezogen, geht er in die Knie und lockt euch damit zu sich heran. Die perfekte Gelegenheit, um weitere Schläge zu setzen also? Das denken sich auch eure KI-Mitstreiter, aber Vorsicht! Geht unbedingt direkt auf Distanz, denn es folgt eine starke Schockwelle, die euch unter Umständen komplett umhauen kann. Nutzt in dieser Situation lieber eure Fernkampfwaffen und schmettert ihm eure Zauber, Bomben, Pfeile, Bolzen oder Klingen um die Ohren – Zeit habt ihr dafür genug.

Heilt eure NPCs: In solchen Momenten könnt ihr zum Beispiel auch das Item namens Wärmender Stein nutzen, um eure Verbündeten in der Nähe kontinuierlich zu heilen. Es ist vor allem wichtig, dass Melina möglichst lange durchhält und euch in brenzligen Situationen den Rücken stärkt.

© From Software/Bandai Namco

Ansonsten müsst ihr euch im Grunde auf keine neue Taktik einstellen, da sich das Angriffsverhalten von Morgott nicht signifikant von der ersten Phase unterscheidet. Lediglich die roten Klingen, mit denen er nun hantiert, sind neu. Wir müssen euch wohl nicht sagen, dass ihr euch davon nicht treffen lassen solltet. Passt außerdem auf, wenn der Boden an einigen Stellen brodelt, geht unbedingt auf Abstand.

Alles in allem ist der Kampf zwar nicht ohne, mit den beschriebenen Hilfsmitteln und einem hochstufigen Charakter aber dennoch recht gut machbar. Viele der Angriffe von Morgott sind zwar ziemlich mächtig, aber auch gut voraussehbar. Ihr solltet euch vor allem vor seinen Nahkampfangriffen in Acht nehmen und euch merken, in welche Richtung ihr wann ausweichen müsst.

© From Software/Bandai Namco

Diese Belohnung erhaltet ihr bei einem Sieg

Bei einem Sieg erhaltet ihr 90.000 Runen, Morgotts Große Rune und Echo des Malkönigs. Zudem erscheint in der Arena ein neuer Ort der Gnade, von wo aus ihr die Hauptstadt weiter erkunden könnt.