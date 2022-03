Elden Ring: Große Runen wiederherstellen und Runenbögen finden

© From Software/Bandai Namco

Habt ihr in Elden Ring auf der Brücke vor Schloss Sturmwind den ersten Fragmentträger namens Godrick der Verpflanzte besiegt, erhaltet ihr neben einer großen Anzahl an normalen Runen außerdem eine ganz besondere Große Rune, die euch im weiteren Spielverlauf noch ziemlich nützlich sein wird. Nach dem Kampf gegen den Boss-Gegner ist aber zunächst einmal recht unklar, was es sich mit der Großen Rune genau auf sich hat.

Deshalb erklären wir euch in diesem Guide was Große Runen sind, wie ihr diese einsetzt und wo sich in der Welt von „Elden Ring“ Runenbögen finden lassen.

Wie kann ich die Große Rune von Godrick wiederherstellen?

Godrick ist Geschichte und die Große Rune, die ihr dem ersten Fürsten entrissen habt, befindet sich in eurem Inventar – allerdings ohne irgendwelche Kräfte. Aber wie lässt sie sich wiederherstellen und welchen Nutzen besitzt sie?

Die Große Rune wiederherstellen: Euer Ziel ist der Heilige Turm von Limgrave, den ihr zwar recht einfach durch Schloss Sturmwind erreicht, der aber gleichzeitig auch recht gut gewacht wird. Geht ihr durch das große Torhaus des Schlosses, bei dem ihr das Gitter bereits geöffnet haben solltet, erwarten euch auf den Mauern zahlreiche Soldaten, die euch direkt mit ihren tödlichen Ballisten ins Visier nehmen.

Hinweis: Ihr könnt natürlich auch von der hinteren Seite des Schlosses angreifen und beispielsweise von dem Ort der Gnade Abgelegene Zelle bis nach unten durchkämpfen. Dadurch räumt ihr erst einmal die Ballisten aus dem Weg und könnt euch dann im Burghof in Ruhe um die restlichen Soldaten kümmern.

Ein Stück weiter geradeaus gibt es auf der rechten Seite einen Durchgang, der allerdings von einem riesigen Wächterlöwen bewacht wird. Habt ihr aber Godrick besiegt und ein paar Aschegeister in der Hinterhand, sollte dieser Mini-Boss kein sonderlich großes Problem mehr darstellen.

Nun folgt ihr der sehr langen Brücke, die von insgesamt drei riesigen Golems bewacht wird. Euer Reittier Sturmwind könnt ihr an dieser Stelle zwar nicht rufen, doch eure Gegner sehen gefährlicher aus als sie es letztendlich sind. Mit ein paar gut getimten Ausweichrollen könnt ihr sie dazu bringen, sich gegenseitig Schaden zuzuführen. Gebt ihnen nun mit gezielten Hieben gegen die Beine den Rest und führt eure Mission fort.

Am Ende der Brücke wartet ein Portal auf euch, das euch bei Nutzung direkt zum Heiligen Turm von Limgrave teleportiert. Fahrt nun mit dem Aufzug bis an die Spitze und interagiert mit dem gelben Siegel, wodurch Godricks Große Rune wiederhergestellt wird.

Große Runen ausrüsten & verstärken

Geht ihr jetzt die Treppenstufen zum zuvor entdeckten Ort der Gnade zurück, findet sich dort der neue Eintrag Große Runen. Darüber gelangt ihr in das Menü für Große Runen, deren Macht wiederhergestellt wurde.

Nutzen könnt ihr die Große Rune allerdings erst, wenn ihr diese durch einen Runenbogen aktiviert. Im Fall von Godricks Großer Rune erhöhen sich all eure Attribute um insgesamt fünf Punkte. Bei acht verschiedenen Attributen, die euer Charakter besitzt und die erhöht werden können, entspricht die Aktivierung der Großen Rune also satten 40 Levelaufstiegen.

Ihr werdet durch den Segen der Rune entsprechend deutlich stärker und könnt es dadurch sogar mit Gegnern aufnehmen, die ihr bislang noch meiden musstet.

Wichtiger Hinweis: Bedenkt unbedingt, dass die Wirkung der Großen Rune bei eurem Tod wieder deaktiviert wird. Ihr benötigt dann erst einen neuen Runenbogen, um den Segen zu erhalten. Da Ihr Runenbögen nicht an jeder Ecke findet, solltet ihr diese also nur in wichtigen Situationen und besonders schwierigen Kämpfen aktivieren.

Wo finde ich in Elden Ringe Runenbögen?

Ihr habt zwei Möglichkeiten, um in „Elden Ring“ an die begehrten Runenbögen zu gelangen. Zum einen findet ihr diese in der Spielwelt verteilt – allerdings sind sie ziemlich selten.

Die zweite Option besteht aus den Zwillingsjungfernhüllen in der Tafelrundfeste. Bei ihnen könnt ihr insgesamt gleich fünf Runenbögen für 4.000 Runen kaufen. Da der Preis recht hoch ist und ihr auf euren Reisen zwangläufig sowieso auf die Runenbögen stoßen werdet, solltet ihr eure Runen lieber zum Aufwerten eures Charakters sparen. Im Fall der Fälle besitzt ihr damit aber eine gute Alternative.

