Boss-Kampf in Elden Ring: Godrick der Verpflanzte besiegen – Guide

Nachdem ihr zu Beginn von Elden Ring Margit, das Grausame Mal erfolgreich besiegt habt, bekommt ihr es etwas später mit dem ersten richtigen Boss zu tun. Godrick der Verfplanzte (engl. Godrick the Grafted) ist der Herrscher von Schloss Sturmwind und der letzte Boss dieses Gebiets.

Hinweis: Um nach Liurnia zu gelangen müsst ihr Godrick nicht zwangsläufig besiegen, sondern könnt auch einfach einen Bogen um das Schloss machen, um zu einem späteren Zeitpunkt stärker zurückzukehren und den Kampf aufzunehmen. Bei Godrick handelt es sich jedoch um keinen optionalen Boss, den ihr komplett auslassen könnt. Ihr müsst den Schlossherrn besiegen, um in der Handlung weiter voranschreiten zu können.

Vorbereitung & Tipps: Kampf gegen Godrick

Godrick der Verpflanzte stellt in „Elden Ring “im direkten Vergleich zu Margit, das Grausame Mal zwar noch einmal eine Steigerung der Herausforderung dar, dennoch könnt ihr nun all euer Wissen und die generelle Taktik aus dem Margit-Kampf einsetzen. Merkt ihr nach einigen Kämpfen, dass ihr keine Chance habt, kommt einfach zu einem späteren Zeitpunkt wieder.

Ruft den NPC-Kriegerin Nepheli Loux als Unterstützung

Auch in diesem Kampf könnt ihr im Vorfeld einen NPC rekrutieren, um gemeinsam mit euch zu kämpfen. Achtet dazu auf das Goldene Rufzeichen direkt rechts vor der Nebel.wand Dieses Mal ruft ihr allerdings die Kriegerin Nepheli Loux zu euch.

Boss-Kampf in Elden Ring: Margit, das Grausame Mal besiegen – Guide

Geisterasche nutzen

Die nützliche Geisterasche lässt sich auch im Kampf gegen Godfrey wunderbar einsetzen, um den Zorn von euch zu lenken und genügend Zeit für eigene Angriffe zu erhalten. Generell ist es dabei natürlich eure Entscheidung, welche Asche ihr wählt. Wir haben uns auch bei diesem Duell für zwei Skelettmilizionare entschieden, die ordentlich austeilen können, dabei aber auch recht widerstandsfähig sind. Alle Infos zur Geisterrufenden Glocke und den Aschegeistern haben wir euch in diesem Guide zusammengefasst.

Holt euch einen Koop-Freund dazu: Anstatt der Kriegerin Nepheli Loux könnt ihr bei diesem Boss-Kampf auch einen zweiten Spieler hinzurufen. Dieser kämpft dann gemeinsam mit euch gegen Margit und kann eine deutlich bessere Alternative als ein NPC darstellen. Geisterasche könnt ihr zu zweit allerdings nicht verwenden.

Phase 1: Kampf gegen Godrick

Godrick der Verpflanzte schwingt mit seiner rechten Hand eine riesige Axt, die bereits von ihrem Aussehen großes Unbehagen auslösen kann. Da will man sich gar nicht ausmalen, wie viel Schaden ein voller Treffer verursachen würde. Durch die Axt mit ihrem langem Griff und Godricks schierer Körpergröße ergibt sich ein schrecklicher Gegner, der über eine beängstigende Reichweite bei Nahkampfangriffen verfügt.

Meistens lässt eurer Widersacher fünf Schläge nacheinander auf euch niederhageln, die ihr nicht alle blocken solltet, da ihr dadurch zu viel Ausdauer verlieren würdet. Setzt nach dem ersten Angriff lieber zur Rolle an und entgeht so den restlichen Angriffen. Dann heißt es erst einmal wieder die Ausdauer aufladen lassen, ansonsten könnt ihr anschließend weder aus der Gefahrenzone entkommen, noch selbst zu Angriffen ansetzen.

Besonders gefährlich ist Godricks Sprung in luftige Höhe gefolgt von einem mächtigen Axthieb, den ihr lieber nicht blocken solltet. Auch hier hilft ein beherzter Sprung nach hinten.

© From Software/Bandai Namco

Besonders fies ist der Wirbelwind, den er mit seiner Waffe veranstaltet. Sobald ihr die Luftwirbel seht, solltet ihr in Entfernung gehen, um keinen Schaden einstecken zu müssen. In diesen Momenten macht ein Angriff eurerseits keinen Sinn. Passt aber auf, wenn ihr zu weit entfernt seid. Dann schickt euch Godrick einen Fernkampfangriff bestehend aus gebündeltem Wind, dem ihr tunlichst ausweichen solltet.

In Acht nehmen solltet ihr euch außerdem, wenn Godrick seine Axt in beide Hände nimmt und diese mit voller Wucht in den Boden rammt. Denn dadurch entsteht ein temporäres Erdbeben, das viele eurer Lebenspunkt kostet.

Befindet ihr euch direkt in seiner Nähe, solltet ihr im entscheidenden Moment springen. Beachtet aber, dass kurz nach diesem Beben ein zweites Beben erfolgt, bei dem Trümmerteile aus dem Boden schießen. Weicht entweder nach hinten aus oder springt erneut in die rettende Luft. Im Anschluss bietet sich eine gute Gelegenheit, um einen eigenen Gegenangriff auszuführen.

Phase 2: Kampf gegen Godrick

Die zweite Phase im Kampf gegen Godrick wird noch einmal kniffliger, da sich eurer Gegner den abgetrennten Kopf eines Drachens auf seinen zuvor abgeschlagenen Arm setzt. Dadurch kann er ab sofort Feuerangriffe ausüben und somit ordentlichen Flächenschaden austeilen. Dem Feuer könnt ihr durch gut getimte Sprünge oder Rollen ausweichen. Bedenkt dabei, dass die Reichweite der Flammenangriffe immens ist und euch das Feuer auch nach einigen zurückgelegten Metern noch verletzen kann.

Auch solltet ihr Godricks Drachenarm nicht zu nah kommen, da er euch damit packen und in die Luft reißen kann, wodurch ihr erheblichen Schaden erleidet. Ab und an setzt er seinen modifizierten Arm aber auch als eine Art Hammer ein und schlägt mit großer Wucht auf den Boden.

© From Software/Bandai Namco

Die Beben-Angriffe aus Phase 1 bestehen nun aus insgesamt drei Teilen und ihr müsst langer warten, eher ihr wieder in seine Richtung laufen könnt. Bei der Windattacke handelt es sich jetzt um eine wahre Feuersbrunst, der ihr nicht zu nah kommen solltet. Erst sobald sich das Feuer gelegt hat, könnt ihr auf Godrick zustürmen und ihn mit Schlägen dazu bringen, dass er seine Haltung aufgibt. Mit ein wenig Glück könnt ihr ihm dann einen kritischen Schlag versetzen.

Achtet zudem auf Feuerwirbel, die Godrick in eure Richtung schickt, die sich aber mit einem Schild recht leicht blocken lassen. Bei dem Feuerhagel bekommt ihr es mit brennenden Gesteinsbrocken zu tun, denen ihr durch eine Rolle ausweichen solltet. Lässt Godrick seine Waffe über den Boden schleifen, holt er kurz danach zu einem schwungvollen Axthieb aus, der beinahe 180 Grad abdeckt und über eine recht hohe Reichweite verfügt.

Ihr merkt also, dass es der Kampf gegen Godrick ganz schön in sich hat. Am ehesten solltet ihr euch vor dem Drachenkopf und den Feuerattacken in Acht nehmen, da ihr hier sehr viel Schaden erleidet und dadurch kaum lang genug durchhalten könnt, um selbst Angriffe zu setzen.

Eine Möglichkeit, um in Phase 2 genügend Ablenkung vor diesen Angriffen zu erhalten, sind die Aschegeister. Experimentiert also ein wenig herum, zu welchem Zeitpunkt die Beschwörung am meisten Sinn ergibt. Dieser kleine Unterschied kann schon entscheiden, ob ihr Godrick tatsächlich besiegt oder doch kurz vor dem Ende getötet werdet.

Diese Belohnung erhaltet ihr bei einem Sieg

Bei einem Erfolg erhaltet ihr 20.000 Runen sowie Godricks große Rune, Echo der Verpflanzten.