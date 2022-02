Elden Ring – Fundort Geisterrufende Glocke & alle Geisteraschen finden

© From Software/Bandai Namco

Vor allem die größeren Boss-Kämpfe in Elden Ring haben es ganz schön in sich, selbst wenn ihr bereits über einen trainierten Charakter verfügt. Beherrscht ihr zum Beispiel das Kampfsystem samt lebensrettender Ausfallrolle, Schildkonter und den hohen Schaden anrichtenden Backstab-Angriff nicht nahezu perfekt, dürftet ihr spätestens bei den knallharten Bereichs-Bossen ein Problem bekommen und euch an ihnen die Zähne ausbeißen.

Wie gut, dass es in dem Open-World-Soulslike von From Software die Geisterrufende Glocke gibt, mit der ihr die Geister aus der Asche derer beschwören könnt, die nie zum Erdenbaum zurückgekehrt sind. Dabei gibt es verschiedene Aschegeister in Form von Wölfen, Skelettkriegern oder beispielshalber den Soldaten Godricks.

Wir erklären euch in diesem Guide, wo ihr die Geisterrufende Glocke findet und an welchen Orten die Geisteraschen versteckt sind.

Geisterrufende Glocke freischalten

Wichtig zu wissen ist, dass ihr die Geisterrufende Glocke nicht direkt zu Beginn von „Elden Ring“ erhaltet. Um diesen Gegenstand zu bekommen, müsst ihr erst einmal das Spektralross namens Sturmwind freischalten. Wo ihr das Reittier findet, erklären wir euch in diesem separaten Guide. Insgesamt müsst ihr drei Orte der Gnade entfacht und die Fingerjungfer Melina getroffen haben.

Als nächstes teleportiert ihr euch über einen Ort der Gnade zurück in das Startgebiet zur Kirche von Elleh. Darin befinden sich ein Ambos zum Verbessern eurer Waffe, der Händler Kalé sowie ein weiterer Ort der Gnade. Bei eurer Ankunft sollte die Hexe Renna auf einer Steinmauer sitzen und euch zu sich bitten.

Hinweis: Wir haben uns nicht direkt zu diesem Ort der Gnade teleportiert, sondern sind im Kampf gegen den Baumwächter, der in der Nähe mit seinem Pferd seine Runden zieht, gestorben. Bei unserer Widerauferstehung erwartete uns Renna.

Diese möchte euch kennenlernen und schenkt euch darüber hinaus die benötigte Geisterrufende Glocke, die von Sturmwinds früherem Meister stammt. Außerdem bekommt ihr dazu die Asche der einsamen Wölfe. Damit lassen sich drei Spektralwölfe als Unterstützung herbeirufen.

Ab sofort könnt ihr die Wolfsasche direkt in die Schnellauswahl packen, um diese in brenzligen Situationen zu beschwören. Bedenkt aber, dass die Beschwörung nur funktioniert, wenn das Geistertor-Symbol am linken Bildschirmrand aufleuchtet. Jede Nutzung der Glocke kostet euch außerdem FP-Punkte.

So verbessert ihre eure Geisterasche

Ähnlich wie eure Waffen, Schilde und Co. könnt ihr in „Elden Ring“ auch eure Aschegeister verbessern. Um diese Option allerdings überhaupt erst angeboten zu bekommen, müsst ihr einige Gespräche mit NPCs in der Spielwelt führen.

Begebt euch als erstes zur Hütte am Sturmhügel. Im Inneren trefft ihr auf eine Frau mit einem roten Umhang, von der ihr eine Geste sowie die Asche der Geisterqualle erhaltet. Doch damit nicht genug, da die Dame ein besonderes Talent besitzt, das für euch noch von großem Nutzen sein wird.

Roderika & Meister Hewg in der Tafelrundfestung besuchen

Teleportiert euch nun direkt über die Karte in die Tafelrundfeste. Darin findet ihr die bereits zuvor getroffene junge Frau am offenen Kamin stehend, die sich euch als Roderika vorstellt. Gänzlich glücklich ist diese aber nicht, da sie noch auf der Suche nach ihrer eigenen Bestimmung ist.

Dieser Frage nachgehend verlasst ihr den Raum durch den linken Gang und wendet euch dem in der Tafelrundfeste gefangenen Schmiedemeister Hewg zu, den ihr jetzt auf Roderika ansprechen könnt. Dieser verrät euch, dass sie über eine Gabe für Geistereinstimmung verfügt. Nun geht ihr erneut zu Roderika und sprecht sie auf dieses Talent an und erzählt ihr, was der Schmied gesagt hat. Nach einem kurzen Gespräch möchte sie Meister Hewg bitten, sie zu unterrichten. Jetzt heißt es ein letztes Mal den Schmied aufzusuchen und ihm von Roderikas Plänen zu berichten.

Dieser kann die Neuigkeiten im ersten Moment zwar kaum glauben, lenkt dann aber ein und erklärt sich tatsächlich bereit, die junge Dame zu unterrichten. Teleportiert ihr euch jetzt aus der Tafelrundfestung an einen beliebigen Ort und wieder zurück, findet ihr Roderika gegenüber des Schmieds auf dem Boden sitzend, wo sie euch stolz mitteilt, dass Meister Hewg ihr die mühsame Kunst der Geistereinstimmung gelehrt hat.

Ab sofort gelangt ihr bei Roderika in das Menü zur Geistereinstimmung, um mit Runen und Gräbertallilien Geister zu verstärken. So kostet es euch beispielshalber 160 Runen, um die Skelettmiliz auf +1 zu verstärken.

Was bringt mir die Verstärkung der Geisterasche? Durch die Verstärkung einer Geisterasche besitzen die damit beschworenen Geister einen höheren Angriffs- und Verteidigungswert sowie mehr Lebensenergie. Außerdem könnt ihr dadurch bei einigen Geisteraschen die Anzahl der zu rufenden Geister erhöhen.

Fundorte der Geisteraschen

Asche der einsamen Wölfe

Objekteffekt : Ruft drei einsame Waldgeister herbei.

: Ruft drei einsame Waldgeister herbei. FP-Kosten : 28

: 28 Fundort: Erhaltet ihr in der Kirche von Elleh zu Beginn des Spiels von der Hexe Renna gemeinsam mit der Geisterrufenden Glocke.

Asche der Wanderadeligen

Asche der Wanderadeligen

Objekteffekt : Ruft fünf Wanderadeligengeister herbei

: Ruft fünf Wanderadeligengeister herbei FP-Kosten : 28

: 28 Fundort: Findet ihr in den Sturmfuß-Katakomben. Kämpft euch dazu ganz bis zum Ende an der Säule mit dem Flammenwerfer durch.

Asche des Zauberadligen

Asche des Zauberadligen

Objekteffekt : Ruft einen Zauberadligengeist herbei

: Ruft einen Zauberadligengeist herbei FP-Kosten : 11

: 11 Fundort: Besiegt in den Sturmfuß-Katakomben den Mini-Boss Wachhund des Erdenbaumbegräbnisses.

Asche der Skelettmiliz

Asche der Skelettmiliz

Objekteffekt : Ruft die Geister von zwei Skelettmilizionaren

: Ruft die Geister von zwei Skelettmilizionaren FP-Kosten : 44

: 44 Fundort: Besiegt in dem Totenwasser-Dorf den Mini-Boss Tibiaseefahrer. Er hinterlässt euch die gesuchte Asche.

Asche des Skelettbanditen

Asche des Skelettbanditen

Objekteffekt : Ruft den Geist eines Skelettbanditen

: Ruft den Geist eines Skelettbanditen FP-Kosten : 22

: 22 Fundort: Im Westen von Liurnia müsst ihr es ebenfalls mit einem Tibiaseefahrer aufnehmen, der die gesuchte Asche bei seinem Tod fallen lässt.

Asche der Geisterqualle

Asche der Geisterqualle

Objekteffekt : Ruft eine Geisterqualle herbei

: Ruft eine Geisterqualle herbei FP-Kosten : 31

: 31 Fundort: Erhaltet ihr in der Hütte am Sturmhügel von Roderika.

Asche der Soldaten von Raya Lucaria

Asche der Soldaten von Raya Lucaria

Objekteffekt : Ruft die Geister von drei Soldaten aus Raya Lucaria

: Ruft die Geister von drei Soldaten aus Raya Lucaria FP-Kosten : 59

: 59 Fundort: Katakomben am Wegesende.

Asche der Soldaten von Godrick

Objekteffekt : Ruft die Geister von zwei Soldaten Godricks

: Ruft die Geister von zwei Soldaten Godricks FP-Kosten : 54

: 54 Fundort: Erhaltet ihr in dem Wald direkt südöstlich vor dem Schloss Sturmschleier. Folgt dem Weg die Klippen hoch und haltet ganz oben angekommen nach besonders vielen Quallen Ausschau. Bei einer der Leichen findet ihr die gesuchte Asche.

Asche der Marionettensoldaten

Asche der Marionettensoldaten

Objekteffekt : Ruft die Geister von zwei Marionettensoldaten

: Ruft die Geister von zwei Marionettensoldaten FP-Kosten :

: Fundort: Akademie von Raya Lucaria.

Asche der Flugmarionettensoldaten

Objekteffekt : Ruft die Geister von zwei Flugmarionettensoldaten

: Ruft die Geister von zwei Flugmarionettensoldaten FP-Kosten :

: Fundort: Akademie von Raya Lucaria.

Asche des verbrannten Ritters Oleg

Objekteffekt : Ruft den Geist des verbannten Ritters Oleg

: Ruft den Geist des verbannten Ritters Oleg FP-Kosten :

: Fundort: Grab eines Randvolkshelden.

Asche des Schimmersteinzauberers

Objekteffekt : Ruft den Geist eines Schimmersteinzauberers

: Ruft den Geist eines Schimmersteinzauberers FP-Kosten :

: Fundort: Katakomben am Wegesende.

Ahnenjüngerasche

Objekteffekt : Ruft den Geist eines Ahnenjüngers

: Ruft den Geist eines Ahnenjüngers FP-Kosten : 86

: 86 Fundort: Um die Ahnenjüngerasche zu finden müsst ihr alle achte Leuchtfeuer in Sinofra entzünden und im Anschluss den Kampf gegen den Ahnengeist für euch entscheiden.