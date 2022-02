Elden Ring: An welchem Ort finde ich Crepu’s schwarze Armbrust? – Guide

Zu Beginn von Elden Ring habt ihr die Qual der Wahl und müsst euch für eine von insgesamt zehn Klassen entscheiden. Eure letztendliche Entscheidung ist zwar nicht unumkehrbar, da ihr einen Nahkämpfer auch noch zum begabten Zauberer umschulen könnt. Die ersten 10-15 Spielstunden entscheiden die bereits vergebenen Attribute der jeweiligen Klasse aber stark, wie ihr im Kampf vorgehen solltet.

Doch egal ob ihr euch für kalten Stahl oder Zauberei entscheidet, eine solide Fernkampfwaffe in Form einer Armbrust am Körper zu tragen, kann ebenfalls nie schaden. Wir verraten euch in diesem Guide, an welchem Ort ihr in „Elden Ring“ Crepu’s schwarze Armbrust findet und welchen Gegenstand ihr benötigt, um die Armbrust in euer Inventar legen zu können.

Fundort: Crepu’s schwarze Armbrust

Die Armbrust findet ihr nicht sofort zu Beginn von „Elden Ring“. Wenn ihr aber wisst, wo ihr suchen müsst, könnt ihr die Nahkampfwaffe dennoch recht schnell an euch nehmen. Bedenkt aber, dass ihr mindestens über eine Geschicklichkeit von mindestens 16 verfügen solltet, um die Fernkampfwaffe effizient einsetzen zu können.

Habt ihr in „Elden Ring“ die Brücke des Opfers überquert und euer Spektralross Sturmwind erhalten, folgt dem Weg weiter in Richtung Schloss Morne. Seht ihr die ersten Türme der vorderen Verteidigungsanlage wendet euch nach links dem Lagerfeuer zu, das man bereits aus einiger Entfernung gut erkennen kann. Weniger Meter daneben findet ihr einen weiteren Ort der Gnade namens Wall von Schloss Morne, an dem ihr der Fingerjungfern Melina ein zweites Mal begegnet.

© From Software/ Bandai Namco

Elden Ring: Betretet die Tafelrundfeste

Diese bringt euch zu der Tafelrundfeste, dem Sammelpunkt der Befleckten Helden, die sich außerhalb der Zwischenlande befindet und von nun an über Orte der Gnade sowie über die Karte (in der linken unteren Ecke) erreicht werden kann.

Folgt nun dem Gang, der euch zu dem Schmied der Tafelrundfeste bringt. Nehmt neben dem Handwerker die Treppe ein Stockwerk nach unten und wendet euch unten angekommen direkt nach links. Hier trefft ihr auf eine magische Barriere, die ihr nicht durchschreiten könnt. Auf der rechten Seite gibt es allerdings eine Statue, die als Schlüsselloch fungiert.

© From Software/ Bandai Namco

Crepu’s schwarze Armbrust finden

Benötigt wird ein Steinschwertschhlüssel, den ihr an dieser Stelle im Spiel bereits im Besitz haben solltet. Wenn nicht, ist das auch nicht schlimm, da es zahlreiche weitere dieser Schlüssel im Spiel zu finden gibt. Mit diesen lassen sich weitere verschlossene Bereiche überall in der Spielwelt öffnen. Interagiert mit dem Schlüssel, der bei der Nutzung zerbricht und betretet den Raum. Neben einem langen Tisch befindet sich eine Schatztruhe, in deren Inneren Crepu’s schwarze Armbrust samt 20 Seuchenbolzen auf euch warten.

© From Software/ Bandai Namco

Über welche Werte verfügt die Armbrust?

Wie weiter oben bereits geschrieben sollte euer Charakter für eine effiziente Nutzung der Fernkampfwaffe mindestens über eine Geschicklichkeit von 16 verfügen. Anlegen und nutzen könnt ihr sie aber auch, wenn eure Geschicklichkeit unter diesem Wert liegen sollte, es erscheint lediglich der Hinweis: „Effiziente Objektnutzung mit diesen Attributen nicht möglich.“

© From Software/ Bandai Namco

Im Kampf richtet ihr mit der Armbrust 68 körperlichen Schaden bei einer maximalen Reichweite von 47 Metern an. Landet ihr einen kritischen Treffer, zieht er noch einmal 100 Prozent des angegebenen körperlichen Schadens an. Das Gewicht der Waffe liegt bei 5,0 Kilogramm.