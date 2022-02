Die Zwischenlande in denen das Open-World-Soulslike Elden Ring spielt sind riesig. Ohne ein gescheites Reittier, das euch geschwind von A nach B bringt, lohnt es sich gar nicht erst die Spielwelt genauer zu erkunden. Wie gut, dass sich Entwickler From Software an anderen Open-World-Titeln wie The Witcher 3: Wild Hunt, Assassin’s Creed Valhalla oder Red Dead Redemptions 2 inspirieren ließ und ebenfalls auf ein Reittier setzt, das den Spieler deutlich schneller durch die Zwischenlande transportieren kann.

Außerdem ist das stolze Ross im Kampf eine sehr nützliche Hilfe und eine Art Rückversicherung, um im schlimmsten Ärger möglichst schnell das Weite suchen zu können. In diesem Artikel erklären wir euch, wo ihr das Spektralross findet und welche Eigenschaften dieses mit sich bringt.

Fundort von Spektralross Sturmwind?

Aber erst einmal stellt sich die wohl wichtigste Frage zu Beginn von „Elden Ring“. Wo finde ich das Reittier? Denn ihr könnt auf Sturmwind, so der Name eures künftigen Begleiters, nicht direkt zugreifen. Zuvor müsst ihr die ersten Schritte in der tödlichen Welt meistern und euren Weg vorbei an fiesen Gegnern beschreiten. Wir empfehlen in jedem Fall, dass ihr euch erst einmal mit den einfachen Monstern und Widersachern im Startgebiet auseinandersetzt, um einige Seelen zu farmen und damit im Level aufzusteigen.

© From Software/ Bandai Namco

Habt ihr euch mit Steuerung, Gameplay und eurer gewählten Charakterklasse auseinandergesetzt, könnt ihr euch auf die Suche begeben. Sturmwind erhaltet ihr in dem Gebiet Halbinsel der Tränen bei dem Ort der Gnade Brücke des Opfers. Zuvor müsst ihr euch aber erst einmal den Weg über die Brücke freikämpfen. Achtet dabei unbedingt darauf, dass ihr nicht von der tödlichen Balliste getroffen werdet.

Habt ihr die Brücke erstmalig erfolgreich überquert, findet ihr den gesuchten Ort der Gnade direkt auf der rechten Seite am Wegesrand. Nachdem ihr euch innerhalb einer Zwischensequenz an das Feuer gesetzt habt, erscheint die mysteriöse Fremde, die sich euch als Melina vorstellt und eine Fingerjungfern ist. Von ihr erhaltet ihr einen besonderen Gegenstand – die Spektralrosspfeife.

Mit der Spektralrosspfeife könnt ihr Sturmwind herbeirufen. Legt dieses nützliche Werkzeug auf die Schnellauswahl, um es beispielsweise auf der PS5 mit per Steuerkreuz auswählen zu können. Mit dem entsprechenden Button könnt ihr euer Spektralross innerhalb der Open World jederzeit zu euch herbeirufen. Bedenkt aber, dass Sturmwind in Dungeons und anderen geschlossenen Bereichen wie beispielshalber dem Schloss auf dem Sturmhügel nicht zur Verfügung steht.

Tipp: Ist Sturmwind verletzt, könnt ihr ihm eine Gefrorene Rosine zu fressen geben. Diese sorgt für eine erhebliche LP-Regeneration. Nach dem Tod eures treuen Begleiters könnt ihr es erneut rufen, das verbraucht allerdings eine Flasche mit Purpurtränen.

© From Software/ Bandai Namco

Welche Fähigkeiten hat Sturmwind?

In erster Linie bietet sich Torrent natürlich als ein wunderbares Fortbewegungsmittel an. In brenzligen Situationen könnt ihr euer Ross sogar zu einem kurzen Sprint animieren, der einen Teil eurer Ausdauer kostet. Zusätzlich könnt ihr mit eurem Begleiter springen, beispielsweise über kleinere Hindernisse oder wenn ihr von Gegner umzingelt seid und es ansonsten keinen Ausweg mehr gibt.

Hoch zu Ross in die Schlacht: Als Streitross bietet sich Sturmwind aber fast genau so gut an. Schließlich lassen sich sowohl eure Klingenwaffen als auch eure Zauber vom Rücken des Pferdes weiterhin nutzen.

© From Software/ Bandai Namco

Ein aufgeladener schwerer Angriff mit einem Langschwert, ein kurzer aber schneller Schlag mit dem Dolche, ein Zauber mit eurem Stab oder der Einsatz von Fernkampfwaffen wie der Armbrust oder dem Bogen lassen euch ohne großes Risiko größere Horden von Gegnern aus dem Weg räumen. Dank der Sprintfunktion lässt sich zudem jederzeit schnell Abstand zwischen euch und Gegnern aufbauen. Bedenkt dabei aber immer, dass ihr von euren Widersachern aus dem Sattel geschlagen werden könnt.

In diesem Fall landet ihr auf dem harten Boden der Tatsachen und seid eine kurze Zeit lang bewegungsunfähig sowie völlig schutzlos. In dieser Situation gilt es möglichst schnell wieder auf die Beine zu kommen, eine Rolle rückwärts aus dem Kampfgeschehen zu machen und das Schild zu zücken, um einen eventuell kommenden Schlag zu blocken.

© From Software/ Bandai Namco

Geisterquellensprüngen mit Sturmwind

Befindet ihr euch mit Sturmwind in der Nähe einer Geisterquelle, die sich an verschiedenen Stellen auf der Karte befinden, könnt ihr einen besonders hohen Sprung wagen, um durch die Luft zu reiten. Bei solchen Geisterquellensprüngen nehmt ihr übrigens auch aus großer Höhe keinen Schaden. Dadurch gelangt ihr an zuvor nicht erreichbare Orte und sehr hochgelegene Plateaus.

Damit ihr möglichst ohne Frust zu eurem Reittier gelangt, verraten wir euch in diesem Artikel ersten Tipps und Ticks für den Beginn in „Elden Ringe“.