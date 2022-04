In dem Open-World-Soulslike Elden Ring gibt es viele verschiedene Questreihen, die mal mehr und mal weniger spannend für euch sein dürften, doch keine anderen Aufträge haben einen so großen Nutzen wie die, die ihr von dem NPC Ranni erhaltet. Die Hexe ist einer der wichtigsten Charaktere im ganzen Spiel und ihr zu dienen, bringt euch viele Vorteile ein.

Zum einen ermöglichen euch die Quests von Ranni, interessante Charaktere kennenzulernen, die euch im Kampf unterstützen können, zum anderen findet ihr bei ihren Missionen allerlei interessante Orte voll mit wertvollem Loot. Hinzu kommt, dass ihr von Ranni eine der besten Waffen im Spiel erhalten könnt, das Dunkelmondgroßschwert.

Als wären das nicht bereits mehr als genug Gründe, die Aufträge der Hexe anzunehmen und für sie in den Kampf zu ziehen, sind Rannis Missionen zudem auch noch unerlässlich, um eines der schönsten Enden im ganzen Spiel freizuschalten. Mehr dazu erfahrt ihr in unserem Guide Die sechs bekannten Enden im Spiel und wie ihr sie erreichen könnt.

Doch um all diese Vorzüge genießen zu können, müsst ihr die geheimnisvolle Dame natürlich erst einmal finden. Außerdem sind einige ihrer Anfragen an euch ganz schön knackig, daher ist es nicht ungewöhnlich, wenn ihr hier und dort ein wenig Unterstützung benötigt. Doch genau dafür gibt es ja diesen Guide.

Elden Ring: Eure erste, optionale Begegnung mit Ranni

Eure erste Begegnung mit Ranni könnt ihr bereits recht früh in der Handlung von „Elden Ring“ haben, jedoch nennt sie sich zu diesem Zeitpunkt noch Renna und ist nur unter ganz bestimmten Bedingungen zu finden. Solltet ihr diese erfüllt haben, trefft ihr die gute Frau in der Kirche von Elleh, wo sie euch die Geisterrufende Glocke und die Asche der einsamen Wölfe überreicht.

Da es sich bei FromSoftwares Rollenspiel jedoch nicht unbedingt um ein lineares Erlebnis handelt, ist es gut möglich, dass ihr die Hexe verpasst, was das Spiel zu Beginn eine ganze Ecke schwerer macht, da ihr so deutlich länger braucht, um das Beschwören von Geisteraschen freizuschalten. Um dies zu vermeiden, haltet euch einfach an den folgenden Ablauf.

Schließt das Tutorial von „Elden Ring“ ab und sucht die Kirche von Ellah auf.

von „Elden Ring“ ab und sucht die auf. Begebt euch zu dem Ort der Gnade bei den Ruinen vor dem Tor und schaltet das Geisterpferd frei.

und schaltet das frei. Teleportiert euch zurück in die Kirche und sucht Renna links unterhalb des Kirchturms auf.

in die Kirche und sucht Renna links unterhalb des Kirchturms auf. Sprecht mit der Hexe und bestätigt, dass ihr der oder die Befleckte seid.

und bestätigt, dass ihr der oder die seid. Wartet ihr mit eurem Besuch nach Erhalt des Geisterpferds zu lange, wird Renna nicht mehr da sein und ihr erhaltet die Geisterrufglocke erst deutlich später!

Elden Ring: So findet ihr die Hexe Ranni und nehmt ihre Questreihe an

Um Ranni schließlich noch einmal zu begegnen, müsst ihr sie ganz im Norden von Liurnia, beim Haus Caria aufsuchen. In dem Ort bekommt ihr es nicht nur mit dem Boss Loretta zu tun, sondern auch mit den lästigen Spinnenhänden. Sind diese jedoch aus dem Weg geräumt, könnt ihr euch den drei Türmen nähern. Der Mittlere gehört Ranni.

Seid gewarnt, denn bei eurem ersten Besuch in diesem Gebiet bekommt ihr es ebenfalls mit dem Schimmersteindrachen Adula zu tun, den ihr zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht besiegen könnt. Habt ihr dem Biest ungefähr die Hälfte seiner Energie abgezogen, wird es abhauen und ihr könnt eure Reise fortsetzen.

Um Ranni auf der Spitze ihres Turms antreffen zu können, müsst ihr jedoch zwei wichtige Regeln beachten: Zum einen muss es Nacht sein, da Ranni am Tag nicht dort ist. Zum anderen dürft ihr das Fest des Krieges in Schloss Rotmähne noch nicht aktiviert haben, denn ansonsten bleibt euch nichts anderes übrig, als erst einmal den optionalen Boss Radahn zu bezwingen.

Das liegt daran, da sich Halbwolf Blaidd auf dem Fest aufhalten wird und das Schloss erst verlassen kann, wenn der Halbgott bezwungen wurde. Das Schicksal von Blaidd und Ranni ist in „Elden Ring“ nämlich eng miteinander verwoben und ohne den einen, könnt ihr den anderen nicht im Turm antreffen.

Außerdem kann es sein, dass sich das Aufsuchen von Ranni mit der Quest von Zauberer Rogier überschneidet. Ist dies der Fall und ihr konfrontiert Ranni damit, dass sie hinter der Nacht der Schwarzen Messer steckt, wird sie euch erst einmal abweisen. Kehrt in diesem Fall zu Rogier in der Tafelrundfeste zurück.

Erzählt dem alten Zauberer, dass Ranni das Fluchmal abgelegt hat, führt das Gespräch zu ende und kehrt im Anschluss zu der Hexe zurück, um ihr eure Dienste anzubieten.

Sucht Haus Caria im Norden von Liurnia auf

im Norden von Liurnia auf Kämpft euch durch das Gebiet und besiegt Ritterin Loretta

Sucht nachts den Turm von Ranni auf

auf Das Fest in Schloss Rotmähne darf nicht gestartet haben, ansonsten müsst ihr Radahn besiegen

darf nicht gestartet haben, ansonsten müsst ihr Radahn besiegen Ist die Questreihe von Rogier aktiv, müsst ihr diese erst einmal beenden, bevor ihr Ranni eure Dienste anbieten könnt

Habt ihr mit der Hexe gesprochen und ihr zugesichert, ihr dabei zu helfen, den Schatz von Nokron zu finden, könnt ihr mit ihren drei Untergebenen sprechen, die nützliche Informationen für euch haben. Diese Aufgabe ist rein optional, bringt euch aber viele wichtige Informationen ein und nimmt zudem kaum Zeit in Anspruch.

Blaidd befindet sich an der Klippe östlich vom Ort der Gnade Ufer des Siofra, wo er euch rät, mit Seluvis zu sprechen. Seluvis wiederum befindet sich bei Seluvis‘ Turm, südlich von Rannis Turm. Danach sucht ihr die Zauberin Sellen mit Seluvis‘ Empfehlungsschreiben auf, woraufhin die Dame euch von General Radahn berichten wird.

Rannis Questreihe: Sternengeißel Radahn besiegen und den Schatz von Nokron finden

Wie ihr nun wisst, könnt ihr den Schatz von Nokron in „Elden Ring“ nur finden, wenn ihr euch um den Halbgott Radahn gekümmert habt, der zu den schwersten Bossen im ganzen Spiel zählt. Doch keine Sorge, wir haben den großen Kerl bereits erlegt und verraten euch in dem Guide Sternengeißel Radahn besiegen, wie ihr es ebenfalls tun könnt.

Da es sich bei Radahn um einen ernstzunehmenden Feind handelt, solltet ihr ihn nicht allzu früh im Spiel aufsuchen. Besorgt euch erst einmal eine gute Ausrüstung und stellt sicher, dass ihr kleinere Bosse bereits ohne Probleme legen könnt. Außerdem solltet ihr im Kampf auf Beschwörungen setzen, um eure Chancen auf einen Sieg deutlich zu erhöhen.

© From Software/Bandai Namco © From Software/Bandai Namco

Hat der fiese General endgültig das Zeitliche gesegnet, folgt eine kurze Zwischensequenz, in welcher einige Sterne vom Himmel fallen. Einer davon reißt ein Loch in den Boden und öffnet auf diese Weise den Zugang zu Nokron, die Ewige Stadt. Sucht die Einschlagstelle südlich vom Nebelwald in Limgrave auf und lasst euch nach unten fallen.

Euer Ziel ist nun die Fingertöterklinge, bei der es sich um den Schatz von Nokron handelt und die sich in der Heiligen Stätte der Nacht befindet. Um den Ort zu erreichen, folgt ihr nach eurem Sprung in das Loch dem relativ linearen Pfad und erledigt etwaige Gegner, die sich euch in den Weg stellen. So erreicht ihr bereits nach kurzer Zeit den Ort der Gnade Wald der Ahnen.

Klettert hier auf das naheliegende Hausdach und springt anschließend von Dach zu Dach, um euren Weg fortzusetzen. Schlagt euch nun weiter durch, bis ihr schließlich die Heilige Stätte der Nacht erreicht. In der Mitte des Gebiets befinden sich ein Thron und eine große Statue und direkt darunter könnt ihr einen Raum mit der gesuchten Truhe aufsuchen.

© From Software/Bandai Namco © From Software/Bandai Namco

Sucht Sternengeißel Radahn in Schloss Rotmähne auf und besiegt den Halbgott

in Schloss Rotmähne auf und besiegt den Halbgott Begebt euch zu dem neu entstandenen Loch südlich von Nebelwald und springt rein

und springt rein Durchquert Nokron und sucht den Ort Heilige Stätte der Nacht auf

und sucht den Ort Heilige Stätte der Nacht auf Schnappt euch die Fingertöterklinge und kehrt damit zu Ranni zurück

und kehrt damit zu Ranni zurück Achtung: Übergebt ihr Ranni den Schatz, bedeutet dies für Seluvis den Tod, wollt ihr die Hexe also hintergehen, überreicht ihr nicht die Fingertöterklinge

© From Software/Bandai Namco