Sternengeißel Radahn besiegen – Elden Ring: Boss-Kampf – Guide

In dem Open-World-Soulslike Elden Ring gibt es allerlei wirklich anspruchsvolle Bosse, die euch das Leben äußerst schwer machen können. Einer von ihnen hört auf den entzückenden Namen Sternengeißel Radahn und ist seines Zeichens einer der schwersten Gegner im ganzen Spiel. Doch es gibt mehrere Gründe, warum ihr diesen Halbgott legen wollt.

Zum einen besitzt Radahn eine der Großen Runen, es ist also in eurem Interesse, ihm dieses überaus wichtige Item abzunehmen. Zum anderen erfordern einige Nebenquests, dass ihr euch mit diesem optionalen Boss anlegt, da ihr die entsprechenden Aufgabenreihen ansonsten nicht abschließen könnt. Außerdem erfordert manch ein optionales Ende, dass Radahn ins Gras beißt.

Die gute Nachricht vorneweg: Sternengeißel Radahn kann jederzeit in Schloss Rotmähne aufgesucht und herausgefordert werden, ihr müsst also nicht erst warten, bis ihr einen bestimmten Fortschritt im Spiel erreicht habt. Die schlechte Nachricht direkt hinterher: Radahn ist leider ein sehr anspruchsvoller Boss, der euch einiges abverlangen wird.

Was aber kein Grund ist, bereits im Vorfeld das Handtuch zu werfen, denn in diesem Guide erklären wir euch Schritt für Schritt, wie ihr Radahn in die Knie zwingen könnt und welche Optionen euch in dem epischen Kampf zur Verfügung stehen. Außerdem geben wir euch noch ein paar nützliche Tipps und Tricks mit auf den Weg.

Elden Ring: Echos im Mausoleum duplizieren – So findet ihr die 7 Mausoleen im Spiel

Elden Ring: So erreicht ihr Schloss Rotmähne

Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten, Schloss Rotmähne zu erreichen, also den Ort, an welchem sich Radahn aufhält. Der einfachste Weg führt euch zum Fest für Radahn, das automatisch ausgelöst wird, sobald ihr das Altus-Plateau erreicht habt. Dabei ist es egal, ob ihr dafür den Aufzug von Dectus genutzt habt oder durch die Verlorenen Ruinen gewandert seid.

© From Software/Bandai Namco

Hat das Fest seinen Anfang genommen, könnt ihr das Schloss Rotmähne im Süden von Caelid aufsuchen, wo ihr sowohl am Anfang als auch am Ende der Brücke ein leuchtendes Portal vorfinden werdet. Geht durch dieses hindurch und ihr werdet direkt in den Burghof teleportiert, wo bereits einige NPCs auf euch warten.

© From Software/Bandai Namco

Alternativ könnt ihr das Fest für Radahn auch durch das Verfolgen bestimmter Nebenmissionen auslösen, dazu gehört Rannis Quest im Caria-Anwesen in Liurnia. Solltet ihr dieser optionalen Missionsreihe folgen, begegnet ihr irgendwann dem Halbwolf Blaidd, der sich ebenfalls mit Radahn messen möchte und euch entsprechend zu dem besagten Festival einlädt.

Elden Ring: Wie ihr den NPC Jar-Bairn findet und seine Questreihe abschließt

Als dritte Möglichkeit steht euch auch noch die Questreihe von Alexander zur Verfügung, den ihr am Sturmhügel ansprechen könnt. Im Verlauf seiner Aufgabenreihe wird er euch von dem Fest für Radahn erzählen und zu den Feierlichkeiten einladen, was ebenfalls die Portale erscheinen lässt, die euch in den Burghof bringen.

Oder ihr ignoriert das Fest komplett und sucht das Schloss auf, ohne eine der beiden Questreihen zu verfolgen und ohne das Altus-Plateau aufzusuchen. In diesem Fall müsst ihr euch jedoch durch das komplette Schloss Rotmähne kämpfen und bekommt es dabei auch noch mit zwei optionalen Bossen zu tun.

Das Altus-Plateau erreichen, um das Fest auszulösen, danach durch eines der Portale gehen

erreichen, um das Fest auszulösen, danach durch eines der Portale gehen Eine Einladung von Blaidd , dem Halbwolf erhalten und auf diese Weise den Burghof erreichen

, dem Halbwolf erhalten und auf diese Weise den Burghof erreichen Eine Einladung von Alexander erhalten und auf diese Weise den Burghof erreichen

erhalten und auf diese Weise den Burghof erreichen Schloss Rotmähne direkt und ohne Umwege aufsuchen und sich zum Burghof durchkämpfen

Elden Ring: So schaltet ihr das geheime Ende Herr der Rasenden Flamme frei – Lösung

Elden Ring: Lasst euch von NPCs im Kampf unterstützen

Genau wie jeder andere Kampf, kann auch die Auseinandersetzung mit Radahn deutlich einfacher werden, indem ihr euch von anderen Krieger*innen unterstützen lasst. Am leichtesten geht dies natürlich im Koop mit Freunden, doch im Zweifelsfall könnt ihr auch NPCs an eure Seite rufen.

Aufgrund des Festivals sehen die Bedingungen für solche Beschwörungen aber ein wenig anders aus. Statt die hilfreichen Kamerad*innen vor dem Kampf zu beschwören, tut ihr dies direkt während der Auseinandersetzung mit Radahn. Achtet während des Duells auf die goldleuchtenden Symbole auf dem Boden, über die ihr diverse NPCs beschwören könnt.

Elden Ring: Verborgene Pfade – Fundorte der geheimen Bereiche / Illusionswände – Guide

Diese Symbole sind in der ganzen Arena verteilt, bleibt also in Bewegung und haltet danach Ausschau. Sucht bestenfalls nach Klingen, die dekorativ im Boden stecken, denn an solchen Orten lassen sich meist direkt zwei oder sogar drei Goldsteine finden. Insgesamt können euch in Elden Ring sechs NPCs im Kampf gegen Rodahn beistehen.

Blaidd, der Halbwolf

Fingerjungfer Therolina

Großer gehörnter Tragoth

Kastellan Jerren (erst in der zweiten Kampfhälfte verfügbar)

(erst in der zweiten Kampfhälfte verfügbar) Kriegergefäß Alexander

Lionel Löwenherz

Okina

Patches (nur, falls ihr ihn in der Höhle am Leben gelassen hat, zieht sich meist schnell wieder aus dem Kampf zurück)

Elden Ring: Rogiers Quest abschließen – So findet ihr Schwarzer Messerabdruck – Lösung

Elden Ring: Die Distanz zu Radahn überbrücken

Solltet ihr euch durch Schloss Rotmähne gekämpft haben, um den Burghof zu erreichen, müsst ihr das Fest manuell starten, da euch der Weg zu Radahn ansonsten versperrt bleibt. Folgt dafür den Treppenstufen hinauf zum Stadtschreier mit Minitröte und interagiert mit ihm. Anschließend geht es rechts hinter dem Schreier durch die Tür hindurch.

© From Software/Bandai Namco

Der Kampf gegen Sternengeißel Radahn besteht aus drei Phasen. Habt ihr die erste Phase hinter euch gebracht, in welcher der Boss noch relativ bewegunsgfaul ist, wird er in der zweiten Phase ernst machen und seine Bewegungsmuster verändern. Seid darauf gefasst, um nicht überrascht zu werden und direkt wieder ins Gras zu beißen.

Elden Ring: Was sind Drachenherzen und wo finde ich einen Drachenkommunionsaltar?

Scharfschütze

Zu Beginn des Kampfes in „Elden Ring“ steht Radahn einfach nur auf einem Hügel und beschießt euch mit Pfeilen. Diesen Angriffen entgeht ihr am leichtesten zu Fuß, da ihr so deutlich beweglicher seid. Leuchtet der Bogen des Bosses lila auf, wird er einen schnellen Pfeil auf euch abfeuern, dem ihr im letzten Moment mit einer Ausweichrolle entgeht.

Auf Sturmwind seid ihr leider ein zu gutes Ziel, außerdem ist es zu Pferd deutlich schwerer, den sehr genauen und starken Schüssen von Radahn auszuweichen. Blocken funktioniert zudem nur, wenn ihr das Attribut Ausdauer bereits stark gelevelt habt. Rennt schräg und mit abgestimmter Ausweichrolle auf Radahn zu und ihr solltet ihn unbeschadet erreichen können.

Pfeilhagel

Wenn ihr seht, dass Radahn mit seinem Bogen in die Luft zielt, wird er einen Pfeilregen auf euch abfeuern. Die Pfeile donnern einer nach dem anderen in den Boden und bahnen sich ihren Weg wie eine Mauer auf euch zu. Auch hier hilft am besten eine Ausweichrolle zur Seite, um nicht getroffen zu werden und sich weiter dem Boss nähern zu können.

Streuschuss

Jetzt, wo ihr das Prinzip des Ausweichens verstanden habt, müsst ihr auch keine Angst mehr vor Radahns Streuschuss haben. Schießt er dutzende Pfeile in eure Richtung, rollt euch ebenfalls zur Seite oder reitet mit Sturmwind davon, falls diese Vorgehensweise besser zu eurem Spielstil passt. Seid ihr in der Nähe des Bosses, steckt dieser den Bogen weg und geht in den Nahkampf über.

Elden Ring: Alle Steinschwertschlüssel und ihre Fundorte – Lösung

Elden Ring: Radahn im Nahkampf begegnen

Habt ihr die Distanz zu Radahn überbrückt, habt ihr zwei Möglichkeiten, wie ihr den Kampf fortführen wollt. Geht ihr ebenfalls in den Nahkampf, solltet ihr auf seine sehr langsamen aber extrem zerstörerischen Attacken achten, denen ihr bestenfalls zu seinem Körper hin ausweicht.

© From Software/Bandai Namco

Oder ihr bleibt auf mittlerer Distanz und nutzt Sturmwind, um Radahn auf Abstand zu halten, ihn aber gleichzeitig dazu zu bringen, auf seine Nahkampfwaffen zu setzen. Außerdem könnt ihr die beschworenen NPCs in „Elden Ring“ zu Tanks machen, während ihr mit Pfeilen und/oder Fernzaubern antwortet.

Elden Ring: Fundorte aller Fragmente für Karten – Map aufdecken – Guide

Schläge und Tritte

Geht ihr auf Tuchfühlung mit Radahn, wird dieser oft auf Schlagkombos und Tritte zurückgreifen, um euch zu erwischen. Diese Attacken sind sehr langsam und vorhersehbar, daher könnt ihr ihnen leicht mit einer Rolle zur Seite oder zu Radahn hin ausweichen. Bleibt dicht an ihm dran und weicht bestenfalls in Richtung seiner Beine aus, wo ihr schnell Schaden anrichten könnt.

Der Sprungangriff

Haut Radahn seine Schwerter in den Boden, wobei sich sein Pferd leicht aufrichten wird, folgt ein Sprungangriff, dem ihr zur Seite ausweichen könnt, um anschließend einen Treffer zu landen. Schlägt der Boss seine Schwerter hingegen zusammen, lädt er diese mit Blitzen auf. Weicht einem solchen Angriff ebenfalls schräg zur Seite aus und ihr habt eine gute Chance auf einen Konter.

Schleifattacke

Radahn lässt sein Schwert über den Boden schleifen und schwingt es mit voller Kraft nach vorne. Sieht gefährlich aus und macht eigentlich auch guten Schaden, lässt sich aber ohne Probleme blocken und gibt euch einen kurzen Moment, einen Konter anzusetzen.

Elden Ring: Alle Talismane, ihre Effekte und wo ihr sie finden könnt

Wirbelattacke

Legt dieser optionale Boss in „Elden Ring“ sein linkes Schwert auf seiner rechten Seite an, folgt eine schmerzhafte Wirbelattacke, die ebenfalls ordentlich Schaden anrichten kann. Doch auch diese Attacke lässt sich ohne größeren Aufwand blocken.

Durchs Feld pflügen

Solltet ihr während des Kampfes auf eurem treuen Ross sitzen und mittlere Distanz wahren, wird Radahn immer mal wieder einen sehr starken Angriff starten, der euch eine tolle Chance für einen starken Konter lässt. Wartet dafür darauf, bis die Sternengeißel seine Schwerter vor der Brust kreuzt.

Auf diese Geste folgt ein Angriff, bei welchem Radahn mit seinen Schwertern durch den Boden zwischen ihm und euch pflügt. Abgeschlossen werden diese schnellen Bewegungen durch eine Kombo, bei der er seine Waffen über den Boden schleift und anschließend schräg nach oben reißt.

Nutzt diesen Moment, um in seine Richtung zu reiten und einen schweren Angriff zu starten, der dem Boss eine Menge Schaden zufügt. Das richtige Timing ist hier zwar lebenswichtig, doch mit etwas Übung könnt ihr Radahn so schnell Energie abziehen.

Elden Ring: Was sind Heilige Tränen und wo kann ich sie finden? – Lösung

Elden Ring: Phase 2 im Kampf gegen Radahn

Habt ihr dem Boss ungefähr ein Drittel seiner Lebensleiste zu Brei verarbeitet, wird dieser etwas ernster machen und seine Attacken fortan mit magischem Schaden aufladen. An seinen Bewegungen ändert sich dabei nicht viel, er richtet nun jedoch deutlich mehr Schaden an und ist daher sehr viel problematischer.

© From Software/Bandai Namco

Der Pflugangriff, den er bereits vorher genutzt hat, stellt noch immer die beste Chance dar, Radahn ordentlich Energie abzuziehen, jedoch müsst ihr in Phase 2 erst über eine Schockwelle springen, die bei seinem Angriff ausgelöst wird. Behaltet dies im Hinterkopf, um unnötigen Schaden an eurem Charakter zu vermeiden.

Elden Ring: Echos der Halbgötter gegen mächtige Boss-Waffen eintauschen, so geht’s

Zielsuchende Geschosse

Rammt Radahn seine Waffen vor sich in den Boden, beschwört er sechs magische Geschosse, die direkt auf euch zufliegen. Weicht diesem Angriff im letzten Moment mit einer Ausweichrolle zur Seite aus oder reitet mit Sturmwind davon.

Sprungangriffe

Wenn der Boss in die Luft springt, wird er dort für einen kurzen Moment verweilen und schließlich mit verzauberten Waffen wieder zu Boden knallen, wodurch eine fiese Schockwelle entsteht. Die beste Möglichkeit, diesem Angriff auszuweichen, besteht darin, mit Sturmwinds Doppelsprung darüber hinweg zu springen.

Blitzschwertattacke

Achtet darauf, wenn Radahn seine Schwerter zusammenschlägt, denn dann wird er sich mit Blitzen umgeben und sollte erst einmal auf Abstand gelassen werden. Er stößt die Waffen nun in den Boden und lädt sie mit Blitzmagie auf. Macht er dies ein zweites Mal, folgt eine verheerende Explosion am Boden, der ihr ausweicht, indem ihr euch hinter den Boss rollt und ihm eine verpasst.

Elden Ring: Goldene Saat finden, so erhöht ihr die Anzahl eurer Heiligflaschen – Lösung

Elden Ring: Phase 3 im Kampf gegen Radahn

Sobald ihr die Hälfte von Radahns Lebensenergie vernichtet habt, beginnt die letzte Phase des Kampfes und der Boss dreht völlig auf. Ab jetzt sind seine Attacken äußerst stark und ihr müsst darauf achten, im richtigen Moment auszuweichen und auf jede Attacke individuell zu reagieren.

Kometenflug

In der letzten Phase wird Radahn gen Himmel entschwinden und für einen Moment verschwunden bleiben. Nutzt die Zeit, um euch zu heilen. Werft dann einen Blick in den Himmel, um abschätzen zu können, wo der Boss wieder runterkommt. Denn dort wollt ihr nicht stehen. Erwischt er euch, war es das für euch und eure Lebensleiste sinkt mit großer Wahrscheinlichkeit auf null.

Bleibt also unbedingt in Bewegung und nutzt bestenfalls Sturmwind, um schnell abhauen zu können. Nach seiner Landung bleibt Radahn kurz bewegungslos, ein guter Moment, um ihm ein paar Schläge zu verpassen, die es in sich haben.

Elden Ring – Fundort Geisterrufende Glocke & alle Geisteraschen finden

Steine werfen

Radahn wird im Verlauf des Kampfes vier große Gesteinsbrocken beschwören. Es dauert einen Moment, bis er diese Geschosse auf euch wirft, ihr habt also etwas Zeit, um euch darauf vorzubereiten.

Radahn schleudert jeweils zwei Steine in eure Richtung und hängt meist einen Sprungangriff hinten dran. Dieser Attacke weicht ihr am besten zu Fuß und ohne Zielfixierung aus, da ihr auf diese Weise deutlich mobiler seid.

Gleitattacke

Ab und an wird sich die Sternengeißel mit Blitzen aufladen und über den Boden gleiten, während er wie wild um sich schlägt. Sollte dies der Fall sein, bleibt lieber auf Abstand und wartet, bis er sich wieder eingefangen hat. Alternativ könnt ihr eure beschworenen NPCs als Ablenkung einsetzen.

Elden Ring: Ganz einfach über 500.000 Runen pro Stunde farmen, schnell im Level aufsteigen

Blitzkugeln

Radahn beschwört auch gerne mehrere Blitzkugeln, nachdem er seine Schwerter über den Kopf gekreuzt hat. Die Kugeln werden auf euch zufliegen, doch könnt ihr ihnen mit Sturmwind leicht entgehen.

Das große Beben

Besondere Achtung ist gefragt, wenn der Boss mit seinen Händen in den Boden greift und einen großen Erdbrocken mit Gravitationsmagie nach oben zieht. Er wird den Brocken in den Boden schleudern, was eine tödliche Explosion zur Folge hat, daher ist es ratsam, in einem solchen Fall Land zu gewinnen.

© From Software/Bandai Namco

Diese Belohnung erhaltet ihr bei einem Sieg

Habt ihr Sternengeißel Radahn besiegt, erhaltet ihr 70.000 Runen, die Radahns Große Rune und das Echo der Sternengeißel. Was ihr mit Großen Runen anstellen könnt, erklären wir euch in diesem Artikel. Außerdem zeigen wir euch in diesem Guide, wie ihr die Echos der Halbgötter gegen mächtige Boss-Waffen eintauschen könnt.