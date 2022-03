Elden Ring: Echos der Halbgötter gegen mächtige Boss-Waffen eintauschen, so geht’s

Habt ihr in Elden Ring einen der mächtigen Boss-Gegner besiegt, erhaltet ihr dafür eine besondere Große Rune, die euch bei Aktivierung bestimmte Buffs schenkt. Von welchen Bossen ihr jeweils eine Große Rune erhaltet, wie die Wiederherstellung dieser genau funktioniert und wo sich im Zwischenland Runenbögen finden lassen, erklären wir euch in diesem Guide.

Doch was hat es eigentlich mit den Echos der Halbgötter auf sich, die in eurem Inventar landen? Auch diese sind sehr wertvoll und sollten von euch weise eingesetzt werden. Wir erklären euch im Folgenden, wie und wo ihr diese Echos in „Elden Ring“ nutzt.

So nutzt ihr die Echos der Halbgötter

Habt ihr ein Echo der Halbgötter erhalten, könnt ihr dieses in eurem Inventar direkt nutzen, um eine sehr große Anzahl an Runen zu erhalten. So verlockend dies im ersten Moment auch klingen mag, es gibt eine zweite deutlich bessere Möglichkeit!

© From Software/Bandai Namco

In der Tafelrundfeste könnt ihr die seltenen Echos bei der Fingerleserin Enia für besonders starke Boss-Waffen eintauschen. Aus jedem Echo lassen sich zwei unterschiedliche Waffen anfertigen. Falls euch die Wahl schwer fällt, könnt ihr ein Echos auch duplizieren lassen. Wie das funktioniert, erklären wir euch im nächsten Abschnitt.

Im Fall von Godricks Echo des Verpflanzten erhaltet ihr bei Enia Godricks Axt oder Verpflanzter Drache.

© From Software/Bandai Namco © From Software/Bandai Namco

Elden Ring: Echos duplizieren, so geht’s

Echos lassen sich in einem wandelnden Mausoleum duplizieren. Diese auf vier riesigen Beinen durch die Landschaft stapfenden Gebäude könnt ihr an mehreren Orten in der Spielwelt finden und sind im Grunde kaum zu übersehen beziehungsweise zu überhören. Schließlich befindet sich an der Unterseite eines solchen Mausoleums, das ein wenig an eine gigantische Schildkröte erinnert, eine große Glocke befestigt, wodurch ihr schon aus einiger Entfernung darauf aufmerksam werdet.

© From Software/Bandai Namco

Reitet mit Sturmwind an den Beinen vorbei und schlagt dabei auf die Kalbablagerungen, die verdächtig stark an Totenköpfe erinnern. Nach kurzer Zeit wird das Gebilde herabsinken, wodurch ihr durch das geöffnete Tor hineingelangen könnt. Passt aber auf, dass ihr zuvor nicht zerquetscht werdet. Im Inneren könnt ihr ein Echo duplizieren. Bedenkt aber, dass dieser Vorgang pro Mausoleum nur einmal funktioniert.