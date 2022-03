Elden Ring: Echos im Mausoleum duplizieren – So findet ihr die 7 Mausoleen im Spiel

In dem bockschweren Action-Adventure Elden Ring von From Software treffen abenteuerlustige Spieler*innen auf die unterschiedlichsten, fantasievoll entworfenen Gegnertypen, die allesamt absolut tödlich sein können, wenn man nicht weiß, wie man mit ihnen umzugehen hat.

Eine dieser Kreaturen ist ein wandelndes Mausoleum aus Stein, dass auf seinen vier gigantischen Beinen durch die offene Spielwelt stapft und unbedachte Abenteuer*innen mit seinen übergroßen Füßen einfach zertrampelt.

Dennoch kann es sinnvoll sein, sich mit diesen Monstrositäten anzulegen, denn ein wandelndes Mausoleum ist der einzige Ort im ganzen Spiel, in welchem ihr eure Echos duplizieren könnt. In diesem Guide verraten wir euch, warum ihr genau das tun wollt, wo ihr die 7 Mausoleen im Spiel findet und wie ihr sie betreten könnt.

Elden Ring: Echos duplizieren, warum will ich das?

Bei den Echos handelt es sich um Items, die ihr erhaltet, wenn ihr Halbgötter wie Godrick besiegt habt. Ihr könnt diese Gegenstände entweder direkt aus dem Inventar heraus nutzen, um eine große Anzahl an Runen zu erhalten, oder ihr bringt sie zu der Fingerleserin Enia, die euch dafür besonders starke Bosswaffen überreicht.

Wie genau ihr das anstellt, verraten wir euch in unserem Guide Echos der Halbgötter gegen mächtige Boss-Waffen eintauschen, so geht’s. Doch genauso wie wir euch davon abraten, die Echos der Halbgötter direkt aus dem Inventar heraus zu nutzen, so solltet ihr auch mit eurem Besuch bei Enia etwas warten, den es gibt eine Möglichkeit, die gesammelten Echos zu duplizieren, wodurch ihr mit einem einzigen Echo gleich zwei Waffen abstauben könnt.

Dafür benötigt ihr aber die Magie, die ihr in einem wandelnden Mausoleum findet, einer Art Monster, dass durch die Landschaft stapft und in dessen Innerem eine Leiche liegt. Diesen toten Gesellen wollt ihr natürlich erreichen und wie genau ihr das anstellt, verraten wir euch ebenfalls in diesem Guide.

Elden Ring: So könnt ihr ein wandelndes Mausoleum betreten

Sobald ihr wisst, wo sich die sieben Mausoleen befinden, ist es sehr leicht, die Steinhaufen mit der Wanderlust zu finden, doch auch ohne die genaue Location könnt ihr diese Wesen kaum verfehlen, denn sie sind nicht nur sehr groß, sondern auch relativ laut. Kunststück, schließlich hängt zwischen ihren Beinen stets eine große, lärmende Glocke.

Nun gibt es manche Spieler*innen, die Probleme damit haben, das wandelnde Mausoleum anzuhalten und zu betreten und manch ein abenteuerlustiger Geselle hat bereits eine erhöhte Position aufgesucht, um sich einfach ins Innere der Bestie fallen zu lassen. Doch solch drastische Maßnahmen sind gar nicht nötig, denn es gibt einen deutlich einfacheren Weg.

Elden Ring: Goldene Saat finden, so erhöht ihr die Anzahl eurer Heiligflaschen – Lösung

Ruft dafür euer treues Ross Sturmwind und reitet zwischen die Beine des Mausoleums. Seid hierbei jedoch vorsichtig, denn das Mausoleum wird sich regelmäßig zur Wehr setzen, indem es einen Satz in die Luft macht. Der Stoßschaden bei der Landung ist gewaltig und kann Neulinge mit einem einzigen Schlag töten.

Daher ist es natürlich ratsam, sofort das Weite zu suchen, wenn das angepeilte Mausoleum zum Sprung ansetzt. Abgesehen davon ist es aber euer Ziel, die Kalkablagerungen zu treffen, die sich überall auf den Beinen des Ungetüms befinden und die verdächtig nach Totenköpfen aussehen. Habt ihr davon einige erwischt erwischt, geht das Mausoleum in die Knie.

Nun könnt ihr von eurem Pferd absteigen und gefahrlos die Treppen emporsteigen, die euch ins Innere führen, wo ihr einen steinernen Sarg findet. Untersucht diesen und ihr könnt eines eurer Echos duplizieren. Aber seid vorsichtig, denn ihr könnt ein Mausoleum nur ein einziges Mal nutzen.

Elden Ring: An diesen Orten findet ihr die 7 wandelnden

Mausoleen

Insgesamt gibt es in Elden Ring sieben Mausoleen, die durch die Landschaft stapfen und von euch in die Knie gezwungen werden müssen. Zwar sind diese Monster ständig unterwegs, der Radius, in welchem sie sich bewegen, ist jedoch vergleichsweise klein und da sie so groß und laut sind, könnt ihr sie mit diesem Guide leicht finden.

Mausoleum #1 – Halbinsel der Tränen

Das erste Mausoleum im Spiel befindet sich auf der berühmten Halbinsel der Tränen und kann in der Nähe der vierten Kirche von Marika gefunden werden, beziehungsweise östlich der Pilgerkirche. Die laute Glocke wird euch im Zweifelsfall den Weg weisen.

Mausoleum #2 – Liurnia, das Seenland

Eines von drei Mausoleen, die sich in Liurnia befinden. Dieses wandelnde Gebäude befindet sich in der Nähe des niederen Erdenbaums, um genau zu sein nordöstlich der Akademie von Raya Lucaria, nicht unweit der Kristallhöhle.

Mausoleum #3 – Liurnia, das Seenland

Das zweite Mausoleum in Liurnia befindet sich ebenfalls in der Nähe des niederen Erdenbaums, und zwar nördlich der Kirche des Gelübdes. Geht vom hiesigen Ort der Gnade weiter nach Norden und ihr könnt das Ungetüm kaum verfehlen.

Mausoleum #4 – Liurnia, das Seenland

Auch das vierte Mausoleum in „Elden Ring“ dreht seine Runden nördlich der Kirche des Gelübdes, nicht unweit des niederen Erdenbaums. Sucht südlich des hiesigen Orts der Gnade den kleinen See auf und ihr werdet fündig.

Mausoleum #5 – Berggipfel der Riesen

habt ihr den Berggipfel der Riesen erreicht, könnt ihr insgesamt zwei Mausoleen finden. Eines davon läuft nordwestlich der Stadt Ordina seine Runden und muss ebenfalls erst in die Knie gezwungen werden, bevor ihr es betreten und ein Echo verdoppeln könnt.

Mausoleum #6 – Berggipfel der Riesen

Und wenn ihr euch bereits auf dem Berggipfel der Riesen befindet und den Ort der Gnade bei Ordina aktiviert habt, könnt ihr auch gleich weiter nach Osten laufen, denn direkt vor dem Schloss Sol läuft ein weiteres Mausoleum herum.

Mausoleum #7 – Tiefwurzel-Tiefen

Auch in den Tiefwurzel-Tiefen könnt ihr ein wandelndes Mausoleum finden, um genau zu sein in der Nähe von der Ewigen Stadt Nokstella, nicht unweit des hiesigen Orts der Gnade. Habt ihr dieses Mausoleum ebenfalls gefunden, habt ihr alle sieben Monster dieser Art entdeckt.