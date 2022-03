Elden Ring: Goldene Saat finden, so erhöht ihr die Anzahl eurer Heiligflaschen – Lösung

Das Action-Adventure Elden Ring von From Software ist einer dieser Titel, in denen viele Spieler*innen am laufenden Band Lebenspunkte und FP verbrauchen und daher dringend Nachschub benötigen. Blöd nur, dass die dafür notwendigen Heiligflaschen stark begrenzt sind.

Tatsächlich stehen euch zu Beginn der Handlung nur vier dieser Gefäße zur Verfügung, die ihr je nach eigenem Bedarf für Purpurtränen (LP) oder für Himmelstränen (FP) nutzen könnt. Zumindest steht es euch jedoch frei, in welchem Verhältnis ihr die beiden Tränenarten mit euch führt.

Bei so vielen starken Gegnern und fiesen Fallen ist die Anzahl für viele natürlich viel zu gering und daher machen sich so einige Abenteurer*innen bereits früh auf die Suche nach Nachschub. Wie ihr die Anzahl eurer Heiligflaschen erhöhen könnt, verraten wir euch in diesem Guide.

Elden Ring: So erhaltet ihr mehr Heiligflaschen

Zu Beginn der Handlung des bockschweren „Elden Ring“ müsst ihr euch noch die Frage stellen, wie eure Prioritäten aussehen. Manche Spieler*innen setzen auf ein ausgeglichenes Verhältnis aus Purpurtränen und Himmelstränen, andere haben bereits früh Präferenzen und spielen diese auch aus.

Wer die Verwendung von Magie in diesem Spiel für zu einfach hält, setzt stattdessen gerne auf die Tuchfühlung mit dem Gegner und braucht entsprechend eher Tränke, die die Lebenspunkte wieder auffüllen. Wer jedoch Anrufungen, Beschwörungen und Kriegsasche im Dauertakt verwendet, greift eher auf die Regeneration von FP zurück.

Vier Fläschchen sind dafür aber natürlich so oder so viel zu wenig. Doch keine Sorge, denn es gibt in dem Spiel durchaus die Möglichkeit, die Anzahl der Heiligflaschen zu erhöhen. Alles was ihr dafür braucht ist Goldene Saat, die ihr überall in der Open World finden könnt.

Goldene Saat ist ein Material, dass ihr eintauscht, um die Anzahl eurer Tränen beherbergenden Flaschen zu erhöhen und um so mehr Heiligflaschen ihr mit euch führen wollt, um so mehr Saat benötigt ihr. Anfangs reicht noch eine Saat, um eine neue Flasche zu erhalten, später erhöhen sich die Kosten jedoch exponentiell.

Elden Ring: Alle Fundorte für Goldene Saat

Daher solltet ihr während eures Abenteuers Ausschau nach golden schimmernden Erdenbäumen halten, mit denen euer Charakter interagieren kann, um neue Goldene Saat zu erhalten. Insgesamt 20 solcher Bäume könnt ihr in „Elden Ring“ finden und wir verraten euch hier, wo diese sich befinden.

Goldene Saat #1 – Startgeschenk

Bevor ihr euer Abenteuer beginnt, könnt ihr bei der Charaktererstellung ein Startgeschenk wählen und eine der Optionen, die euch zur Verfügung stehen, ist Goldene Saat, womit ihr die Anzahl der mitführbaren Heiligflaschen sofort auf fünf erhöht.

Goldene Saat #2 – West-Limgrave

Sucht den Sturmhügel in West-Limgrave auf und passiert dort das Sturmtor. Nun geht es an den Soldaten vorbei nach oben, wo ihr euch rechts haltet. Den ersten Erdenbaum im Spiel findet ihr ein Stück weit vor der Hütte am Sturmhügel.

Goldene Saat #3 – Schloss Sturmschleier

Die zweite Goldene Saat in „Elden Ring“ befindet sich ebenfalls in West-Limgrave, und zwar in Schloss Sturmschleier. Wenn ihr euch vor der Nebelwand befindet, die zu dem Boss Godrick führt, schaut in Richtung des knienden Riesen bei der Treppe und ihr könnt den goldenen Schimmer des Baums im Hof ausmachen.

Goldene Saat #4 – Hütte am Sturmhügel

Dieser Erdenbaum kann erst gefunden werden, wenn ihr Boss Godrick besiegt habt. Dafür könnt ihr die Goldene Saat gar nicht übersehen. Kehrt nach Abschluss von Schloss Sturmschleier zu der Hütte am Sturmhügel zurück, die Frau ist nun verschwunden, dafür befindet sich hier die Saat.

Goldene Saat #5 – Festung Haight

Sucht Ost-Limgrave im Osten der Karte auf und begebt euch dort zum östlichsten Zipfel der Region. Hier befindet sich eine Festung und genau davor wächst der unverwechselbar golden leuchtenden Erdenbaum.

Goldene Saat #6 – Akademie von Raya Lucaria

Habt ihr in der Akademie den Sieg über den Roten Wolf Radagon errungen, begebt euch nach draußen, lauft an dem Brunnen vorbei und haltet euch links. Hinter der Unterführung entdeckt ihr die nächste Goldene Saat.

Goldene Saat #7 – Grab eines Randvolkshelden

In Ost-Limgrave befindet sich, am Ende des Tutorials, ein optionaler Dungeon, den ihr nur mit einem Steinschwertschlüssel öffnen könnt. Hier müsst ihr nun den Boss Baumdämon mit Geschwüren besiegen, damit dieser nach seinem Tod die siebte Goldene Saat im Spiel droppt.

Goldene Saat #8 – Liurnia

Begebt euch zum äußersten Norden von Liurnia und folgt dem Wasser zu Verhülltes Klammdorf. Dort, in der Nähe von einigen Gift spuckenden Wesen, befindet sich ein weiterer Erdenbaum, den ihr ernten könnt, um die Kapazität eurer Heiligflaschen zu erhöhen.

Goldene Saat #9 – Altus-Plateau

Westlich der Stadt Leyndell befindet sich ein Pfad, den ihr beschreiten müsst, um die Altus-Plateau-Karte zu finden. Am Wegesrand davor befindet sich etwas gleichsam wertvolles, nämlich die neunte Goldene Saat in Elden Ring.

Goldene Saat #10 – Außenwall Phantombaum

Bei Außenwall – Phantombaum handelt es sich um den ersten Ort der Gnade beim Eingang zur Königlichen Hauptstadt Leyndell. Hier steht ein Erdenbaum, der etwas größer als normal ist und dementsprechend gleich zweimal Goldene Saat abwirft.

Goldene Saat #11 – Außenwall Phantombaum

Schaut euch einfach die Beschreibung von Goldene Saat #10 an. Der Erdenbaum, den ihr hier finden könnt, ist deutlich größer als normal und wirft dementsprechend gleich zweimal das begehrte Material ab, mit dem ihr die Tragekapazität eurer Fläschchen erhöhen könnt.

Goldene Saat #12 – Außenwall Phantombaum

Dieser Ort wirft noch mehr Schätze für euch ab. Setzt euren Weg von dem hiesigen Ort der Gnade nach Nordosten fort und erledigt die Gargoyles, die auf den Treppenstufen sitzen. Dann, kurz vor den Toren zur Hauptstadt, findet ihr einen weiteren Erdenbaum, der so präsent im Weg steht, dass ihr ihn gar nicht verpassen könnt.

Goldene Saat #13 – Außenwall Phantombaum

Der Erdenbaum, den wir euch unter Goldene Saat #12 beschrieben haben, ist erneut etwas größer als seine überall zu findenden Artgenossen und wirft daher auch direkt wieder zweimal Saat ab, was euch einiges an Sucherei und Ärger erspart.

Goldene Saat #14 – Torstadt der Akademie

Begebt euch nach Liurnia, Torstadt der Akademie, und sucht das Zentrum des Areals auf. Der nächste Erdenbaum steht inmitten der überwucherten Ruinen und kann dank seinem sanften Leuchten leicht entdeckt werden.

Goldene Saat #15 – Haus Caria

Sucht in Liurnia das Haus Caria auf und folgt hier dem Verlauf des Areals bis zum Ort der Gnade in der oberen Ebene des Anwesens. Von dort aus begebt ihr euch ins Freie und damit auf die Ebene mit den Wölfen, wo der nächste Erdenbaum bereits auf euch wartet.

Goldene Saat #16 – Halbinsel der Tränen

Auf der Halbinsel der Tränen befindet sich kurz vor Schloss Morne ein Riese, der mit Pfeilen Dauerfeuer hageln lässt. Die Projektile können euch auf diese Entfernung zwar nicht treffen, dafür seht ihr hier bereits den nächsten goldenen Schimmer eines Erdenbaums.

Goldene Saat #17 – Siofra

Das Gebiet Siofra ist von der Oberwelt abgetrennt und kann nur über den Brunnen des Siofra in Ost-Limgrave erreicht werden. Fahrt mit dem Fahrstuhl nach unten und begebt euch nach Osten, wo ihr, kurz vor der Brücke zu der Halbinsel, einen weiteren Erdenbaum findet.

Goldene Saat #18 – Aussichtshügel des Erdenbaums

Die achtzehnte Saat im Spiel befindet sich auf dem Altus-Plateau, direkt bei den Ruinen von Lux und nur wenige Meter von dem hiesigen Ort der Gnade entfernt. Ihr könnt den golden schimmernden Baum kaum verfehlen, also keine Sorge.

Goldene Saat #19 – Caelid

Sucht den Ort Caelid auf, um den vorletzten Erdenbaum in „Elden Ring“ zu finden und damit eine weitere Goldene Saat. Der Baum steht weit im Norden des Gebiets, kurz vor dem Eingang zum Refugium der Bestien.

Goldene Saat #20 – Sellia, Stadt der Zauberer

Der letzte Erdenbaum befindet sich ebenfalls in Caelid, und zwar in Sellia, Stadt der Zauberer. Sucht im Norden das Tor auf, das von mehreren Zaubern verschlossen wurde, die Saat liegt direkt davor und wartet förmlich nur darauf, von euch eingesammelt zu werden.