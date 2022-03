Elden Ring hat ein verstecktes Feature aus Bloodborne

© From Software/ Bandai Namco

Auch wenn die meisten Souls-Spiele nicht direkt miteinander zusammenhängen, weisen sie doch von Titel zu Titel einige Ähnlichkeiten auf. Sie sind alle ziemlich schwer, bockschwer würde manch ein Mensch sogar sagen. Sie haben fiese Bosse und nutzen größtenteils die gleichen Grundlagen für ihre Spielmechaniken. Dabei scheint Entwickler FromSoftware in Elden Ring ein ganz bestimmtes Feature aus Bloodborne beibehalten zu haben.

Bloodbornes Charakter-Feature in Elden Ring

Das neu veröffentlichte „Elden Ring“ enthält ein verstecktes Feature aus dem berüchtigten PS4-Exklusivtiteltitel „Bloodborne“ aus dem Jahr 2014. Es handelt sich hierbei um die Charakterverformungsfunktion. Gefunden hat die Funktion Zullie the Witch auf YouTube.

Im Video erklärt Zullie, dass die Anpassungsoptionen in „Bloodborne“ nie explizit für Spieler*innen verfügbar war, sondern stattdessen dafür verwendet wurde, um die körperlichen Veränderungen von NPCs, nachdem sie das Blut von Yharnam konsumiert hatten, zu zeigen. Das Feature war sogar in Dark Souls 3 versteckt und kehrt nun auch in „Elden Ring“ zurück.

Zullie the Witch entdeckte, dass die Deformationen des Charakters praktisch identisch mit denen in „Dark Souls 3“ sind, wenn alle Schieberegler voll aufgedreht sind. Es muss noch angemerkt werden, dass diese Funktion auch in „Elden Ring“ nicht zur Verwendung von Spieler*innen gedacht ist. Es werden sich aber sicherlich findige Modder finden, die das Ganze zu gegebener Zeit verfügbar machen werden.

Warum gibt es ähnliche Features in FromSoftware-Spielen?

Es scheint seltsam, dass es im neuesten Souls-Spiel ein Feature gibt, dass überhaupt keine Verwendung findet. Eine Erklärung dafür könnte sein, dass FromSoftware für alle Spiele einen ähnlichen Code verwendet. Das ist nicht weiter ungewöhnlich bei Spielen, die die gleiche Engine verwenden. Von Spiel zu Spiel werden dadurch Mechaniken und Funktionen übernommen, die nutzlos im Backend landen.

Wahrscheinlich gibt es noch viele weitere solcher versteckten Details in „Elden Ring“ zu finden. Da das Spiel noch ziemlich neu ist, wird es wahrscheinlich noch eine Weile dauern, bis Fans alle Geheimnisse aufgedeckt haben. FromSoftwares neuester Titel ist am 25. Februar 2022 erschienen und ist für den PC, die PS4 und PS5, sowie die Xbox One und Xbox Series X verfügbar.

