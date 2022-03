Elden Ring: Mit dieser interaktiven Map verlauft ihr euch nicht mehr

© From Software/Bandai Namco Entertainment

From Softwares neuestes bockschweres Fantasy-Action-RPG ist endlich auf dem Markt. Elden Ring begeistert Fans seit dem 25. Februar 2022 weltweit und stellt sie vor so einige Herausforderungen. Dabei wurde das Soulslike von Publisher Bandai Namco Entertainment nicht nur für die PS4 und PS5 herausgegeben, sondern auch für die Xbox One, Xbox Series X und den PC.

Trotz Schwierigkeiten in der Performance auf allen Plattformen kassiert das Spiel in den internationalen Tests absolute Traumwertungen. Auch wir haben uns an den Titel herangewagt und sind hellauf begeistert:

„Elden Ring“ ist anders als seine Vorgänger und bringt frischen Wind mit dem Element der Open World. Eine offene Welt bietet Spieler*innen sicherlich mehr Freiheiten, doch verirrt man sich darin auch schnell. Eine interaktive Karte soll dabei Abhilfe schaffen.

Entdeckungsreise mit Stift und Papier

Wer „Elden Ring“ schon angespielt hat, wird es wohl schon gemerkt haben: Das neue Spiel von From Software ist zwar noch genauso schwer, aber viel offener als gewohnt. Überall in der Welt von Limgrave wimmelt es von Geheimnissen und Gegnern, die entdeckt werden wollen. Vor allem wollt ihr natürlich die Bosse im Spiel finden, denn sie machen den eigentlichen Reiz des Spiels aus.

Und hier wird es tückisch, denn die Karte, die ihr in „Elden Ring“ zur Verfügung bekommt, wird euch stellenweise nicht besonders weiterhelfen, denn die Entwickler bauen darauf, dass ihr alle Orte und Geheimnisse selbst entdeckt. Es empfiehlt sich also beim Spielen einen Notizblock dabei zu haben, damit alle wichtigen Koordinaten notiert werden können.

Eine interaktive Karte für Elden Ring

So findet ihr alle wichtigen Locations: Damit das für einige nicht zum Problem wird, gibt es im Netz schon die erste interaktive Karte, mit welcher per Knopfdruck alle nützlichen Locations angezeigt werden können. Die Karte findet ihr im „Elden Ring“-Wiki. So könnt ihr euch beispielsweise alle Haupt-Bosse anzeigen lassen und wisst, wohin ihr gehen müsst.

Neben den Bossen gibt es außerdem noch weitere Locations, die wichtig sein können. Die interaktive Map zeigt euch auch, wo ihr Kriegsasche, Schlüssel, NPCs und viele weitere Dinge finden könnt. Ihr müsst aber beachten, dass die Locations auf der Wiki-Map nicht punktgenau sind. Denn das Spiel lebt davon, dass die Spielwelt selbst erkundet werden muss. Ein bisschen Eigenarbeit schadet da sicher nicht.

Habt ihr „Elden Ring“ schon ausprobiert? Schreibt uns eure Gedanken dazu in die Kommentare!