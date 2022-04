Elden Ring: 3 Shabriri-Trauben und Fingerabdruck-Traube finden – So schließt ihr Hyettas Questreihe ab

Möglicherweise seid ihr in der offenen Spielwelt von Elden Ring bereits über eine sogenannte Shabriri-Traube gestolpert und habt euch gefragt, wofür das Item gut sein soll. Genauso möglich, dass ihr bereits Questgeberin Hyetta kennengelernt habt und euch nun fragt, wo genau ihr diese Trauben finden könnt.

Doch egal, ob ihr zuerst auf die mysteriöse Frucht oder die Jungfer mit den verbundenen Augen gestoßen seid, eure Aufgabe bleibt die gleiche, daher haben wir für euch diesen Guide zusammengestellt, in welchem wir euch ganz genau erklären, wo ihr die besagten Früchte finden und wie ihr Hyettas Questreihe abschließen könnt.

An dieser Stelle wollen wir euch auch direkt darauf hinweisen, dass Hyettas Motivation eng mit dem Spielende Herr der Rasenden Flamme verbunden ist. Was genau die gute Dame plant, erfahrt ihr, wenn ihr euch um ihre Aufgaben kümmert.

Solltet ihr jedoch bereits zuvor mehr über das geheime Ende wissen wollen, schaut doch mal in unseren Guide So schaltet ihr das geheime Ende Herr der Rasenden Flamme frei rein. Wer sich lieber nicht spoilern lassen will, lässt jedoch die Finger davon und folgt erst einmal diesem Leitfaden.

Elden Ring: Echos im Mausoleum duplizieren – So findet ihr die 7 Mausoleen im Spiel

Elden Ring: Hyetta und 3x Shabriri-Traube finden

Um diese Questreihe in Elden Ring starten zu können, müsst ihr Hyetta natürlich erst einmal treffen, was nur möglich ist, wenn der Boss Gordrick, der Verpflanzte bereits besiegt wurde. Theoretisch ist es natürlich möglich, Hyettas Aufenthaltsort im Schloss Sturmschleier schon vorher aufzusuchen, doch vor Godricks Tod wird sie hier nicht auftauchen.

Eure Aufgabe ist also klar: Bahnt euch euren Weg durch Schloss Sturmschleier und tretet dem Boss Godrick entgegen. Habt ihr den üblen Kerl in die ewigen Jagdgründe geschickt, findet ihr Hyetta am Ort der Gnade außerhalb des Schlosses. Sie wird euch bitten, sie jedes Mal aufzusuchen, wenn ihr eine so bezeichnete Shibriri-Traube gefunden habt.

© From Software/Bandai Namco © From Software/Bandai Namco

Die erste Traube findet ihr im Schloss selbst, in der Nähe des Ausgangs, nahe dem Gespenst, das nach einer holden Maid sucht. Reist für eure Suche zum Ort der Gnade Godrick, der Verpflanzte und lauft in Richtung Nordwesten über die Treppe ins Gebäude. Biegt im Thronsaal links ab, springt eine Ebene nach unten und schaut hinter euch, wo die Traube liegen sollte.

Elden Ring – Fundort Geisterrufende Glocke & alle Geisteraschen finden

Die zweite Traube befindet sich nicht weit von Schloss Sturmschleier entfernt, bei den Geläuterten Ruinen nördlich der dem See zugewandten Klippen, beziehungsweise westlich der Katakomben am Klippenfuß, am Ostufer des Sees von Liurnia. Um die Traube zu finden reist ihr bestenfalls erst einmal zu dem Ort der Gnade Nordhochstraße von Liurnia.

Geht nun in Richtung Südwesten zu den erwähnten Ruinen und betretet das große zerstörte Gebäude. Zerschlagt hier die marode Holzverkleidung am Boden, springt nach unten und sucht dort, hinter der Tür, nach der Traube, die neben einer Truhe liegt. Hyetta befindet sich dieses Mal westlich der Ruinen, am Ufer des Sees.

© From Software/Bandai Namco © From Software/Bandai Namco

Die dritte und erst einmal letzte Traube befindet sich im Besitz des NPCs Edgar. Um sie ihm abzuluchsen, müsst ihr erst einmal seine Questreihe abschließen. Habt ihr dies getan, reist zu dem Ort der Gnade Hütte des Rächers, diese befindet sich am Westufer des Sees von Liurnia, beziehungsweise nördlich des Niederen Erdenbaums.

Ranni-Quest beenden in Elden Ring: Die wichtigste Questreihe im Spiel abschließen – Guide

An diesem Ort werdet ihr schließlich von Edgar überfallen und ihr müsst ihn im Kampf besiegen. Die Auseinandersetzung sollte nicht zu hart sein, daher ist euch die dritte Traube bereits so gut wie sicher. Habt ihr sie eingesackt, sucht Hyetta abermals auf. Sie befindet sich dieses Mal nördlich der Geläuterten Ruinen, nördlich der Torstadt-Brücke.

© From Software/Bandai Namco © From Software/Bandai Namco

Traube #1 : In Schloss Sturmschleier , unter dem Thronsaal, Hyetta außerhalb des Schlosses

: In , unter dem Thronsaal, Hyetta außerhalb des Schlosses Traube #2 : In den geläuterten Ruinen, im Keller des verfallenen Hauses, Hyetta steht am Ostufer des Sees

: In den geläuterten Ruinen, im Keller des verfallenen Hauses, Hyetta steht am Traube #3: Im Besitz von Edgar, welcher euch im Anschluss an eine Quest bei der Hütte des Rächers überfällt, Hyetta steht nördlich der Geläuterten Ruinen

Elden Ring: So findet ihr den Eingang und das Kartenfragment zu Nokron, die Ewige Stadt – Guide

Elden Ring: Fingerabdruck-Traube finden

Habt ihr der guten Hyetta verraten, was es wirklich mit den Trauben auf sich hat, wird sie euch um einen letzten Gefallen bitten, nämlich, eine Fingerabdruck-Traube zu finden, also eine Frucht, die von einem Finger des Wahnsinns verbrannt wurde. Und den Besitzer dieses Items kennt ihr wahrscheinlich sogar schon, denn es handelt sich um Vyke aus der Tafelrundfeste.

Vyke muss im Kampf besiegt werden, damit ihr diesen Gegenstand erhaltet, doch dafür müsst ihr ihn natürlich erst einmal finden. Durchquert dafür die Akademie von Raya Lucaria und nutzt im Anschluss den Großen Aufzug von Dectus, um zur Kirche der Inhibition zu reisen. Vyke befindet sich südlich dieses Orts.

Habt ihr ihn bezwungen, erhaltet ihr nicht nur wirklich gute Ausrüstungsteile, sondern auch die besagte Fingerabdruck-Traube.

© From Software/Bandai Namco © From Software/Bandai Namco

Hyette befindet sich dieses Mal in der Kirche von Bellum, die ihr nur wenige Meter westlich der Kirche der Inhibition findet. Um Hyettas Quest in „Elden Ring“ abzuschließen, müsst ihr als nächstes in die Hauptstadt Leyndell reisen.

So beendet ihr Hyettas Quest in Elden Ring

In der Hauptstatt angekommen, müsst ihr die Kanalisation aufsuchen und euch bis zum Unterindischen Reservat durchschlagen. Wir empfehlen euch den Eingang durch den Brunnen zu nehmen. Wo sich dieser befindet könnt ihr der Markierung auf unserer Karte entnehmen.

© From Software/Bandai Namco

Ganz am Ende des verzweigten Tunnelsystems trefft ihr auf den Boss namens Mogh, das Mal, den ihr besiegen müsst, um fortfahren zu können. In diesem Fall befindet sich vor euch ein neuer Ort der Gnade und eine große Halle, in der es offensichtlich nicht weiter geht. Doch dem ist nicht so.

Geht auf den Altar am Ende des großen Raumes zu und schlagt gegen diesen. Dadurch zeigt sich euch ein Geheimgang, dem ihr folgen müsst. Dahinter verbirgt sich eine fiese Sprungpassage, bei der ihr über Holzbalken und Grabsteine in die Tiefe gelangt. Ein Fehler bedeutet hier das Aus. Merkt euch also ganz genau den Weg nach unten, nach einigen Versuchen solltet ihr einen Gang in der Wand entdecken, der euch in eine kleine Kammer mit dem Ort der Gnade Ächtung der Rasenden Flamme bringt. Hier trefft ihr auch ein letztes Mal auf Hyetta.

© From Software/Bandai Namco

Sprecht mit der jungen Frau, legt eure Kleidung ab und durchschreitet die geheimnisvolle Tür am Ende der Kammer. Es folgt eine Zwischensequenz, wodurch ihr gebrandmarkt werden. Hierbei handelt es sich um die Voraussetzung für das Ende Herr der rasenden Flamme. Wir erklären euch in diesem Guide im Detail, was es sich mit diesem Ende auf sich hat und an welcher Stelle ihr die Tür durchschreiten solltet.

© From Software/Bandai Namco

Welche verschiedenen Enden es in „Elden Ring“ gibt, erklären wir euch in diesem Artikel.