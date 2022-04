Die große offene Welt von Elden Ring verbirgt allerlei spannende Geheimnisse vor euch, dazu gehören nicht nur äußerst nützliche Gegenstände, fiese Bosse und mysteriöse NPCs, sondern auch ganze Ortschaften. Einer dieser versteckten Orte hört auf den ominösen Namen Nokron, die Ewige Stadt.

Dabei handelt es sich um ein optionales Gebiet, das unter Limgrave verborgen liegt und nur unter ganz bestimmten Bedingungen betreten werden kann. Da Nokron aber Teil von verschiedenen Questreihen ist, ist es unabdingbar, den Eingang ab einem bestimmten Zeitpunkt in der Handlung aufzusuchen, da ihr eure Aufgaben ansonsten nicht abschließen könnt.

In diesem Guide verraten wir euch nicht nur, welche Möglichkeiten es gibt, Nokron zu betreten, sondern auch, was genau ihr tun müsst, um diese verfallene Stadt zu erreichen. Außerdem erklären wir euch, wo ihr das Kartenfragment für den Ort findet, damit ihr nicht blind im Unbekannten umherwandern müsst.

Elden Ring: Zwei Zugänge zu Nokron, die Ewige Stadt

Insgesamt gibt es zwei Eingänge zu Nokron, doch nur einer von beiden bringt euch direkt in die Stadt, der andere ermöglicht euch lediglich die Erkundung von einem kleinen Abschnitt. Bei dieser weniger interessanten Option handelt es sich um einen Zugang bei den Vier Glocktürmen im Nordwesten von Liurnia.

Um diesen Ort zu erreichen, müsst ihr in den Westen von Liurnia reisen, zwischen den Orten der Gnade Fuß der Vier Glockentürme und Nördliches Seeufer von Liurnia könnt ihr nach Nordosten abbiegen und einen Hügel erklimmen. Beim vierten Turm im Westen findet ihr schließlich den Zugang, den ihr mit einem magischen Steinschwertschlüssel öffnen könnt.

Wirklich befriedigend ist der Bereich jedoch nicht, da ihr nur einen sehr kleinenTeil von Nokron erkunden könnt. Wollt ihr das komplette Gebiet bereisen können, müsst ihr euch wohl oder übel mit einem der sechs Halbgötter in Elden Ring anlegen, nämlich mit Sternengeißel Radahn, einem der schwersten Bosse im Spiel.

Das bedeutet aber auch, dass ihr Radahn erst einmal finden und schließlich besiegen müsst, was gar nicht so einfach ist. Solltet ihr bei diesem Unterfangen Hilfe benötigen, schaut doch mal in unseren Guide Sternengeißel Radahn besiegen – Elden Ring: Boss-Kampf rein, wo wir euch Schritt für Schritt erklären, wie ihr Radahn in den Staub werfen könnt.

Habt ihr Radahn in Schloss Rotmähne besiegt, folgt eine kurze Zwischensequenz, in welcher ihr Zeuge davon werdet, wie einige Sterne vom Himmel fallen, was schließlich auch Auswirkungen auf die Welt von „Elden Ring“ hat. So öffnet dieses Ereignis nämlich den richtigen Zugang zu Nokron, die Ewige Stadt.

Nach eurem glorreichen Sieg über den Halbgott begebt ihr euch zum südlichsten Punkt des Nebelwalds von Limgrave, wo ihr schließlich das Loch findet, das von einem der Sterne in den Boden gerissen wurde. Entgegen eurem Überlebensinstinkt klettert ihr nun vorsichtig in den finsteren Schlund hinunter, wodurch ihr schließlich Nokron erreicht.

Ein Zugang beim vierten der Vier Glockentürme im Nordwesten von Liurnia, ihr benötigt dafür einen magischen Steinschlüssel und könnt nur ein kleines Gebiet erkunden.

im Nordwesten von Liurnia, ihr benötigt dafür einen magischen Steinschlüssel und könnt nur ein kleines Gebiet erkunden. Ein Zugang südlich von Nebelwald in Limgrave, jedoch erst, nachdem ihr Sternengeißel Radahn bezwungen habt.

Nachdem ihr in das neu entstandene Loch geklettert seid, ist das Ziel aber noch nicht erreicht. Ihr müsst über die Dächer und von Plattform zu Plattform springen, bevor ihr euch auf sicherem Boden wiederfindet und Nokron in Ruhe erkunden könnt. Doch Vorsicht ist geboten, denn hier gibt es einige starke Monster, dafür aber auch tollen Loot.

Elden Ring: So findet ihr das Kartenfragment von Nokron

Unter Umständen habt ihr jetzt aber das Problem, dass ihr Nokron zwar erkunden könnt, euch aber nichts auf der Karte angezeigt wird, weil euch noch das notwendige Kartenfragment fehlt. Damit ihr nicht wie im Nebel unterwegs seid und euch im schlimmsten Fall verirrt, solltet ihr euch dieses Kartenteil vor eurer Tour in die Ewige Stadt besorgen.

Reist dafür zum Brunnen bei Siofra und nutzt dort den Aufzug, um nach unten zu fahren. Dort angekommen lauft ihr in Richtung Norden und haltet euch links, um ein Gebäude mit einem kleinen Wasserfall zu erreichen. Fahrt hier mit dem Fahrstuhl nach oben und nehmt den Weg in Richtung Osten.

Hinter dem kleinen Berg biegt ihr auf der rechten Seite ab und findet vor einem Pfeiler, direkt an der Treppe, eine Leiche, die ihr plündern könnt. Der Verstorbene besitzt eine Karte für Siofra-Fluss, die gleichzeitig das Gebiet rund um Nokron aufdeckt. Mit der Karte im Gepäck geht es schließlich zurück nach Nokron, wo neue Feinde, Bosse aber auch tolle Gegenstände auf euch warten.