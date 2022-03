Elden Ring: Verborgene Pfade – Fundorte der unsichtbaren Wände / Illusionswände – Guide

© From Software/Bandai Namco

Weshalb schlagen Dark Souls-Spieler außerhalb von Kämpfen gerne mal scheinbar völlig zufällig gegen Wände? Die Antwort ist einfach ganz einfach – unsichtbare Wände oder auch Illusionswände. Der dahinterliegende Bereich wird erst durch einen beherzten Schlag sichtbar und führt meist zu neuen Bereichen oder besonders kostbaren Items. Das Problem liegt aber auf der Hand, solche Wände und verborgenen Pfade lassen sich nicht ohne weiteres finden.

Elden Ring: Verborgene Pfade finden

Wenn ihr in Elden Ring bislang noch keine solche Wände gefunden haben solltet, ist das also keine große Überraschung. Aber lasst euch gesagt sein, dass es die unsichtbaren Wände samt dahinter verborgenen Pfade sehr wohl auch in dem Open-World-Soulslike von Entwickler FromSoftware gibt.

Wir erklären euch in diesem Guide, wo ihr diese geheimen Zugänge findet und welche Schätze dort auf euch warten.

Hinweis: Wir werden diesen Beitrag durch weitere Fundorte aktualisieren, sobald wir diese gefunden haben.

Fundort 1: Akademie von Raya Lucaria

Fundort : Im Abschnitt Forum der Dabatte / Debate Parlor in der Akademie von Raya Lucaria . Geht von dem Ort der Gnade Forum der Debatte zurück zu dem rechten Bücherregal des Magiers in der Nähe der Treppe, dem ohne Bücher. Schlagt gegen das Regal und für euch wird ein Gang sichtbar.

: Im Abschnitt in der . Geht von dem Ort der Gnade zurück zu dem rechten Bücherregal des Magiers in der Nähe der Treppe, dem ohne Bücher. Schlagt gegen das Regal und für euch wird ein Gang sichtbar. Items: Schriftrolle Komet, Steinschwertschlüssel, Graven-School Talisman

Fundort 2: Königliche Ruinen

Fundort : Nördlich der Königlichen Ruinen befindet sich eine unsichtbare Wand (großer Torbogen), die die Straße blockiert. Schlagt auf die Illusionswand ein, damit die Sicht auf die Straße dahinter sichtbar wird. Nun ist der Weg frei und ihr könnt nach Haus Caria gelangen.

: Nördlich der befindet sich eine unsichtbare Wand (großer Torbogen), die die Straße blockiert. Schlagt auf die ein, damit die Sicht auf die Straße dahinter sichtbar wird. Nun ist der Weg frei und ihr könnt nach gelangen. Items: Keine Items, dafür eröffnet sich für euch der Bereich nördlich der Königlichen Ruinen.

Fundort 3: Königliche Ruinen

Fundort: In den Königlichen Ruinen findet ihr eine kurze Steintreppe. Der Steinboden an deren Ende sieht ziemlich massiv aus, aber schlagt ruhig einmal dagegen. Die nun sichtbaren Stufen führen euch hinunter in einen Untergrundbereich.

Items: Zugang zu dem optionalen Boss-Gegner Königliches Gespenst. Hinter dem großen Raum schließt sich ein kleinerer Raum an, in dem eine Schatztruhe auf euch wartet.

Fundort 4: Sellias Versteck / Kristalltunnel von Sellia / Caelid

Fundort: Reist nach Caelid ganz im Osten der Karte zu dem Ort der Gnade Festung Faroth. Wendet euch nun direkt nach links, springt mit Sturmwind über die Feuermauer und sucht euch einen Weg, um eine Ebene weiter nach unten zu gelangen. Ein Stück weiter geradeaus befindet sich eine Geisterquelle, kurz davor gelangt ihr gefahrlos die Klippen hinunter.

Alternativ könnt ihr auch bei dem Ort der Gnade Kristalltunnel von Sellia spawnen und von dort bis zu der markierten Stelle reiten. Schlagt direkt hinter den Grabsteinen gegen die Felswand, um den dahinter liegenden Pfad sichtbar zu machen.

Ihr findet hinter der unsichtbaren Wand den Ort der Gnade Sellias Versteck. Doch damit noch nicht genug. Es gibt einen Tunnel, der viel tiefer in den Beg hinunter führt.

Hier trefft ihr auf einen Gegner und etwas später auf eine Leiche, die eine Goldene Rune bei sich hat. Man bekommt den Eindruck, dass die Höhle an dieser Stelle bereits zu Ende ist – aber das ist nicht der Fall! Schlagt zwischen den großen Kristallen auf die Felsen, um einen weiteren Tunnel sichtbar zu machen.

Kurz darauf folgt eine weitere unsichtbare Wand direkt vor euch, eigentlich recht offensichtlich ist, da der Tunnel ansonsten recht abrupt enden würde. Auch hilft wieder ein Schlag gegen den kalten Stein.

Kurz danach offenbar sich euch eine riesige Kristallhöhle mit zahlreichen Gegnern. Habt ihr euch durch das verschlungene Höhlensystem ganz bis zum Ende des Dungeons durchgeschlagen, erwartet euch eine Nebelwand. Dahinter bekommt ihr es mit gleich drei Mini-Bossen zu tun: Stinkender Kristallianer (Stab), Stinkender Kristallianer (Ringklinge), Stinkender Kristallianer (Speer).