Elden Ring: Rogiers Quest abschließen – So findet ihr Schwarzer Messerabdruck – Lösung

In dem Open-World-Soulslike Elden Ring könnt ihr allerlei Nebenmission absolvieren, was euch meist mächtige Items einbringt, die euch dabei helfen, das anspruchsvolle Abenteuer zu überleben und siegreich aus den vielen Kämpfen hervorzugehen.

Eine dieser optionalen Aufgaben erhaltet ihr von dem Zauberer Rogier, den ihr bereits sehr früh im Spiel antreffen könnt und der euch nach eurem Sieg über den Boss-Gegner Godrick weitere Aufgaben zuteil werden lässt.

Eine davon beinhaltet das Item Schwarzer Messerabdruck, den ihr in dem optionalen Dungeon Katakomben der Schwarzen Klinge finden könnt. Wie ihr diese Nebenmission erhaltet und wo ihr das begehrte Item schließlich auflesen könnt verraten wir euch in diesem Guide.

Elden Ring: Rogier finden und seine Aufgaben erledigen

Bevor ihr von dem Zauberer Rogier damit beauftragt werdet, Schwarzer Messerabdruck zu finden, müsst ihr den NPC natürlich erst einmal finden. Doch keine Sorge, denn der gute Mann, der euch übrigens auch Kriegsasche verkauft, kann kaum übersehen werden.

Das erste Mal trefft ihr auf Rogier in „Elden Ring“ auf Schloss Sturmschleier. Er steht in der Kirche, die ihr kurz hinter dem Ort der Gnade Wallturm findet. Über die Burgmauern könnt ihr auf das Dach der Kirche springen und euch direkt zu dem Zauberer fallen lassen.

In dem Gespräch mit dem magischen Mann könnt ihr zu Protokoll geben, dass ihr Godrick besiegen wollt, woraufhin euch Rogier seine Waren zu Verfügung stellt. Insgesamt verkauft er euch zu diesem Zeitpunkt bereits drei verschiedene Arten von Kriegsasche:

Schimmersteinkiesel (1.500 Runen)

(1.500 Runen) Cariagroßschwert (2.500 Runen)

(2.500 Runen) Wirbelnde Waffe (1.000 Runen)

Doch auch später im Spiel werdet ihr wieder auf Rogier treffen, nämlich dann, wenn ihr den Boss Godrick bezwungen habt und nach Tafelrundfeste zurückkehrt. Sprecht auf dem Balkon erneut mit dem Magier und ihr erhaltet für euren heldenhaften Sieg die Waffe Rogiers Rapier +8 (Stoßschwert).

Den Entstellten Leichnam finden

Außerdem könnt ihr nun weitere Aufgaben für Rogier erfüllen. So müsst ihr beispielsweise am Boden von Schloss Sturmschleier den Entstellten Leichnam finden und besiegen, ein optionaler Mini-Boss, den ihr findet, wenn ihr von dem Ort der Gnade Kammer auf Aufzugsseite nach draußen geht und zu dem Abgrund zu eurer Rechten lauft.

Lasst euch beim Abgrund nach unten fallen und springt so lange weiter nach unten, bis ihr am Boden bei den Ratten gelandet seid. Folgt hier dem Pfad zu dem Boss und weist diesen in seine Schranken, um im Bereich dahinter den Talisman Geschwür des Todesprinzen zu finden. Außerdem könnt ihr hier einen Blutfleck untersuchen und später mit Rogier darüber sprechen.

Rogier befindet sich nach eurem Sieg über den entstellten Leichnam noch immer in der Tafelrundfeste. Sucht ihn dort auf und lasst euch von dem Halbgott Godwyn berichten, bevor ihr Fia aufsucht und mit ihr über den Abdruck schwarzer Messer sprecht. Danach gilt es, Schwarzer Messerabdruck zu finden.

Elden Ring: So findet ihr Schwarzer Messerabdruck

Um das gesuchte Item zu finden, müsst ihr den optionalen Dungeon Katakomben der Schwarzen Klinge aufsuchen, der sich nordöstlich eines Niederen Erdenbaums bei der Hochstraße von Bellum befindet. Den Eingang findet ihr im Nordosten von Liurnia und ist leicht an dem kopflosen Ritter zu erkennen, der vor dem Eingang steht.

Die Katakomben haben so allerlei Gefahren für euch parat und neben einigen sehr nervigen Monstern gibt es hier auch tödliche Fallen. Doch dafür findet ihr auch nützliche Items, wie beispielsweise die Waffe Rosus‘ Axt, die in einer der Kammern mit einem Steinschwertschlüssel freigelegt werden kann.

In erster Linie trefft ihr in diesem Dungeon Skelette, die ihr nur endgültig besiegen könnt, indem ihr entweder ihre schimmernden Überreste zerstört, nachdem sie bereits in sich zusammengefallen sind, oder gegebenenfalls ihre Beschwörer zur Strecke bringt.

Um eure Aufgabe abzuschließen, müsst ihr einen geheimen Bereich im Dungeon finden. Sucht dafür den Raum mit den Fallbeil-Fallen auf und wartet, bis die mittlere Falle im Boden verschwunden ist. Stellt euch auf die Lücke und lasst euch auf diese Weise zu dem Vorsprung mit den Bogenschützen und dem Beschwörer befördern.

Folgt hier dem Weg rechts um die Kurve und erledigt etwaige Gegner, bis ihr das Ende des Gangs erreicht habt. Die Wand vor euch ist lediglich eine Illusion und kann mit einem einzelnen Schwerthieb zerstört werden. So erreicht ihr den Mini-Boss Assassine der Schwarzen Klinge. Besiegt ihn und Schwarzer Messerabdruck gehört euch.

Der Assassine der Schwarzen Klinge ist übrigens nicht der wahre Boss dieses Dungeons in Elden Ring. Um den zu erreichen müsst ihr euch auf der rechten Seite fallen lassen, um die Kammer hinter dem verschlossenen Gittertor zu erreichen, wo der echte Boss bereits auf euch wartet.

Kehrt nun zu Rogier zurück und übergebt ihm das begehrte Item, damit er es analysieren kann. Damit dieser nun genügend Zeit für seine Arbeit hat, reist ihr einfach zu einem beliebigen Ort der Gnade und kehrt dann abermals zur Tafelrundfeste zurück, um mit dem Zauberer zu sprechen.

Sprecht mit Rogier über das Fluchmal und Rannis Aufenthaltsort, um weitere Hinweise zu erhalten und begebt euch dann zu Rannis Turm ganz im Nordwesten von Liurnia, westlich von Haus Caria. Kämpft euch durch das Haus nach oben, um den Turm selbst betreten zu können. Sprecht hier mit Ranni und beschuldigt sie, hinter der Nacht der Schwarzen Messer zu stecken.

Die Dame wird euch abweisen und euch bleibt nichts anderes übrig, als zu Rogier zurückzukehren und erneut mit ihm zu sprechen. Dieser schlägt schließlich vor, dass ihr euch in Rannis Dienste stellt, was ihr natürlich bestätigt. Sagt Ranni in ihrem Turm nun, dass ihr dienen wollt, wodurch ihr weitere Informationen und eine weitere Questreihe erhaltet.

Wenn ihr Rogier nun erneut aufsucht, wird euch der Zauberer davon berichten, dass er schon bald in einen tiefen Schlaf fallen wird. Und tatsächlich ist er bei späteren Besuchen nicht mehr ansprechbar und wird schließlich irgendwann sterben. Von seiner Leiche könnt ihr folgenden Loot entwenden, der „Elden Ring“ etwas einfacher macht:

Handschuhe der Zauberklinge

Hose der Zauberklinge

Reisekleidung der Zauberklinge

Rogiers Brief

Rogiers Klangperle

Spitzhut der Zauberklinge

In dem erwähnten Brief erfahrt ihr von Rogiers Bruder, der sich in der Ewigen Stadt Nokron aufhalten soll. Die Klangperle könnt ihr bei den Zwillingsjungferhüllen eintauschen, um auch nach Rogiers Tod noch dessen Kriegsasche kaufen zu können.