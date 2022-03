Elden Ring: Alle Steinschwertschlüssel und ihre Fundorte – Lösung

In der offenen Spielwelt von Elden Ring gilt es allerlei schwere Gegner zu besiegen, versteckte Schätze zu bergen und dunkle Gehemnisse zu lüften. Doof nur, dass euch bei diesem Vorhaben immer mal wieder der Weg von so bezeichneten Wichtsiegeln versperrt wird.

Diese Vorrichtungen sind aber kein unüberwindbares Hindernis. So wie es in Dark Souls 2 die Pharros-Wahrheitsverkünder gab, so gibt es in „Elden Ring“ die Steinschwertschlüssel, uralte Items, die euch das Durchschreiten von optionalen Durchgängen ermöglichen.

In diesem Guide verraten wir euch, wo es diese Schlüsselobjekte gibt und wie ihr sie erreichen könnt, dabei unterscheiden wir zwischen den regulären Steinschwertschlüsseln und den drei Magischen Schwertschlüsseln. Letztere benötigt ihr um den Teleporter bei den Vier Glockentürmen in West-Liurnia zu entriegeln.

Elden Ring: Fundorte der Steinschwertschlüssel im Spiel – Lösung

Insgesamt 24 Steinschwertschlüssel könnt ihr in „Elden Ring“ finden und nutzen, um Wichtelsiegel zu entsperren. Ein solches Siegel findet ihr beispielsweise direkt am Ende des Tutorials, direkt neben dem Ort der Gnade Friedhof der Gestrandeten. Entriegelt das Siegel und es führt euch zum Grab eines Randvolkshelden.

Steinschwertschlüssel #1 – Startgeschenk

Bevor ihr euer Abenteuer beginnt, könnt ihr bei der Charaktererstellung ein Startgeschenk wählen und eine der Optionen, die euch zur Verfügung stehen, ist ein Steinschwertschlüssel, womit ihr direkt mit dem Wichtelsiegel am Ende des Tutorials interagieren könnt.

Steinschwertschlüssel #2 – Drachenlager

Im Startgebiet von Limgrave befinden sich die schwer zu übersehenden Vom Drachen verbrannte Ruinen, wo der Drache Agheel einen Ruheplatz gefunden hat. Den zweiten Schlüssel im Spiel findet ihr in eben diesen Ruinen.

Steinschwertschlüssel #3 – Trübflusshöhle

Diesen Schlüssel könnt ihr für 5.000 Runen erwerben, jedoch erfordert dies ein wenig Vorarbeit. Sucht in West-Limgrave die Trübflusshöhle auf. Diese befindet sich auf halben Weg zwischen den Trübflusskatakomben und den Vom Drachen verbrannte Ruinen. Bekämpft an dem Ort Patches und verschont nach eurem Sieg sein Leben, damit er seinen Laden für euch eröffnet.

Steinschwertschlüssel #4 – Hütte am Sturmhügel

Diese Hütte erreicht ihr automatisch, wenn ihr euch auf dem Weg zu Schloss Sturmschleier befindet und das Sturmtor passiert habt. Betretet die Ruinen und ihr seht auf dem Holzvorsprung bereits die Leiche, die das kostbare Item für euch parat hält.

Steinschwertschlüssel #5 – Tafelrundfeste

Ein weiterer Steinschwertschlüssel, für den ihr tief in euren Geldbeutel greifen müsst. Sucht die Zwillingsjungferhüllen in der Tafel der Gnade auf und ihr habt die Möglichkeit, dieses Item für satte 4.000 Runen käuflich zu erwerben.

Steinschwertschlüssel #6 – Grab eines Randvolkshelden

Sobald ihr das Grab eines Randvolkshelden in „Elden Ring“ erreicht habt, folgt ihr dem Pfad bis zu dem Punkt an der Brücke, wo ihr euch an den Seiten nach unten fallen lassen könnt. Folgt dem Gang an den Wichten und Flammenwerfern vorbei und ihr erreicht einen Raum mit dem Verpflanzten Spross und der Gunst des Erdenbaums. Lasst euch hier ebenfalls nach unten fallen, wo der Aufzug euch direkt zu dem Schlüssel bringt.

Steinschwertschlüssel #7 – Akademie von Raya Lucaria I

Der siebte Schlüssel im Spiel wird abermals von einem Händler verkauft und zwar für 3.500 Runen. Ihr könnt den NPC erreichen, nachdem ihr den Schimmersteinschlüssel beim Südtor von Raya Lucaria benutzt habt. Sobald ihr auf dem Gelände seit, dreht ihr euch um und lauft durch das blaue Siegel, ohne damit zu interagieren. Folgt dem Weg an den Wölfen vorbei, und ihr könnt den Händler schon sehen.

Steinschwertschlüssel #8 – Akademie von Raya Lucaria II

Nachdem ihr den Wolf Radagon im Kampf besiegt habt, erreicht ihr ein Gebiet, das als Forum der Debatte bezeichnet wird. Lauft von hier aus nach draußen und ihr könnt einen Brunnen ausmachen, auf welchem sich dieser Schlüssel befindet.

Steinschwertschlüssel #9 – Kristallhöhle der Akademie

Begebt euch von der Akademie von Raya Lucaria aus nach Westen und ihr erreicht einen kleinen Dungeon mit dem Namen Kristallhöhle der Akademie. In einem der wenigen Räume befindet sich der gesuchte Schlüssel.

Steinschwertschlüssel #10 – Versiegelter Tunnel

Sucht den Versiegelten Tunnel nahe der Königlichen Hauptstadt Leyndell auf und erkundet dort die Gänge, bis ihr einen Raum mit einer großen Wurzel findet, über die ihr laufen könnt. Lasst euch auf der rechten Seite nach unten fallen, besiegt hier die beiden Attentäterinnen und sammelt den Schlüssel in der Sackgasse ein.

Steinschwertschlüssel #11 – Halbinsel der Tränen I

Sucht den östlichen Rand der Halbinsel der Tränen auf. Kurz vor der kleinen Brücke, die nach Norden führt, befindet sich am nordöstlichen Rand eine Leiche, die auf einem Stuhl sitzt. Hier findet ihr einen weiteren Steinschwertschlüssel.

Steinschwertschlüssel #12 – Halbinsel der Tränen II

Auch für dieses Objekt müsst ihr wieder Runen zum Eintauschen besitzen. Sucht im Südwesten der Halbinsel die Hütte des abgeschiedenen Händlers auf und ihr könnt den Steinschwertschlüssel für 2.000 Runen erwerben.

Steinschwertschlüssel #13 – Schloss Morne I

Die Liquiden unter euch suchen auf der Halbinsel der Tränen den Ort der Gnade Wall von Schloss Morne auf. Hier ein ein nomadischer Händler sein Lager aufgeschlagen und ist bereit, euch das wertvolle Objekt für günstige 2.000 Runen zu verkaufen.

Steinschwertschlüssel #14 – Schloss Morne II

In Schloss Morne in „Elden Ring“ folgt ihr dem Verlauf des Gebiets so lange, bis ihr den Ort der Gnade Hinter dem Schloss erreicht habt. Von dort aus könnt ihr euch mehrfach nach unten fallen lassen, wodurch ihr schließlich eine Leiche auf einem Holzgerüst findet, die den Schlüssel bei sich trägt.

Steinschwertschlüssel #15 – Altus-Plateau

Bewegt euch von der Brücke der Sünde aus nach Westen, in Richtung Haus Vulkan. Auf diesem Weg wird sich euch der einfallende NPC Anastasia in den Weg stellen und kurz nach dieser Begegnung findet ihr eine Leiche auf einer Brücke. Nehmt dem Toten den nächsten Steinschwertschlüssel ab.

Steinschwertschlüssel #16 – Caelid

Weit im Norden von Caelid befindet sich der Heilige Turm von Caelid, den ihr über eine massive Wurzel betreten könnt. Um euch hier fortzubewegen müsst ihr die Vorsprünge nutzen und euch an der Außenmauer hoch hangeln. Ein paar Sprünge und ein paar Male fallen lassen und ihr erreicht an der Südseite eine Leiche, der ihr den Schlüssel abnehmen könnt.

Steinschwertschlüssel #17 – Sellia, Stadt der Zauberer

Diesen Steinschwertschlüssel könnt ihr kaum übersehen, denn er befindet sich auf einem der Dächer der Stadt und ihr stolpert quasi über ihn, wenn ihr die drei Kerzen auf den drei Türmen entzünden sollt.

Steinschwertschlüssel #18 – Siofra

Habt ihr das unterirdische Gebiet Siofra erreicht, begebt euch zu dem Ort der Gnade Wald der Jünger, von wo aus ihr nach Südwesten lauft und schließlich ein Holzgerüst erreicht. Erklimmt es über die Treppen und Leitern und springt ganz oben angekommen auf eine Plattform unter eurer Position. Folgt dem Weg hinter dem Wasserfall in die Ruinen und ihr erreicht den Verlassenen Händler, der euch den Schlüssel für 2.000 Runen verkauft.

Steinschwertschlüssel #19 – Südhochstraße von Caelid

Auch für diesen Steinschwertschlüssel müsst ihr euch von einigen Runen trennen. Übergebt 4.000 davon dem nomadischen Händler an der Südhochstraße in Richtung Sellia und ihr könnt ein weiteres Wichtelsiegel entriegeln.

Steinschwertschlüssel #20 – Leyndell, Königliche Hauptstadt I

In der Nähe des Orts der Gnade Straßenbalkon in Leyndell, Königliche Hauptstadt gibt es einen kleinen Friedhof, wo zwei Untote einen der begehrten Steinschwertschlüssel bewachen. Haut sie um und das Item gehört euch.

Steinschwertschlüssel #21 – Leyndell, Königliche Hauptstadt II

Auch diesen Schlüssel findet ihr in der Nähe des Orts der Gnade Straßenbalkon in Leyndell, Königliche Hauptstadt. Sucht gegenüber des kleinen Friedhofs das Gebäude mit den Leynell-Soldaten auf, die euch von oben mit Blitzbomben bewerfen, und ihr werdet fündig.

Steinschwertschlüssel #22 – Leyndell, Königliche Hauptstadt III

Von dem Ort der Gnade Straßenbalkon aus folgt ihr einfach so lange dem Weg, bis ihr euch auf einen Pavillon fallen lassen könnt, auf welchem eine Leiche liegt. Der Tote hat kein Interesse mehr an seinen Habseligkeiten, bedient euch also ohne Reue.

Steinschwertschlüssel #23 – Leyndell, Königliche Hauptstadt IV

In Leyndell, Königliche Hauptstadt müsst ihr den Ort der Gnade Westlicher Hauptstadtwall erreichen. Dahinter geht es runter zu dem Drachen, neben dem sich zwei Ritter befinden. Erklimmt die Klaue des Ungetüms, springt rüber auf das Dach und schaut in den Ausguck, wo der nächste Schlüssel bereits auf euch wartet.

Steinschwertschlüssel #24 – Höhle des Weisen

Der letzte Steinschwertschlüssel in Elden Ring befindet sich in der Höhle der Weisen, in der euch viele Wände erwarten, die lediglich Illusionen sind, die sich mit einem Schwerthieb auflösen lassen. Hinter einer solchen Wand findet ihr schließlich das begehrte Objekt.

Elden Ring: Fundorte der 3 Magischen Schwertschlüssel – Lösung

Diese besondere Version der Schwertschlüssel benötigt ihr nur einmal im Spiel, nämlich dann, wenn ihr den Teleporter bei den vier Glockentürmen in West-Liurnia aktivieren möchtet. Insgesamt gibt es drei Magische Schwertschlüssel und ihre Fundorte findet ihr wie folgt aufgelistet:

Magischer Schwertschlüssel #1 : Erklimmt den obersten Turm und plündert dort die Truhe, um den ersten Schlüssel zu erhalten

: Erklimmt den obersten Turm und plündert dort die Truhe, um den ersten Schlüssel zu erhalten Magischer Schwertschlüssel #2 : Den zweiten Schlüssel findet ihr während des Abschnitts Forum der Debatte auf den Dächern der Akademie von Raya Lucaria

: Den zweiten Schlüssel findet ihr während des Abschnitts Forum der Debatte auf den Dächern der Akademie von Raya Lucaria Magischer Schwertschlüssel #3: Diesen Magischen Schwertschlüssel erhaltet ihr in Sellia, Stadt der Zauberer in Caelid