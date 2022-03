Elden Ring: Schimmersteinschlüssel für die Akademie von Raya Lucaria finden – Guide

Möchtet ihr in der Handlung von Elden Ring nach dem Kampf gegen den ersten Fragmentträger Godrick, der Verpflanzte weiter voranschreiten, müsst ihr euch auf die Reise in das zweite große Gebiet Liturnia, das Seenland begeben. Hier steht ihr nach einiger Zeit und dem einen oder anderen Umweg vor den beeindruckenden Toren der Akademie von Raya Lucaria, die ähnlich wie Schloss Sturmwind ein Legacy Dungeon darstellt und zudem die zweite Halbgöttin namens Rennala, Königin des Vollmonds beheimatet.

Es gibt allerdings ein entscheidendes Problem bei dem weiteren Vorgehen – die Tore sind verschlossen und zum Öffnen benötigt es den sogenannten Schimmersteinschlüssel. Aber die Welt ist riesig und der Schlüssel könnte überall versteckt sein!

Elden Ring: Fundort Schimmersteinschlüssel der Akademie

An dieser Stelle müsst ihr die Flinte aber noch nicht ins Korn werfen. Schließlich findet ihr direkt links vor den Toren den ersten Hinweis. Genauer gesagt liegt hier ein Leichnam, der über einen für euer Unterfangen nützlichen Gegenstand verfügt – die Karte des Treffpunks. In eurem Inventar könnt ihr die Karte genauer untersuchen.

© From Software/Bandai Namco

„Der Mann, dem die Karte gehörte, könnte auch auf der Suche nach dem einzigen Mittel zum Betreten der Akademie gewesen sein. einem Schimmersteinschlüssel.“

Der erwähnte Treffpunkt liegt demnach westlich der Akademie von Raya Lucaria. Begebt euch nun also an die markierte Stelle, bei der es sich um eine kleine Insel handelt.

© From Software/Bandai Namco

Auf dem Weg dorthin solltet ihr den Ort der Gnade Tempelviertel aktivieren, der etwas weiter südlich liegt und an dem ihr im Falle eures Todes neu spawnen könnt. Und ja, an der markierten Stelle lauert eine große Gefahr, bereitet euch also möglichst gut darauf vor.

Kampf gegen den Schimmersteindrachen Smarag

Die Überschrift hat es euch bereits verraten, auf der kleinen Insel haust der Schimmersteindrache Smarag, der, wer hätte es gedacht, den Schimmersteinschlüssel bewacht. Nun habt ihr zwei Optionen: entweder ihr steigt auf Sturmwind, schnappt euch im vollen Galopp den Schlüssel und verschwindet direkt wieder oder ihr nehmt den Kampf gegen den riesigen Drachen auf.

Zwar hat es der Schimmersteindrache durchaus in sich, aber wir wollen in „Elden Ring“ schließlich keiner Gefahr aus dem Weg gehen und die Runen, die ihr im Falle eines Siegs erhaltet, sind ebenfalls eine ordentliche Motivationshilfe. Habt ihr bereits den Fliegenden Drache Agheel am Agheel-See in Limgrave besiegt, dürften euch die Angriffsmuster dieses Drachen ebenfalls sehr bekannt vorkommen. Beachtet aber, dass Smarag deutlich stärker als Agheel ist!

Der große Unterschied besteht in diesem Fall jedoch daraus, dass der Schimmersteindrache magische Flammen spuckt, kein normales Feuer. Wie empfehlen euch auf Sturmwind zu schwingen und permanent in Bewegung zu bleiben. Durch gelegentliche Angriffe, am besten von hinten gegen seine Beine, könnt ihr seine Lebenspunkte Stück für Stück senken – seid dabei unbedingt geduldig und geht nicht zu viel Risiko ein. Ein Fehler kann bereits den Tod bedeuten.

Aufpassen müsst ihr vor allem, wenn Smarag mit seinem stachelbesetzen Schwanz zu einem ausholendem Schlag ausholt oder sich plötzlich herumdreht und euch mit seinen rasiermesserscharfen Zähnen attackiert. Seinen beiden unterschiedlichen Flammenangriffen solltet ihr in jedem Fall ausweichen, da diese verheerenden Schaden anrichten.

Bedenkt, dass ihr euch bei diesem Kampf Hilfe durch Aschegeister holen könnt. Diese stellen eine perfekte Ablenkung dar, damit ihr dem Drachen immer wieder unbemerkt in die Flanke fallen könnt. Auch menschliche Mitspieler könnt ihr einladen, um euch bei dem Kampf zu unterstützen.

© From Software/Bandai Namco

Habt ihr Smarag schließlich besiegt, winken euch satte 14.000 Runen sowie sein Drachenherz, das ihr in der Kirche der Drachenkommunion bei dem Altar gegen mächtige Anrufungen eintauschen könnt.

Neben Drachenwundenfett und Kukri findet ihr auf der kleinen Insel bei einer weiteren Leiche den benötigten Schimmersteinschlüssel der Akademie.

Schimmersteinschlüssel nutzen und die Akademie betreten

Nun könnt ihr zurück zum Ort der Gnade Tempelviertel reiten und von dort zu den Toren von Raya Lucaria reisen. Dort angekommen nutzt ihr den Schimmersteinschlüssel, um das Siegel und somit das Eingangstor zu entsperren.