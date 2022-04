Elden Ring: So findet ihr den Zauberer Thops und schließt seine Questreihe ab (Lösung)

Manche Questreihen in Elden Ring kosten euch eine Menge Zeit, Nerven und im schlimmsten Fall auch Versuche, bis ihr sie endlich abgeschlossen habt. Andere, so wie die Aufträge des Zauberers Thops, lassen sich jedoch schnell abschließen und bringen euch dennoch tolle Belohnungen ein.

In diesem Guide wollen wir euch Schritt für Schritt erklären, wo ihr Thops finden könnt, wie ihr seine Questreihe zu einem erfolgreichen Abschluss bringt und warum es sich lohnt, dem traurig wirkenden Mann zu helfen, in die Akademie zurückkehren zu können.

Elden Ring: Thops finden und seine Questreihe abschließen

Um den Zauberer Thops finden zu können, müsst ihr die Kirche von Irith betreten, die sich nördlich von Schloss Sturmschleier befindet. Diesen Ort erreicht ihr auf einem von zwei Wegen, einer davon führt euch durch das Schloss selbst und konfrontiert euch schließlich mit dem Boss Godrick, der Verpflanzte, den ihr naturgemäß erst einmal besiegen müsst.

© From Software/Bandai Namco © From Software/Bandai Namco

Solltet ihr in diesem Bosskampf Probleme bekommen, schaut doch mal in unseren Guide Boss-Kampf in Elden Ring: Godrick der Verpflanzte besiegen rein, wo wir euch nützliche Tipps und Tricks mit auf den Weg geben und ganz genau erklären, wie dieser Feind in die Knie gezwungen werden kann.

Elden Ring – Fundort Geisterrufende Glocke & alle Geisteraschen finden

Habt ihr Godrick bezwungen, betretet ihr automatisch den Ort der Gnade Seeklippen, von dem aus ihr ohne weitere Probleme die Kirche von Irith und damit auch Zauberer Thops erreichen könnt. Alternativ ist es möglich, Schloss Sturmschleier zu umgehen und um die Schlossmauern herumzureiten.

Thops sitzt in den Ruinen und bittet um 10 Runen, damit er euch seine Zaubereien zugänglich macht. Ein kleiner Preis, um Zugriff auf die folgenden drei Zauber zu erhalten, die vor allen Dingen Anfänger*innen in Elden Ring durchaus helfen können:

Schimmersteinkiesel : 1.000 Runen

: 1.000 Runen Schimmersteinbogen : 1.500 Runen

: 1.500 Runen Sternenlicht: 2.500 Runen

Elden Ring: So findet ihr den Eingang und das Kartenfragment zu Nokron, die Ewige Stadt – Guide

Thops‘ Questreihe: Der erste Schimmersteinschlüssel

Sprecht Thops nun ein weiteres Mal an und er wird euch davon berichten, wie er sich aus der Akademie ausgesperrt hat und nun einen Schimmersteinschlüssel benötigt, um wieder Zutritt zu erhalten. Gemeint ist damit der Schlüssel von Schimmersteindrache Smarag, den ihr jedoch selbst benötigt und den Thops daher auch nicht annehmen wird.

Den gesuchten Schlüssel, ohne den ihr die Akademie gar nicht betreten könnt, findet ihr auf einer kleinen Insel westlich der Akadamie. Das Item wird wie bereits erwähnt von dem Drachen Smarag bewacht und ihr habt zwei Möglichkeiten, den Gegenstand zu erhalten. Entweder ihr kämpft gegen das Ungetüm, oder ihr versucht euch im Schleichen.

Elden Ring: Alle Großen Runen wiederherstellen und Runenbögen finden

Solltet ihr schleichen wollen, nähert euch der Insel in einem großen Bogen von Westen her und kriecht an den Felsen entlang hinter den schlafenden Drachen. Das Biest wird zwar so oder so aufwachen, doch wenn ihr euch geschickt anstellt, habt ihr genügend Zeit, um den Schimmersteinschlüssel von der Leiche eines Zauberers aufzulesen und wieder zu verschwinden.

Solltet ihr gegen Schimmersteindrache Smarag kämpfen, achtet auf dessen Flugattacken und behaltet immer seinen Schwanz im Auge. Setzt auf Geister, nutzt Zauber und Anrufungen und entgeht den schnellen Angriffen des Drachen mit eurem treuen Reittier. Ein harter Kampf, aber einer, der sich lohnt.

Elden Ring: Echos der Halbgötter gegen mächtige Boss-Waffen eintauschen, so geht’s

Thops‘ Questreihe: Der zweite Schimmersteinschlüssel

Doch wie wir bereits verraten haben, wird Thops den Schlüssel des Drachen nicht annehmen, schließlich benötigt ihr das Item selbst. Doch keine Sorge, es gibt einen zweiten Schimmersteinschlüssel und zwar in der Akademie selbst. Durchquert diesen Ort soweit, bis ihr den Boss Roter Wolf Radagon und den Ort der Gnade Forum der Debatte erreicht habt.

Von hier aus geht es in Richtung Glockenturm, wo ihr es mit einigen fiesen Feinden zu tun bekommt. Lasst euch von diesen Gegnern in „Elden Ring“ jedoch nicht aufhalten, erklimmt stattdessen die Dächer und springt von Dach zu Dach, bis ihr euch unter dem Dach der Kirche des Kuckucks befindet, dem Startgebiet der Akademie.

Elden Ring: Die sechs bekannten Enden im Spiel und wie ihr sie erreichen könnt – Lösung

Klettert von hier aus auf die Dachbalken und ihr werdet unter euch auf einem der beiden Kronleuchter eine Leiche entdecken, die den zweiten Schimmersteinschlüssel bei sich trägt. Nehmt dem Toten das Item ab und bringt es Thops, der sich damit sofort auf den Weg machen wird, in die Akademie zurückzukehren. Zur Belohnung erhaltet ihr die Geste Gelehrsamkeit.

© From Software/Bandai Namco © From Software/Bandai Namco

Thops Questreihe: So schließt ihr die Aufgabe ab

Damit ist diese Questreihe in Elden Ring aber noch nicht abgeschlossen. Rastet erst einmal am hiesigen Ort der Gnade und kehrt dann an den Ort zurück, wo ihr Thops zum ersten Mal begegnet seid. Statt des Zauberers trefft ihr hier nun einen fiesen Skarabäus, den ihr natürlich umhaut, wofür ihr die Kriegsasche Thops‘ Barriere erhaltet.

Betretet nun abermals die Akadmie und sucht hier den Ort der Gnade Schulklassenraum auf. Solltet ihr schon einmal dort gewesen sein, könnt ihr euch natürlich ganz problemlos dahin teleportieren lassen. Nur wenige Meter von dem riesigen Wasserrad entfernt sitzt Thops an einem Schreibtisch, leider nicht mehr am Leben.

© From Software/Bandai Namco © From Software/Bandai Namco

Interagiert nun mit der Leiche und ihr schließt auf diesem Weg nicht nur Thops‘ Questreihe ab, sondern erhaltet zudem auch noch die Zauberei Thops‘ Barriere, den Akademie-Schimmersteinstab und Thops‘ Klangperle. Letztere könnt ihr zu den Zwillingsjungferhüllen in der Tafelrundfeste bringen, um bei ihnen Thops‘ Zaubereien zu erlernen.