ARC Raiders Update 1.11.0 – Beliebte Waffen generft, Neues Abyss-Bundle!

Mit dem neuen Update 1.11.0 für Januar 2026 bringt ARC Raiders einige heiß diskutierte Änderungen ins Spiel – und nicht alle kommen bei der Community gut an. Seit dem Release am 30. Oktober 2025 konnte sich der Extraction-Shooter von Embark Studios stetig verbessern und wurde zuletzt sogar mit dem Best Multiplayer Game Award bei den Game Awards 2025 ausgezeichnet. Doch trotz der Erfolge sorgt das jüngste Update nun für gemischte Gefühle.

Balance-Änderungen treffen beliebte Waffen

Welche Waffen wurden überarbeitet? Besonders zwei Items stehen im Fokus: Die Granate Trigger ‚Nade und das Gewehr Kettle. Beide dominierten in den letzten Wochen die PvP-Gefechte, was nun zu gezielten Nerfs geführt hat.

Die Trigger ‚Nade wurde in ihrer Effektivität stark eingeschränkt. Die Explosionsverzögerung wurde von 0,7 auf 1,5 Sekunden erhöht und der Schaden fällt nun stärker zur Explosion hin ab. Ziel ist es, die Granate weniger attraktiv für Luftzündungen zu machen und gleichzeitig ihre Rolle als Haftbombe beizubehalten.

Auch das Gewehr Kettle wurde angepasst. Der Feuerrate wurde von 600 auf 450 Schuss pro Minute reduziert – ein Schritt, um den Missbrauch durch Makros einzudämmen. Zuvor war die hohe Feuerrate nur durch Drittanbieter-Software realistisch erreichbar.

Neues kosmetisches Set: Abyss-Bundle kommt endlich ins Spiel

Was steckt im neuen Abyss-Bundle? Seit Monaten warteten viele auf das kosmetische Set, das bereits im Vorfeld zum Launch von ARC Raiders in Trailern zu sehen war. Mit Update 1.11.0 ist es nun endlich erhältlich.

Das Abyss-Bundle kostet 1.600 Raider Tokens und enthält:

Ein neues Outfit

Ein exklusives Emote

Weitere kosmetische Gegenstände

Das Bundle ist im Ingame-Store verfügbar und stellt einen beliebten Look bereit, der schon vor Release für Aufmerksamkeit sorgte.

Weitere Änderungen und Event-Ende

Was hat sich sonst noch geändert? Neben Balance-Anpassungen wurden auch kleinere Bugs behoben. So wurde etwa ein Schlüsselkarten-Exploit entfernt, der es Nutzern ermöglichte, Schlüssel mehrfach zu verwenden. Zudem wurde die Beleuchtung in der Nachtversion von Stella Montis angepasst, um Taschenlampen und Geräuscherkennung wichtiger zu machen.

Mit dem Update endeten außerdem die Winter-Events Cold Snap und Flickering Flames, die im Dezember 2025 eingeführt wurden. Während Cold Snap die Karte mit Schnee überzog und Temperaturen zur Spielmechanik machte, brachte Flickering Flames neue visuelle Modifikatoren.

Unveränderte Waffen und Kritik an Bugfixes

Was wurde nicht angepasst – und warum sorgt das für Frust? Trotz vieler Änderungen blieb eine der meistgenutzten Waffen, die Stitcher, unangetastet. Obwohl sie laut Community sogar selteneren Waffen wie der Bobcat überlegen ist, findet sich im Patch keinerlei Anpassung für sie.

Auch die Menge an behobenen Bugs fällt gering aus. Probleme wie Voice-Chat-Aussetzer, Spieler außerhalb der Karte oder der „Purchase Reset“-Fehler bestehen weiterhin. Viele hatten sich hier mehr erhofft.

Großer Meilenstein und Login-Belohnung

Was erhalten aktive Spieler als Dankeschön? Embark Studios feiert mit dem Update ein besonderes Ereignis: Über 12 Millionen verkaufte Exemplare von ARC Raiders. Als Belohnung gibt es ein exklusives Item:

Gilded Pickaxe Raider Tool – für alle, die sich seit Launch bis zum 13. Januar 2026 eingeloggt haben

Ausblick: Was kommt als Nächstes?

Worauf dürfen sich Fans bald freuen? Laut Gerüchten arbeitet Embark bereits am nächsten Update. Im Gespräch ist ein neuer Map-Modifikator mit dem Namen Toxic Swamp, der in der kommenden Woche erscheinen könnte. Eine offizielle Bestätigung steht allerdings noch aus.

Mit Update 1.11.0 zeigt ARC Raiders erneut, dass Embark Studios auf das Feedback der Community hört – auch wenn nicht jede Entscheidung auf Zustimmung trifft. Die Balance-Anpassungen und neuen Inhalte bieten aber genügend Gesprächsstoff für die kommenden Wochen.

Wie findest du das neue Update? Wurde deine Lieblingswaffe verändert oder fehlt dir ein bestimmter Fix? Teile deine Meinung gern in den Kommentaren!