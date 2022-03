Elden Ring. Wie aktiviere ich den Großen Aufzug von Dectus? – Guide

© From Software/Bandai Namco

Habt ihr in Elden Ring Liurnia, das Seenland großflächig erkundet und euch durch das riesige Areal geschlagen, werdet ihr früher oder später vor dem Großen Aufzug von Dectus stehen. Dieser verbindet das Altus-Plateau mit Liurnia. Nutzen könnt ihr diesen allerdings nicht direkt, denn dafür müsst ihr den Aufzug erst einmal aktivieren. Wir erklären euch in diesem Guide, wie ihr den Großen Aufzug von Dectus in Gang setzt.

Medaillon von Dectus zusammenfügen

Ihr müsst die zwei Hälften des Medaillon von Dectus, die an zwei unterschiedlichen Orten in der Spielwelt versteckt halten, finden und zusammenführen.

Den linken Teil des Medaillions findet ihr weit im Westen in der Küstenfestung Haight. Kämpft euch durch die Gegnerhorden und erklimmt im Anschluss den Turm der Festung. Dort oben befindet sich in einer Truhe die linke Hälfte des Medaillions.

Die rechte Hälfte des Medaillions mit Erdenbaummotiv befindet sich in der Faroth ganz im Osten von Caelid in dem Gebiet Greyolls Drachenhügel. Hier solltet ihr euch erst hinwagen, wenn sich eurer Charakter auf einem höherem Level befindet und gut ausgerüstet ist, da ihr auf auf ziemlich starke Gegner trefft. Die gesuchte Medaillenhälfte befindet sich ebenfalls in einer Truhe ganz oben im Turm der Festung.

Aktiviert den Großen Aufzug von Dectus

Reist jetzt ganz in den Norden von Liurnia, kämpft euch durch die Befestigungsanlage mit Katapulten und durchschreitet die riesigen Tore, die euch direkt zu dem Aufzug führen. Steigt nun die Treppenstufen hinauf und hebt auf der Plattform das Medaillon. Dadurch setzt sich der Aufzug in Bewegung und transportiert euch schnurstracks in das Altus-Plateau.

Zwar könnt ihr bei eurer ersten Reise in das Altus-Plateau auch durch die Schlucht links von dem Aufzug klettern. Allerdings bewacht ein ziemlich starker Gegner den Durchgang, weshalb die erste Option die deutlich einfachere Variante ist. Mit dem Mini-Boss könnt ihr es immer noch zu einem späteren Zeitpunkt aufnehmen.