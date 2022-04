Geweihte Schneefeld in Elden Ring erreichen, so gelangt ihr zum 2. Schneefeld – Haligbaummedaillon (rechts & links) finden

Ganz im Norden der Spielwelt von Elden Ring liegt das Gebiet Berggipfel der Riesen. Dieses unterteilt sich in zwei Regionen, die geografisch voneinander getrennt sind. Bei dem im Westen gelegenen Geweihten Schneefeld handelt es sich um einen versteckten, optionalen Ort oberhalb der Königlichen Hauptstadt Leyndell. Wir erklären euch in diesem Artikel, wie ihr in dieses Gebiet gelangt und was dort auf euch wartet.

Hinweis: Zwar ist der Ort Geweihte Schneefeld optional, wir empfehlen euch dennoch dorthin zu reisen. Schließlich erwartet euch hier der letzte Legacy-Dungeon und zudem einer der besten und gleichzeitig auch härtesten Gegner im gesamten Spiel – Malenia, die Klinge von Miquella.

Elden Ring: So gelangt ihr zum Geweihten Schneefeld

Während euch der Große Aufzug von Rold zunächst zum Berggipfel der Riesen bringt, steuert die riesige Maschine mit dem richtigen Medaillon außerdem das Geweihte Schneefeld und damit das Land von Miquellas Haligbaum an. Die Lösung ist im Grunde also ganz einfach: Mit dem Medaillon bequem per Aufzug zum gewünschten Ort transportieren lassen.

Allerdings muss dieses natürlich erst einmal gefunden werden. Und zu allem Überfluss besteht das Geheime Haligbaummdeaillon, wie die anderen Medaillons in „Elden Ring“ auch, aus insgesamt zwei Hälften, die ihr an verschiedenen Orten innerhalb der Spielwelt finden könnt.

Bevor ihr also in das zweite Schneegebiet reisen könnt, müsst ihr das Medaillon zusammenfügen. Wir erklären euch im Folgenden, an welchen Orten sich die beiden Hälften verstecken.

Fundort linke und rechte Hälfte des Geheimen Haligbaummedaillons finden

Die rechte Hälfte des Medaillons findet ihr im Dorf der Albinaurics in Liurnia. Geht ihr von dem Ort der Gnade bei der Hütte ein Stück weiter den Hügel hinauf trefft ihr auf einem Parfümeur, der euch ordentlich einheizen möchte. Etwas weiter hinter seiner Position bei einem Steinsarkophag befindet sich ein großer Topf, der sich als ein langbärtiger, alter Mann herausstellt, nachdem ihr dagegen gerollt seid. Albus überreicht euch das Geheime Haligbaummedaillon (rechts) mit der Bitte, dieses Lattenna, der Albinauric-Frau zu überreichen.

Um die linke Hälfte des Medaillons zu erhalten, müsst ihr zu dem Schloss Sol ganz im Norden des Gebiets Berggipfel der Riesen reisen. Schlagt euch durch die Gegner bis ihr den Boss der Festung Kommandant Niall trefft. Diesen müsst ihr zwangsläufig besiegen, um Zutritt zu einem Aufzug zu erhalten. Fahrt mit diesem nach oben, um das Geheime Haligbaummdeaillon (links) in Empfang nehmen zu können.

Reist mit dem Großen Aufzug von Rold zum Geheimpfad zum Haligbaum

Da ihr nun beide Medaillenhälften verein habt reist zu dem Ort der Gnade Großer Aufzug von Rold. Hier könnt ihr jetzt durchschalten, welches Medaillon ihr nutzen wollt. Wählt „Geheimes Medaillon heben“ und ihr werdet zu dem Ort Geheimpfad zum Haligbaum gebracht.

Hier angekommen müsst ihr euch durch ein großes Treppenhaus kämpfen. Die Treppe hoch führt euch zum Ort der Gnade Geheimpfad zum Haligbaum. Wenige Meter weiter gelangt ihr bereits ins Freie und somit in das Gebiet Geweihte Schneefeld, in dem Miquella auf euch wartet.