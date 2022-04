In der Welt von Elden Ring lauern zahlreiche knallharte Bossgegner auf unachtsame Befleckte. Zu den herausforderndsten Feinden, denen ihr euch im Rollenspiel-Hit entgegenstellen könnt, zählt Malenia. Für viele Spieler ist sie sogar der schwierigste Boss, den ihr in den Zwischenlanden treffen könnt. Wir geben euch nachfolgend einige Tipps, um die mächtige Kriegerin in die Knie zu zwingen.

Malenia hat eine gemeine Fähigkeit

Ihr könnt sie beim Haligbaum finden, einem Areal, das sich ausschließlich an hochstufige Spieler richtet. Wir empfehlen euch, dass ihr mindestens bereits Stufe 130 in „Elden Ring“ erreicht haben solltet, ehe ihr euch auf den Weg in den hohen Norden begebt. Ihr findet sie fast ganz am Kopf des Gebiets, wo sie an den Wurzeln des Haligbaums auf einen würdigen Herausforderer wartet.

Malenia attackiert euch primär mit einem langen Schwert in ihrer rechten Hand, das eine beachtliche Reichweite hat. Damit kann sie einige verheerende Angriffe entfesseln, allerdings sind diese nicht der Hauptgrund, warum sich viele „Elden Ring“-Gamer schwer mit diesem Duell tun. Die Kriegerin verfügt nämlich über eine gemeine Fähigkeit: Mit jedem Treffen, den sie erfolgreich landet, füllt sie ihre Lebensenergie wieder auf – das gilt sowohl für eure Spielfigur als auch etwaige Beschwörungen!

Aufgrund dieses einzigartigen Skills kann der Kampf gegen Malenia zu einer überaus langwierigen Angelegenheit werden. Außerdem müsst ihr deshalb wohl überlegen, wie ihr in den Kampf ziehen wollt. Wir empfehlen euch, maximal einen Geist zu beschwören. Eine gute Wahl für dieses „Elden Ring“-Duell ist die Imitationsträne, die auf Stufe +10 sein sollte. Darüber hinaus sollten eure Waffen Blutung auslösen, denn dagegen ist der Bossgegner sehr anfällig. Sinnvoll wäre das Katana Blutige Ströme, ebenfalls +10. Alternativ sind ebenso Frostattacken sehr effektiv gegen Malenia.

Es gibt in ihrer ersten Phase zwei Angriffe, auf die ihr besonders achten müsst. Beim ersten schwebt sie kurz über der Arena und saust dann blitzschnell auf euch zu, während sie ihr Schwert herumwirbelt. Diese Attacke besteht aus drei aufeinanderfolgenden Aktionen. Wenn ihr den Angriff seht, solltet ihr entweder möglichst viel Abstand zwischen den Bossgegner und euch bringen oder perfekt ausweichen, indem ihr euch auf Malenia zu rollt. Sollte sie euch treffen, wird sie eure Spielfigur sehr sicher töten.

Malenias Attacken haben es wirklich in sich! © From Software/Bandai Namco

Des Weiteren gibt es einen Angriff, bei dem sie euch packt und mit ihrem Schwert durchbohrt. Diese Attacke verursacht ebenfalls massiven Schaden und ist eigentlich immer tödlich. Glücklicherweise sind all ihre Bewegungen ziemlich gut lesbar und mit viel Übung könnt ihr diesen auch gut ausweichen. Zudem bewegt sich Malenia meistens eher langsam auf euch zu. Diese kleinen Pausen könnt ihr nutzen, um euch zu heilen. Greift sie beständig an und lasst ihr keine Luft zum erholen, um sie zu erledigen!

Malenia setzt Scharlachfäule gegen euch ein!

Sobald ihr sie einmal in die Knie gezwungen habt, setzt eine kurze Zwischensequenz ein. In dieser verwandelt sich eure Gegnerin und bekommt dadurch Flügel. Als wäre das noch nicht genug, erhält sie außerdem noch ein paar neue Angriffe obendrauf. Sie wird sich zu Beginn der Phase etwa zu Boden stürzen und eine große Blüte bilden, die explodiert. Seid ihr zu nah an der Explosion dran, kann sie euch töten oder mit Scharlachfäule infizieren, was den Kampf noch mehr erschwert.

In der zweiten Phase kann Malenia Scharlachfäule einsetzen © From Software/Bandai Namco

Dieser Attacke könnt ihr mit dem richtigen Timing gut ausweichen, ohne dabei Schaden zu nehmen. Rennt diagonal von ihr weg, wenn sie sich gen Boden stürzt und rollt anschließend, um der Explosion zu entgehen. Nachdem die Blütenblätter verschwunden sind, könnt ihr wieder in den Nahkampf mit Malenia gehen, um den Kampf endlich zu beenden. Die meiste Zeit wird sie dieselben Angriffe einsetzen wie in der ersten Phase. Ihr solltet für diese also bereits ein gewisses Gespür entwickelt haben. Es kann sein, dass sie Doppelgänger auf euch hetzt und danach selbst zum Schlag ausholt. Hier kommt es aufs Timing an!

Solltet ihr eure Imitationsträne benutzt haben, wird diese im Laufe der zweiten Phase sehr wahrscheinlich vom Bossgegner erledigt werden. Den finalen Abschnitt des Duells werdet ihr entsprechend auf euch alleine gestellt sein. Wenn ihr es euch zutraut, könnt ihr in die in die Offensive gehen. Alternativ wartet ab, weicht ihren Angriffen aus und beschränkt euch auf Konter. Denkt daran, dass sich Malenia auch weiterhin selbst heilen kann, indem sie euch mit ihren Treffern Schaden zufügt!

Geschafft, der härteste „Elden Ring“-Bossgegner ist erledigt! © From Software/Bandai Namco

Nach einem langen Kampf werdet ihr den härtesten „Elden Ring“-Bossgegner letztendlich in die Knie zwingen können. Herzlichen Glückwunsch! Als Belohnung erhaltet ihr stattliche 480.000 Runen und das Echo der Fäulnisgöttin. Letzteres könnt ihr bei der Tafelrunde wahlweise gegen eine Anrufung oder Malenias Schwert eintauschen.