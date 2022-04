Elden Ring: Alle Soft Caps im Überblick – Die 8 Attribute clever leveln (Guide)

In Elden Ring habt ihr ziemlich viele Freiheiten und zwar nicht nur beim Erkunden der großen offenen Welt, sondern auch bei der Ausarbeitung eures Spielcharakters. Doch die insgesamt acht Attribute, die ihr stetig verbessern könnt, stoßen nach gewisser Zeit an ihre Grenzen und beschränken dadurch eure Möglichkeiten.

In diesem Guide wollen wir euch erklären, was es mit den so bezeichneten Soft Caps auf sich hat und warum diese dafür Sorge tragen, dass ihr ein Attribut nicht beliebig stark verbessern und dadurch zu einem Supermann/einer Superfrau werden könnt. Außerdem verraten wir euch, wie ihr mit diesem Problem umgehen könnt.

Elden Ring: Was sind Soft Caps?

Das Aufleveln und Weiterentwickeln eurer Figur in „Elden Ring“ ist das A und O, um stetig besser zu werden und im späteren Spielverlauf auch die stärksten Bosse besiegen zu können. Doch die Spiele von FromSoftware sind dafür berühmt, dass die Wirkung beim Verstärken eines Attributs ab einem gewissen Punkt gehörig nachlässt.

Dadurch will man dafür sorgen, dass ihr nicht alle Punkte in ein einzelnes Attribut stecken könnt und so beispielsweise so stark werdet, dass selbst anspruchsvolle Gegner mit hohen Verteidigungswerten mit einem einzelnen Schlag in die Knie gehen. Doch werfen wir erst einmal einen Blick darauf, welche Attribute es eigentlich gibt.

Kraft : Bestimmt eure LP und beeinflusst sowohl Feuerresistenz als auch Immunität

: Bestimmt eure LP und beeinflusst sowohl Feuerresistenz als auch Immunität Geist : Bestimmt eure FP und den Fokus

: Bestimmt eure FP und den Fokus Kondition : Bestimmt eure Ausdauer, die Robustheit und die maximale Ausrüstungslast

: Bestimmt eure Ausdauer, die Robustheit und die maximale Ausrüstungslast Stärke : Benötigt ihr für das Führen von schweren Waffen, verstärkt zudem Waffen mit Stärkeskalierung und beeinflusst eure Verteidigung

: Benötigt ihr für das Führen von schweren Waffen, verstärkt zudem Waffen mit Stärkeskalierung und beeinflusst eure Verteidigung Geschick : Benötigt ihr für das Führen von komplexen Waffen, verstärkt zudem Waffen mit Geschickskalierung und senkt eure Zauberzeit

: Benötigt ihr für das Führen von komplexen Waffen, verstärkt zudem Waffen mit Geschickskalierung und senkt eure Zauberzeit Weisheit : Benötigt ihr für Schimmersteinzauber, verstärkt zudem Zauber mit Weisheitsskalierung und eure Magieresistenz

: Benötigt ihr für Schimmersteinzauber, verstärkt zudem Zauber mit Weisheitsskalierung und eure Magieresistenz Glaube : Benötigt ihr für heilige Anrufungen, verstärkt zudem Anrufungen mit Glaubensskalierung

: Benötigt ihr für heilige Anrufungen, verstärkt zudem Anrufungen mit Glaubensskalierung Arkanenergie: Erhöht euer Glück beim Auffinden von Items und verbessert eure Resistenz gegen Heiligschaden

Nun kann es natürlich sein, dass ihr euch komplett auf lediglich zwei oder drei Attribute konzentrieren und diese bis ins Unendliche aufleveln wollt, doch das ist aufgrund der so bezeichneten Soft Caps nicht möglich. Denn durch diese wird der Boni, den ihr beim Leveln des entsprechenden Attributs erhaltet, immer geringer.

Weiter Punkte in ein Attribut zu stecken, das aufgrund des Soft Caps bereits seinen Schwellenwert überschritten hat, ist also weitgehend kontraproduktiv und kann nur empfohlen werden, wenn ihr wirklich ganz genau wisst, was ihr tut.

Elden Ring: Wo liegen die Soft Caps?

Im Grunde ist es ganz einfach, herauszufinden, wo der Schwellenwert eines Attributs liegt, denn ihr müsst beim Aufleveln lediglich im Blick behalten, ab welcher Stufe die Verbesserungen der Charakterstatistiken merklich nachlassen. Greift der Soft Cap, ist es in der Regel an der Zeit, keine weiteren Punkte in dieses Attribut mehr zu stecken.

Kraft : Empfohlen bis Level 60, 1.900 LP, steigt danach bis Level 99 nur noch um 5 LP pro Level

: Empfohlen bis Level 60, 1.900 LP, steigt danach bis Level 99 nur noch um 5 LP pro Level Geist : Empfohlen bis Level 60, 350 FP, steigt danach bis Level 99 nur noch um 2 bis 3 FP pro Level

: Empfohlen bis Level 60, 350 FP, steigt danach bis Level 99 nur noch um 2 bis 3 FP pro Level Kondition : Empfohlen bis Level 50, 155 Ausdauer, steigt danach nur noch unregelmäßig um einen Ausdauerpunkt

: Empfohlen bis Level 50, 155 Ausdauer, steigt danach nur noch unregelmäßig um einen Ausdauerpunkt Stärke : Empfohlen bis Level 80 für einhändige Waffen und Level 55 für zweihändige Waffen

: Empfohlen bis Level 80 für einhändige Waffen und Level 55 für zweihändige Waffen Geschick : Empfohlen bis Level 80

: Empfohlen bis Level 80 Weisheit : Empfohlen bis Level 50

: Empfohlen bis Level 50 Glaube : Empfohlen bis Level 50

: Empfohlen bis Level 50 Arkanenergie: Empfohlen bis Level 80

