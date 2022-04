Achtung, es folgen Spoiler: Im RPG-Epos Elden Ring ist das beständige Verstärken eurer Spielfigur ein essentieller Teil eurer langen Reise. Solltet ihr jedoch nach einiger Zeit das Gefühl haben, ihr hättet eure Erfahrungspunkte besser anders investieren sollen, könnt ihr diese glücklicherweise neu verteilen. Wie ihr das macht, verraten wir euch in den nachfolgenden Zeilen.

Attribute verteilen: Für eure Wiedergeburt benötigt ihr ein spezielles Item

Damit ihr eure Attribute neu verteilen könnt, müsst ihr zunächst einen gewissen Story-Fortschritt im Rollenspiel-Hit erreicht haben. Hierzu ist es nötig, dass ihr in der Akademie angekommen seid und den dortigen Boss-Gegner Rennala besiegt habt. Falls ihr Hilfe beim Kampf gegen die Königin des Vollmonds etwas Hilfe brauchen solltet, schaut euch gerne unseren Guide an.

Anders als die übrigen Story-Bosse, gegen die ihr in „Elden Ring“ kämpfen müsst, verschwindet sie jedoch nach eurem Sieg nicht sofort. Stattdessen bleibt sie in der Akademie und bietet euch ihre Hilfe an. Wenn ihr mit ihr redet, könnt ihr in einem Menü den Punkt Wiedergeburt auswählen.

Dieser erlaubt es euch, eure hart verdienten Attribute neu zu verteilen. Wenn ihr beispielsweise gemerkt habt, dass euch das Spielen als Nahkämpfer nicht liegt, könnt ihr hier gegensteuern. Allerdings gibt es dabei eine Einschränkung, denn ihr könnt nicht sämtliche Erfahrungspunkte neu verteilen. Die Startpunkte euer Spielfigur bleiben erhalten und dürfen von euch nicht neu vergeben werden.

Bevor ihr euch neu aufstellen dürft, benötigt ihr außerdem noch ein besonderes Item, eine Larventräne. Dieses Objekt könnt ihr an verschiedenen Punkten der Spielwelt finden und selbst der eine oder andere Händler bietet sie euch zum Verkauf an. Habt ihr Rennala eine Larventräne gegeben, könnt ihr euch am nächsten Ort der Gnade ans Werk machen und dort eure Punkte neu verteilen.

Von Rennala könnt ihr eure Erfahrungspunkte zurücksetzen lassen © From Software/Bandai Namco

„Elden Ring“ ist seit dem 25. Februar 2022 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und den PC erhältlich.