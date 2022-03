Boss-Kampf in Elden Ring: Rennala, Königin des Vollmonds besiegen – Guide

Nachdem ihr in Limgrave vor Schloss Sturmschleier Godrick besiegt habt, führt euch die Reise nach Liurnia, das Seenland. Hier befindet sich auch die Akademie von Raya Lucaria, in der Rennala, Königin des Vollmonds und gleichzeitig die zweite Halbgöttin im Spiel auf euch wartet. Wir liefern euch in den folgenden Zeilen hilfreiche Tipps, wie ihr diesen weiblichen Boss-Gegner in Elden Ring besiegen könnt.

Vorbereitung & Tipps: Kampf gegen Rennala

Der Kampf gegen Rennala ist wie auch gegen Margit und Godrick in zwei Phasen unterteilt, die sich stark voneinander unterscheiden und jeweils ein Umdenken in eurer Taktik erfordern. Wie in den anderen Kämpfen könnt ihr euch außerdem Unterstützung in Form des einen oder anderen Geistes rufen. Wo ihr die verschiedenen Aschegeister findet, erklären wir euch in diesem Guide. Tipps zu dem Kampfsystem geben wir euch in diesem Artikel.

Phase 1: Kampf gegen Rennala, Königin des Vollmonds

Die erste Phase des Kampfes wird euch wahrscheinlich vor keine sonderlich große Herausforderung stellen. Zwar könnt ihr Rennala zu Beginn noch nicht direkt angreifen, da sie hoch über euren Köpfen in einer gelben Kuppel schwebt und deshalb unerreichbar ist, doch ihr könnt ihre Untertanen angreifen. Diese kriechen über den Boden und stellen keine große Gefahr für euch da.

Ihr solltet lediglich den Büchern ausweichen, die ab und an auf euch abgefeuert werden und einige Lebenspunkte kosten können. Konzentriert euch im Kampf immer auf den Gegner am Boden, der über eine gelbe Lichtkugel um den Kopf verfügt. Mit wenigen Schlägen schaltet ihr den Untertan von Rennala aus, wodurch ihre Energiebarriere Risse bekommt. Wiederholt diesen Vorgang zwei weitere Male, wodurch die Königin des Vollmonds auf den Boden sinkt und nicht mehr von der gelben Kuppel geschützt wird.

Jetzt heißt es schnell sein und in dem nun geöffneten Zeitfenster möglichst viel Schaden anzurichten. Also packt am besten all eure Möglichkeiten aus, die euch zur Verfügung stehen. Habt ihr die Hilfe von Aschegeistern in Anspruch genommen, geht es noch schneller und ihr könnt Rennala in ein bis zwei Durchgängen die gesamten Lebenspunkte abziehen. Insgesamt also ein bis dahin recht entspannter Kampf. Doch jetzt beginnt die zweite, deutlich heißere Phase.

Phase 2: Kampf gegen Rennala, Königin des Vollmonds

In Phase 2 verwandelt sich die Umgebung und um euch herum befindet sich plötzlich überall Wasser, während ein riesiger Vollmond hinter Rennala die Szenerie erhellt. Nun heißt es die Lebensleiste der Königin ein weiteres Mal nach und nach zu minimieren. Lauft zu Beginn am besten direkt auf Rennala zu oder beginnt mit wirkungsvollen Nahkampfangriffen. Denn noch ist der Kampf recht harmlos und ihr könnt ordentlich Schaden austeilen. Im Nahkampf hat die Dame euch zudem nicht viel entgegenzusetzen.

Achtet aber vor ihren Zaubern, die euch ziemlich penetrant verfolgen. Diesen könnt ihr durch geschickte Rollen oder Sprünge recht einfach ausweichen, wenn ihr sie früh genug kommen seht. Rückt ihr Rennala zu lange auf die Pelle und habt ihr bereits die Hälfe ihrer Lebenspunkt abgezogen, kniet sich diese hin, stößt ihren Stab auf den Boden und teilt dadurch ordentlich Flächenschaden an alle in einem bestimmten Radius stehende aus.

Zudem beschwört sie zu Beginn Wölfe, die zwar nicht sonderlich stark sind, euch gemeinsam aber schnell in die Zange nehmen und empfindlich verletzen können. Bleibt ruhig, blockt die Angriffe am besten und kontert dann, um die Geister einen nach dem anderen zu dezimieren.

Nach den Wölfen beschwört die Königin des Vollmonds einen riesigen Geisterdrachen, der eine völlig andere Gefahr darstellt und Feuer speien kann. Da ihr in diesem Kampf kein Reittier zur Verfügung habt, um den Feuerwalzen auszuweichen, spielen diese Angriffe eine noch größere Bedrohung für eure Lebenspunkte. Perfekt ist, wenn ihr Rennala genau vor euch habt und den Drachen in deren Rücken. Somit können euch die Feuerangriffe keinen Schaden anrichten und ihr habt Rennala stehts im Blick.

Da der Kampf aber nicht einfacher wird und somit gleich zwei mächtige Gegner vor euch stehen, solltet ihr der Dame möglichst schnell ein Ende setzen. Vor allem ihr Energiestrahl kann euch einen großen Teil der Lebenspunkte kosten. Seid achtsam und versucht ihr kurz vor einem solchen Angriff in die Seite oder den Rücken zu fallen. Es folgt ein weißer Orb, der euch verfolgt und irgendwann bei Bodenkontakt explodiert. Hier hilft nur eine gut getimte Ausweichrolle hinzulegen. Die magischen Geschosse, die euch verfolgen, setzt Rennala ebenfalls immer wieder ein, um euch mürbe zu machen.

Insgesamt ist es ziemlich knifflig bei den vielen Angriffen und gleichzeitigen Ausweichmanövern selbst einige Hits zu setzen. Die Zeitfenster sind kurz und nicht immer direkt offensichtlich.

Neben den Wölfen und dem Drachen kann eure Widersacherin außerdem einen Bluthundritter und einen Riesen beschwören. Versucht gar nicht erst den Kampf gegen die Geister aufzunehmen, sondern bleibt ihnen lieber fern und konzentriert euch auf die Magierin. Wir raten euch dazu in den kurzen Zeitfenstern immer wieder einige wenige Schläge zu setzen und dann wieder ein wenig Abstand zu gewinnen.

Diese Belohnung erhaltet ihr bei einem Sieg

Habt ihr Rennala, Königin des Vollmonds besiegt, erhaltet ihr 40.000 Runen sowie die Große Rune der Ungeborenen. Zudem könnt ihr bei der Dame das Aussehen eures Charakter neu anpassen oder eine Wiedergeburt durchführen. Was ihr mit Großen Runen anstellen könnt, erklären wir euch in diesem Artikel. Außerdem zeigen wir euch in diesem Guide, wie ihr die Echos der Halbgötter gegen mächtige Boss-Waffen eintauschen könnt.