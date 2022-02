Boss-Kampf in Elden Ring: Margit, das Grausame Mal besiegen – Guide

© From Software/ Bandai Namco

Bevor ihr mit dem Open-World-Soulslike Elden Ring von FromSoftware beginnt, sollte euch bewusst sein, dass es der Titel ganz schön in sich hat. Außerdem empfehlen wir euch eine große Portion an Frusttoleranz. Zwar macht es euch die Open World ein wenig einfacher und ihr könnt viele optionale Boss-Gegner einfach umlaufen oder oder komplett überspringen, doch an einigen Widersachern müsst ihr zwangsweise vorbei, wenn ihr die Handlung fortführen möchtet.

Der erste große Boss-Gegner, auf den ihr im Startgebiet trefft und der euch das Leben ziemlich schwer machen kann, ist Margit, das Grausame Mal (engl. Margit, The Fell Omen). Diesen findet ihr in dem komplexen Legacy Dungeon von „Elden Ring“ – dem Sturmwind-Schloss (Stormveil Castle) im Norden von Limgrave. Schon der Weg dorthin ist für untrainierte Recken nicht ganz einfach, erwarten euch doch zahlreiche Ritter, eine tödliche Balliste und zu allem Überfluss auch ein recht großer Widersacher, an dem ihr euch zu Beginn ebenfalls die Zähne ausbeißen könnt.

Vorbereitung & Tipps: Kampf gegen Margit

Seid ihr bis ins Innere von Schloss Sturmwind vorgedrungen, findet ihr einen Ort der Gnade, an dem ihr nach einem missglückten Kampf neu in das Spiel einsteigt, um einen weiteren Versuch zu starten. Außerdem füllt ihr hier eure Tränke auf und könnt diese, die entsprechenden Zutaten vorausgesetzt, verstärken und das Verhältnis von LP- und FP-Tränken bestimmen. Ihr solltet vor dem Kampf mit Margit unbedingt über volle Gesundheit und gefüllte Tränke verfügen. Als Zauberer solle zudem eure FP-Leiste komplett voll sein.

Ruft den NPC-Zauberer Rogier als Unterstützung

Bevor ihr jetzt den Neben durchschreitet und auf Margit trefft, solltet ihr euch nach rechts wenden. Hier findet sich ein Goldenes Rufzeichen, das ihr berühren könnt, um einen NPC in Form des Zauberers Rogier als Unterstützung herbeizurufen.

Zauberer Rogier lenkt Margits für uns ab. © From Software/Bandai Namco

Geisterasche nutzen

Ebenfalls eine große Unterstützung im Kampf gegen Margit stellen die verschiedenen Geister dar, die ihr durch Geisterasche heraufbeschwören könnt. Dafür müsst ihr im Vorfeld aber erst einmal die Geisterrufende Glocke finden. Wir erklären euch in diesem Guide, wo ihr dieses nützliche Item findet und an welchen Orten die Geisteraschen versteckt sind. Für den Kampf gegen Margit empfehlen wir euch darüber hinaus die Asche der Skelettmiliz zu nutzen, wodurch ihr zwei Skelettmilizionare ruft. Diese wird in dem Totenwasser-Dorf von dem Mini-Boss Tibiaseefahrer bei seinem Tod fallen gelassen.

Besorgt euch Margits Fesseln

Mit Margits Fesseln könnt ihr euren Gegner für kurze Zeit fesseln und verschafft euch damit wertvolle Zeit, um einige harte Schläge auszuteilen, ohne dabei selbst getroffen zu werden.

Wo finde ich Margits Fesseln? Diesen Gegenstand findet ihr in der Trübflusshöhle. Am Ende der Höhle stoßt ihr auf eine Truhe, die ihr plündern müsst. Im Anschluss werdet ihr von einem NPC angegriffen. Lasst diesen unbedingt am Leben, wenn er aufgegeben hat. Wenn ihr die Höhe das nächste Mal erneut aufsucht, könnt ihr bei dem NPC für 5.000 Runen Margits Fesseln kaufen.

Holt euch einen Koop-Freund dazu: Neben dem NPC-Zauberer Rogier könnt ihr bei solchen Boss-Kämpfen auch einen zweiten Spieler*innen hinzurufen. Diese kämpfen dann gemeinsam mit euch gegen Margit und können eine deutlich bessere Alternative als ein NPC darstellen. Geisterasche könnt ihr zu zweit allerdings nicht verwenden.

Phase 1: Kampf gegen Margit

Seid ihr durch den Nebel getreten, findet ihr euch auf einer riesigen Steinbrücke wieder, die zu euch zu dem eigentlichen Schloss Sturmwind führt. Allerdings stellt sich euch Margit in den Weg, weshalb im Kampf die einzige Lösung liegt.

Skelettkrieger beschwören: Beschwört nun erst einmal eure beiden Skelettkrieger und achtet darauf, dass ihr den ersten zwei Fernkampfangriffen von Margit ausweicht. Blocken macht in diesem Fall nicht viel Sinn, da ein gutes Schild zwar 100 Prozent körperlichen Schaden abhalten kann, allerdings nicht wie in diesem Fall Elementarschaden.

Dabei solltet ihr ein wenig auf Zeit spielen, denn Zauberer Rogier benötigt einige Sekunden, bevor er auf dem Schlachtfeld neben euch auftaucht und kämpft. Achtet anschließend unbedingt darauf, dass ihr nicht zu passiv agiert und Margit auch ab und an selbst angreift, ansonsten bekommen sowohl Rogier als auch eure Geister sämtliche Angriffe ab und werden deutlich schneller aus den Latschen gehauen. Sind diese erst einmal Geschichte, konzentriert sich Margit komplett auf euch, was den Kampf nur unnötig schwerer macht.

Die Bewaffnung von Margit: In der ersten Phase des Kampfes nutzt Margit einen langenn hölzernen Stab, mit dem er ordentlich Schaden austeilen kann. Angriffe, die von dieser Waffe ausgehen können jedoch ziemlich gut mit einem Schild oder eurer Nahkampfwaffe (nicht zu 100 Prozent) geblockt werden. Drückt ihr nach einem erfolgreichen Schildblock direkt die Taste für den schweren Angriff, führt ihr sogar einen starken Konterangriff aus.

Damit könnt ihr seine Haltung brechen und entsprechend sogar zu einem kritischen Treffer ansetzen (Taste für leichte Angriffe), der besonders viel Schaden macht. Generell empfehlen sich schwere Angriffe, um seine Deckung so oft wie möglich zu durchbrechen und kritische Treffer auszuführen.

Gemeinsam sind wir stark! © From Software/Bandai Namco

Beachtet, dass ihr euer Schild nicht die gesamte Zeit über oben halten solltet. Ausdauer regeneriert sich deutlich schneller, wenn das Schild gesenkt ist.

Zwischenzeitlich nutzt Margit in der zweiten Hand eine Art Blitzwaffe, mit dem er auf euch und eure Unterstützer losgeht. Seid ihr nicht weit genug von seinen Nahkampfangriffen entfernt, solltet ihr regelmäßig per Rolle ausweichen, um nicht getroffen zu werden. Merkt euch deshalb die verschiedenen Angriffsarten und in welche Richtung ihr wegrollen solltet.

Bei Margits Sprungangriffen habt ihr ein kleines Zeitfenster, um im Nahkampf Schaden auszuteilen. Rollt am besten unter ihm durch und versucht anschließend seinen Rücken anzugreifen. Neben der Rolle empfiehlt es sich ab und an durch einen Sprung nach hinten einem Treffer zu entgehen. Einige Angriffe, wie der Schlag mit dem Stab über seinem Kopf, kosten euch bei einem Block sehr viel Ausdauer, weshalb eine Ausweichrolle oder eben ein Sprung ratsamer sind.

Bei uns hat sich zudem bewährt, dass das Waffentalent Wilde Schläge in Zeitfenstern, in denen Margit kurz inne hält oder auf unsere Begleiter einschlägt, sehr nützlich ist. Genügend Ausdauer vorausgesetzt könnt ihr dem Boss-Gegner auf diese Weise schnell viel Schaden anrichten und müsst nicht immer erst wieder zu einem neuen Schlag ausholen.

Insgesamt habt ihr es Nahkämpfer in dem Kampf gegen Margit recht schwer, da der Boss ziemlich aggressiv ist und regelmäßig lange Combos aneinanderreiht. Es ist also schwierig eine komplette Angriffskette zu parieren. Ihr solltet lieber den meisten seiner Angriffe ausweichen, um im Anschluss noch genügend Ausdauer für einen eigenen Angriff zu besitzen.

Phase 2: Kampf gegen Margit

Habt ihr Margit die Hälfte seiner Lebenspunkte abgezogen, erhält dieser neben seinem Stab eine neue Waffe in Form eines riesigen Blitzhammers, von dem ihr euch nicht treffen lassen solltet. Vor allem der Sprungangriff mit dem Hammer kostet euch einen großen Teil euer Ausdauer. Versucht in diesen Momenten also gar nicht erst den Angriff zu blocken, sondern rollt euch lieber aus der Gefahrenzone.

Insgesamt ist es schwer eine generelle Taktik gegen Margit zu empfehlen. Schließlich kombiniert dieser in Phase 2 die verschiedenen Angriffsarten mit Stab und Hammer in einer nicht festgelegten Reihenfolge. Mal folgen sehr schnelle Schläge, dann holt er wieder für einen starken und vernichtenden Sprungangriff aus, nur um dann eine 360 Grad-Drehung zu machen und dabei ordentlich auszuteilen.

© From Software/Bandai Namco

Selbst in der Entfernung solltet ihr euch nicht allzu sicher wähnen. Während dieser noch mit euren Skeletten beschäftigt ist, kann er einen Sprung später direkt vor euch auftauchen und durch lange Angriffsketten sämtliche Lebenspunkt aus euch herausprügeln.

Bekommt ihr den Boss-Kampf zu Beginn einfach nicht hin, solltet ihr entweder unsere Tipps weiter umsetzen und euch Unterstützung zulegen oder einfach im Startgebiet noch ein wenig leveln und bessere Ausrüstung anlegen.

Diese Belohnung erhaltet ihr bei einem Sieg

Habt ihr Margit nach einem langen und harten Kampf endlich ins virtuelle Jenseits geschickt, erhaltet ihr dafür satte 9.000 Runen, die ihr gut zum Aufleveln nutzen könnt sowie einen Talismanbeutel, der die Anzahl eurer Talismanplätze erhöht.

