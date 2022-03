Godfrey, Erster Eldenfürst besiegen – Elden Ring: Boss-Kampf – Guide

Nachdem ihr zu Beginn von Elden Ring Margit, das Grausame Mal und anschließend Godrick der Verfplanzte besiegt habt, folgt in Liurnia, das Seenland in der Akademie von Raya Lucaria der Kampf gegen Rennala, Königin des Vollmonds. Seid ihr im Inneren der Hauptstadt Leyndell angekommen und habt somit auch gegen den mächtigen Drachenbaumwächter gesiegt, folgt der Geist von Godfrey der Erste Eldenfürst.

Wenig verwunderlich entpuppt sich der Kampf als recht schwierig, wenn ihr die Bewegungsmuster von Godfrey nicht kennt. Wir erklären euch, wie ihr in recht einfach besiegen könnt.

Vorbereitung & Tipps: Kampf gegen Godfrey, Erster Eldenfüst

Godfrey teilt mit seiner riesigen Axt immensen Schaden aus, der Kampf besteht aber gleichzeitig nur aus einer Phase, in der ihr in besiegen müsst. Große Überraschungen erwarten euch nach dem Abzug der Hälfte seiner Lebenspunkte also nicht. Am wichtigsten ist, dass ihr euch seine Bewegungen und Angriffe merkt.

Ihr müsst ein Gefühl dafür bekommen, in welche Richtung ihr ausweichen müsst, um nicht getroffen zu werden. Schließlich macht euch Godfrey das Leben durch viele schwere Angriffe nicht gerade einfach. Doch es gibt die verschiedene Zeitfenster, um selbst Hiebe zu setzen ohne sich dabei treffen zu lassen.

Wie in den anderen Kämpfen könnt ihr euch schließlich Unterstützung in Form des einen oder anderen Geistes rufen. Wo ihr die verschiedenen Aschegeister findet, erklären wir euch in diesem Guide. Tipps zu dem Kampfsystem geben wir euch in diesem Artikel.

Kampf gegen Godfrey

Zu Beginn habt ihr genügend Zeit, um eure Aschegeister zu rufen, wenn ihr denn Unterstützung im Kampf wünscht. Anschließend führt Godfrey mit große Wahrscheinlichkeit direkt einen mächtigen Sprungangriff aus und schleudert dabei seine Axt durch die Luft. Rollt oder springt euch in diesem Fall schnell in Sicherheit.

Macht Godfrey seinen Überkopfhieb, rollt ihr nach links und setzt dann einen Hieb. Bei dem darauffolgenden Angriff weicht ihr ebenfalls nach links mit einer schnellen Rolle aus und setzt wieder mit eurer Waffe nach, da Godfrey erst einmal seine Axt aus dem Boden ziehen muss.

© From Software/Bandai Namco

Stampft der Geist von Godfrey auf den Boden, weicht nur nach links, rechts oder vorne aus. Weicht ihr nach hinten aus, nehmt ihr durch die aus dem Boden sprießenden Dornen Schaden. Nach hinten solltet ihr nur dann ausweichen, wenn sich genügend Distanz zwischen euch und Godfrey befindet. Springt dieser in die Luft, weicht wieder zu linken Seite aus und schlagt dann zu. Eine Chance für einen Treffer bietet auch der starke Angriff mit seiner Axt, der diagonal von oben ausgeführt wird. Rollt euch nach links und setzt dann direkt einen Hieb.

Ganz wichtig ist, dass ihr euch von diesem Gegner nicht in die Ecke drängen lasst. Denn dann habt ihr nicht mehr genügend Raum, um seinen Angriffen ausweichen zu können und bekommt schnell einige Hiebe ab, die euren Tod bedeuten. Zirkuliert also am besten im Uhrzeigersinn durch die Arena, weicht aus, setzt einen Hieb und wiederholt dieses Prozedere bis zum Ende.

© From Software/Bandai Namco

Ganz wichtig: setzt am besten wirklich immer nur einen, maximal zwei Hiebe und werdet auch in diesem Kampf nicht zu gierig. Wollt ihr zu viel, können zwei, drei Angriffe, denen ihr nicht mehr ausweichen könnt, schon euer Ende bedeuten. Spielt entsprechend ganz in Ruhe, konzentriert und vor allem bescheiden!

Diese Belohnung erhaltet ihr bei einem Sieg

Bei einem Sieg erhaltet ihr 80.000 Runen und einen Talismanbeutel. Zudem erscheint in der Arena ein neuer Ort der Gnade, von wo aus ihr die Hauptstadt weiter erkunden könnt.