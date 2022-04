Von den zahlreichen Bossgegnern in Elden Ring müsst ihr euch im Rahmen der Story nur mit einem relativ kleinen Teil auseinandersetzen. Zu den optionalen Bossen zählt unter anderem Mohg, das Mal, der euch einen harten Kampf liefern wird und in der Kanalisation unterhalb von Lyndell, der königlichen Hauptstadt auf euch wartet. Damit ihr diese Herausforderung meistert, geben wir euch in diesem Guide ein paar Tipps.

Mohg, das Mal nutzt seinen Dreizack und Feuer

Abhängig von eurem Spielfortschritt könntet ihr die Angriffsmuster dieses Gegners übrigens bereits kennen. Grob gesagt handelt es sich hierbei um die erste Phase der Konfrontation gegen Mohg, Herr des Blutes, den ihr in einem anderen Teil der Spielwelt finden könnt. Sowohl die äußere Erscheinung als auch seine Waffe sowie seine Attacken sind gewissermaßen dem großen Bruder entliehen.

Wir stürzen uns im Nahkampf auf Mogh, das Mal. © From Software/Bandai Namco

Dennoch solltet ihr den „kleinen“ Mohg nicht auf die leichte Schulter nehmen, denn der Boss hat es durchaus in sich. Im Nahkampf vertraut euer Feind vor allem auf seinen gewaltigen Dreizack, mit dem er euch viel Schaden zufügen kann, sollte er euch mit einem Hieb erwischen. Gemein ist, dass seine Angriffe oftmals etwas verzögert ausgeführt werden. Hieran könnt ihr euch jedoch gut gewöhnen.

Außerdem wird er manchmal mit seinem Dreizack voraus auf euch zustürmen, um euch damit aufzuspießen. Mit dem richtigen Timing sollte diese Aktion jedoch kein Problem sein und eröffnet euch darüber hinaus eine wundervolle Möglichkeit, um einen starken Konter anzubringen. Alternativ wird er euch mit Feuer angreifen und dieses entweder direkt auf euch schleudern oder in der Arena verteilen.

Anders als der „große“ Mohg hat dieser Bossgegner keine zweite Phase. Ihr dürftet entsprechend nach relativ kurzer Zeit bereits alle Attacken gesehen haben, die euer Kontrahent auf Lager hat. Des Weiteren wird er während des Kampfes auch seine Geschwindigkeit oder Stärke nicht verändern. Mit etwas Übung und einem guten Gefühl fürs richtige Timing zwingt ihr den „Elden Ring“-Boss langsam in die Knie.

Mit der Imitatorträne habt ihr deutlich einfacheres Spiel. © From Software/Bandai Namco

Sollte euch der Gegner dennoch Probleme bereiten, gibt es eine Möglichkeit, euch das Leben ein bisschen einfacher zu machen. Hierfür könnt ihr euch auf die Suche nach dem Gegenstand Mohgs Kette machen, den ihr ebenso im unterirdischen Areal finden könnt. Dafür müsst ihr das Level so lange erkunden, bis ihr in einem Bereich mit einem großen Hummer ankommt. Erledigt das Tier und sammelt anschließend die Items ein, zu denen auch das Objekt der Begierde zählt.

Doch wie funktioniert Mohgs Kette? Nachdem ihr den Gegenstand gefunden habt, müsst ihr ihn zunächst ausrüsten und könnt euch dann wieder in den Bossraum begeben. Aktiviert das Item, wenn ihr euch in der Nähe des Gegners befindet, um diesen kurzzeitig mit einem Siegel an den Boden zu fesseln. Ihr könnt diese Aktion genau zweimal nutzen, um so Zeit für einen verheerenden Angriff zu haben.

© From Software/Bandai Namco

Letztendlich erhaltet ihr für euren Sieg über Mohg, das Mal in „Elden Ring“ insgesamt 100.000 Runen sowie den Zauber Blutflammenklauen.

Doch ihr solltet den Raum jetzt noch nicht verlassen, denn hinter dem Altar befindet sich ein geheimer Gang. Schlagt ihr gegen die Illusionswand öffnet sich ein Durchgang. Eine fiese Sprungpassage führt euch nach unten in die Tiefe. Letztendlich erreicht ihr den Ort der Gnade Ächtung der Rasenden Flamme. Dieser Ort ist eng mit der Quest von Hyetta sowie einem der Enden von „Elden Ring“ verbunden.

