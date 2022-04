© From Software/Bandai Namco

Um die Handlung des Action-RPGs Elden Ring abschließen zu können, müsst ihr euch nur mit einer übersichtlichen Anzahl von Bossgegnern herumschlagen. Einige der besten Kämpfe sind indes optional, etwa die Konfrontation mit Malenia oder auch mit Mohg. Wir geben euch nachfolgend einige Tipps, damit ihr den Fürst des Blutes in seine Schranken weisen könnt.

Mohg beherrscht ein besonderes Talent

Damit ihr gegen diesen Boss kämpfen könnt, müsst ihr zunächst den Weg zu einem geheimen Areal in den Zwischenlanden finden. Eine gute Möglichkeit, um dorthin zu gelangen, ist der Abschluss der Varré-Questline. Nachdem ihr diese erfolgreich absolviert habt, erhaltet ihr als Belohnung ein Item. Mit diesem könnt ihr euch zum Mohgwyn-Palast teleportieren, wo Mohg auf euch wartet.

Sobald ihr ihn gefunden habt, werdet ihr zunächst bemerken, dass dieser „Elden Ring“-Bossgegner eine durchaus imposante Erscheinung ist. Wie sein Name bereits andeutet, setzt dieser Feind in erster Linie auf Blutmagie, für deren Nutzung er auf seinen Dreizack vertraut. Mit dem Talent seiner Waffe ist es ihm möglich, euch Lebensenergie abzuziehen und damit seine eigene wieder aufzufüllen. Es ist eine ziemlich fiese Fähigkeit mit drei Hieben, die den Kampf deutlich erschweren kann, wenn sie euch unverhofft trifft. Ihr erkennt die Einsatzbereitschaft dieser Attacke an drei roten Kreisen, die sich um eure Spielfigur bilden.

Wenn ihr kein spezielles Item ausgerüstet habt, bleibt euch nichts anderes übrig, als schnellstmöglich eure Lebensenergie mit eurem Fläschchen zu regenerieren. Bei besagtem Gegenstand handelt es sich um Mohgs Kette, die es euch erlaubt, die oben erwähnte Aktion zu brechen. Darüber hinaus kann Mohg Feuer in der Arena verteilen, das euch Schaden zufügt und euren Bewegungsradius limitiert. Seine übrigen Attacken sollten für euch indes kein allzu großes Problem sein, denn diese werden klar angezeigt.

Um euch das Leben etwas einfacher zu machen, könnt ihr natürlich auch hier wieder einen (oder mehrere) eurer Geister als Unterstützung beschwören. Empfehlenswert sind sowohl die Imitationsträne als auch die Asche der Großschildsoldaten. Beide sollten idealerweise bereits auf Stufe +10 sein, da sie den mächtigen Angriffen des Bossgegners ansonsten nicht allzu lange widerstehen können werden.

Mohg hat eine besonders gemeine Attacke auf Lager © From Software/Bandai Namco

Sobald ihr Mohg ungefähr die Hälfte seiner Lebensenergie abgezogen hat, wird die zweite Phase des Kampfes beginnen. Diese leitet der Fürst des Blutes in der Regel mit seinem Talent ein, mit dem er seine eigene Lebensenergie wieder auffüllt. Darüber hinaus findet jedoch noch eine körperliche Verwandlung statt, denn in der zweiten Phase dieses „Elden Ring“-Bosskampfes wachsen eurem Gegner Flügel!

Ihr ahnt es sicherlich bereits: Damit kann Mohg nun fliegen und pfeilschnell auf euch hinuntersausen. Sollte er euch mit einem Angriff im Sturzflug erwischen, kann er euch so massiven Schaden zufügen. Das Timing zum Ausweichen kann hier zudem etwas knifflig sein, da die Kamera das Geschehen leider nicht immer optimal einfängt und die Arena für diese Art Gegner auch etwas zu klein ist. Für seine wuchtigen Angriffe, die gerne leicht verzögert einschlagen, solltet ihr derweil schon ein Gespür entwickelt haben. Zudem wird Mohg weiterhin ab und an Feuer verteilen, achtet also immer gut darauf!

In der zweiten Phase kann Mohg auch noch fliegen! © From Software/Bandai Namco

Mohg zählt letztendlich sicherlich zu den herausforderndsten optionalen Bossen, denen ihr in „Elden Ring“ begegnen könnt. Doch der Kampf lohnt sich für euch, denn für einen Sieg über den Fürst des Blutes erhaltet ihr nicht nur stattliche 420.000 Runen Preisgeld, sondern ebenfalls Mohgs Große Rune und das Echo des Blutfürsten.