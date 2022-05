© From Software/Bandai Namco

Manche Questreihen in Elden Ring von From Software belohnen euch mit tollen Items, mächtigen Waffen oder Rüstungen und sogar neuen Beschwörungen, die euch in Bosskämpfen zur Seite stehen. Doch hin und wieder führen diese Aufträge auch zu deutlich mehr, wie in dem Fall von Bruder Corhyn und Goldene Maske.

Wer die etwas längere und manchmal auch recht unübersichtliche Aneinanderreihung von Aufträgen nämlich zu einem erfolgreichen Ende führt, erhält so die Möglichkeit, das geheime Ende Zeitalter der Ordnung freizuschalten. Wie euch das gelingt und welche Schritte auf dem Weg dorthin notwendig sind, verraten wir euch in diesem Guide.

Elden Ring: So findet ihr Bruder Corhyn und schließt seine Questreihe ab

Das erste Mal begegnet ihr eurem Auftraggeber in der Tafelrundfeste, einem Ort, den ihr auf mehrere Weisen betreten könnt. Für welchen Weg ihr euch entscheidet, ist dabei vollkommen egal, wichtig ist nur, dass ihr die Feste betretet und dort Corhyn im Hauptraum gegenüber des Kamins ansprecht.

In der Tafelrundfeste trefft ihr das erste Mal auf Bruder Corhyn. © From Software/Bandai Namco

Folgende Wege zur Feste stehen euch zur Verfügung:

Kämpft gegen Margit, das Mal , der den Zugang zu Schloss Sturmschleier bewacht und verliert. Rastet anschließend an einem Ort der Gnade , beispielsweise Tunnel zum Schloss , und Melina wird euch erscheinen und euch in die Tafelrundfeste einladen.

, der den Zugang zu bewacht und verliert. Rastet anschließend an einem , beispielsweise , und wird euch erscheinen und euch in die Tafelrundfeste einladen. Erreicht aus eigener Kraft den ersten Ort der Gnade außerhalb von Limgrave , zum Beispiel Seeklippen in Liurnia . Vollkommen unabhängig davon, ob ihr Godrick bereits besiegt habt oder nicht, wird Melina auch in diesem Fall auftauchen und euch mit in die Feste nehmen.

, zum Beispiel . Vollkommen unabhängig davon, ob ihr bereits besiegt habt oder nicht, wird Melina auch in diesem Fall auftauchen und euch mit in die Feste nehmen. Geht alternativ zu Fuß nach Caelid und rastet dort oder nutzt die Teleporterfalle in den Von Drachen verbrannten Ruinen und sucht einen Ort der Gnade in Caelid auf, damit Melina erscheint. Hauptsache, ihr erreicht einen Ort der Gnade außerhalb von Limgrave.

Habt ihr Bruder Corhyn endlich erreicht, sprecht ihn an und bestätigt, dass ihr die Führende Hand der Gande sehen könnt, damit der NPC als Händler für Anrufungen freigeschaltet wird. Hier könnt ihr nun allerlei heilende und stärkende Zauber kaufen, was eure Abenteuer in der offenen Welt von „Elden Ring“ deutlich vereinfacht.

Elden Ring: Alle Großen Runen wiederherstellen und Runenbögen finden

Corhyns Questreihe: Goldene Maske finden

Wenn ihr die Tafelrundfeste in „Elden Ring“ nun wieder verlasst, macht sich auch Corhyn auf den Weg und kann im späteren Spielverlauf auf dem Altus-Plateau angetroffen werden, in der Nähe des Obelisken, wo ihr die Karte für das Gebiet finden könnt. Sprecht erneut mit dem Händler und dieser hat neue Items im Angebot, beispielsweise die Große Heilung.

© From Software/Bandai Namco © From Software/Bandai Namco

Hier, an der Straße nördlich von dem Ort der Gnade Kreuzung der Altus-Hochstraße, erfahrt ihr über Corhyn von Goldene Maske, einen NPC, der ebenfalls auf dem Altus-Plateau zu finden sein soll. Es gibt zwei Wege, die Position von Goldene Maske zu erreichen und die Questreihe somit fortzuführen:

Begebt euch vom Ort der Gnade Baum der Pracht aus nach Norden und interagiert in der Nähe der Brücke mit der Geisterquelle , um direkt neben Goldene Maske zu landen.

aus und interagiert in der Nähe der Brücke mit der , um direkt neben Goldene Maske zu landen. Sucht im Süden den Ort der Gnade Große Waldbrücke auf, wo ein nomadischer Händler angetroffen werden kann. Nutzt hier den Teleporter, um den nördlichen Teil der Brücke und schließlich auch Goldene Maske zu erreichen.

© From Software/Bandai Namco © From Software/Bandai Namco

Den Charakter anzusprechen hat jedoch wenig Erfolg, denn er wird stumm bleiben, stattdessen zeigt Goldene Maske schweigend auf den riesigen Erdenbaum in der Königlichen Hauptstadt Leyndell. Daher geht es erst einmal zurück zu Corhyn, dem ihr die Position des Gesuchten verratet. Dieser wird sich sofort auf den Weg machen, den NPC zu erreichen.

© From Software/Bandai Namco

Was für euch bedeutet, dass ihr ebenfalls zu Goldene Maske zurückkehrt und dort abermals mit eurem Auftraggeber sprecht. Schöpft hier alle neuen Gesprächsoptionen aus. Nun hat der Händler neue Anrufungen im Angebot, die ihr euch vielleicht einmal näher ansehen wollt, vielleicht können sie euch auf euren Reisen helfen.

© From Software/Bandai Namco

Corhyns Questreihe: Prinzipien der Goldenen Ordnung finden

Diese Questreihe in „Elden Ring“ geht nun erst weiter, wenn ihr Zugang zu der Hauptstadt erhalten habt, wofür ihr mindestens zwei Große Runen benötigt. Habt ihr das geschafft, setzen sich auch euer Auftraggeber, der sich nun Schreiber Corhyn nennt, und Goldene Maske wieder in Bewegung und können fortan in Leyndell an den Klippen nahe des Kolosseum angetroffen werden.

Sprecht mit Corhyn und ihr erfahrt, dass er ratlos ist, da Goldene Maske sich nicht mehr bewegt und in einer ungewöhnlichen Pose verharrt. Diese Pose ist aber auch der Hinweis darauf, was ihr als nächstes tun sollt. Schöpft alle Dialogoptionen mit Corhyn aus und macht euch dann auf den Weg Boss Godfrey in seiner Geisterform zu besiegen.

Quest von Ranni in Elden Ring beenden: Die wichtigste Questreihe im Spiel abschließen – Guide

Solltet ihr Probleme mit diesem Bossgegner haben, schaut doch mal in unseren Guide Godfrey, erster Eldenfürst besiegen – Elden Ring: Boss-Kampf-Guide, wo wir euch Schritt für Schritt erklären, wie ihr diesen Feind bezwingen könnt. Anschließend müsst ihr euch das Buch Prinzipien der Goldenen Ordnung schnappen.

Diesen Wälzer erhaltet ihr, nachdem ihr die Königliche Hauptstadt erreicht und Godfrey besiegt habt. Folgt im Anschluss dem Verlauf des Gebiets hinter dem Refugium des Erdenbaums, bis ihr beinahe den Kampfplatz mit Morgott erreicht habt, dort könnt ihr euch auf ein gelbes Vordach fallen lassen.

Betretet nun das Gebäude durch das offen stehende Fenster, lauft über die große Wurzel, die durch den Raum führt, und ihr erreicht schließlich das begehrte Item, das ihr an Corhyn oder einen beliebigen anderen Kleriker überreicht, um die Anrufung Gesetz der Regression zu erlernen, für die ihr jedoch satte 37 Weisheit benötigt.

Elden Ring: Waffen durch Schmiedesteine verbessern: Orte zum Farmen, Upgrade-Funktion erklärt

Corhyns Questreihe: Gesetz der Regression einsetzen

Sollte diese Anforderung eure Möglichkeiten überschreiten, wäre dies ein guter Zeitpunkt, um von einer Larventräne Gebrauch zu machen. Alternativ gibt es aber auch viele Rüstungsteile, die eure Weisheit ordentlich erhöhen, wie beispielsweise die Schimmersteinkronen, diverse Talismane oder auch Godricks Rune.

Seid ihr in der Lage, die Anrufung zu nutzen, führt euch euer Weg an den Ort der Gnade Refugium des Erdenbaums vorbei, bis ihr eine Statue von Radagon erreicht, vor der eine interessante Notiz liegt, die besagt, dass nur Regression die Geheimnisse enthüllt. Euer Auftrag ist also klar, vollführt die Anrufung vor der Statue und aus Radagon wird Marika.

Nun liegt eine weitere geheime Nachricht auf dem Boden, die da sagt, dass Radagon Marika ist. Eine folgenschwere Enthüllung, die ihr sofort Corhyn und Goldene Maske verratet, die immer noch in der Nähe des Kolosseum stehen. Sprecht mit den beiden, erschöpft alle Dialogoptionen, und ihr erhaltet die Geste: Gesamtheit der Ordnung.

Elden Ring: Wandelndes Mausoleum, Echos duplizieren – So findet ihr die 7 Mausoleen – Fundort

Corhyns Questreihe: Alternatives Ende freischalten, Questreihe beenden

Die beiden NPCs werden sich nun wieder auf Reisen begeben und können das nächste Mal bei den Ruinen des Urschneetals auf dem Berggipfel der Riesen angetroffen werden, wo Corhyn verzweifelt auf die Knie gesunken ist. Sprecht mit ihm und geht abermals alle verfügbaren Dialogoptionen durch, um die Questreihe voranschreiten zu lassen.

Nun geht es erst weiter, nachdem ihr das Zerfallende Farum Azula erreicht und den Boss Maliketh besiegt habt, damit die Aschene Hauptstadt freigeschaltet wird. Diese Version von Leyndell ist unter einer dicken Ascheschicht bedeckt. Folgt dort dem Weg Richtung Süden zum Kolosseum an der Westseite, wo Goldene Maske tot an der Felswand liegt.

Schnappt euch hier die Heilrune der Perfekten Ordnung, die ihr benötigt, um das geheime Ende in „Elden Ring“ freizuschalten. Mehr dazu erfahrt ihr in unserem Guide Die sechs bekannten Enden im Spiel und wie ihr sie erreichen könnt. Betretet das Gebiet später erneut oder ladet das Areal neu, um an der gleichen Stelle das Goldene-Maske-Set zu finden.

Elden Ring: Alle Soft Caps im Überblick – Die 8 Attribute clever leveln (Guide)

Anschließend trefft ihr Schreiber Corhyn an einem von zwei möglichen Standorten. Entweder in der Nähe des riesigen Spiralspeers, ungefähr im Zentrum der Aschenen Hauptstadt, oder bei den Ruinen der Sterngucker auf dem Berggipfel der Riesen, also genau dort, wo ihr euren Auftraggeber und Goldene Maske schon einmal angetroffen habt.

Sprecht ein letztes Mal mit dem Charakter und sorgt wieder dafür, dass keine Gesprächsthemen übrig bleiben. Wenn ihr den Standort von Corhyn das nächste Mal aufsucht oder neu ladet, findet ihr dort Corhyns Klangperle, Flegel und Corhyns Robe. Damit endet diese Questreihe und ihr könnt euch wieder wichtigeren Dingen widmen.