Elden Ring: Alle Talismane, ihre Effekte und wo ihr sie finden könnt

Für die meisten Spieler*innen ist From Softwares neuester Titel Elden Ring eine äußerst schwere Herausforderung, die einem alles abverlangt. Da freut man sich natürlich über jeden Vorteil, den man erhaschen kann und jeden Boni, der die eigenen Werte verbessert.

Genau da kommen die Talismane ins Spiel, Ausrüstungsgegenstände, die nur sehr wenig wiegen und daher sprichwörtlich kaum ins Gewicht fallen. Dafür verbessern sie eure Fertigkeiten und bescheren euch einen entsprechenden Trumpf, der euch beim Überleben und Siegen hilft.

Doch müsst ihr sie erst einmal finden, um ihre Macht für eure Zwecke nutzen zu können. Damit ihr nicht ohne Anhaltspunkt in der offenen Spielwelt jeden Winkel absuchen müsst, haben wir für euch in diesem Guide alle Talismane aufgelistet und verraten euch, wo ihr sie finden könnt.

Elden Ring: Alle Talismane, ihre Effekte und ihr Fundort – Lösung

Die Talismane in „Elden Ring“ sind also im Grunde das, was in den Souls-Spielen noch die Ringe waren, nur leider könnt ihr ohne Erweiterung nur einen solchen Gegenstand tragen. Doch keine Sorge, dieser Zustand ist nicht dauerhaft. Einen weiteren Ausrüstungsplatz erhaltet ihr nach dem Sieg über Margit, einen zweiten gibt es von Enia in der Feste.

Heiligdrachentalisman

Sucht den Friedhof der Gestrandeten auf und begebt euch zu der versteckten Höhle an der Küste, durch die ihr zurück an den Startpunkt gelangt. Jedoch könnt ihr hier nun die Kante erreichen, die euch zuvor noch versperrt war. Schnappt euch den ersten Talisman im Spiel und freut euch über seinen praktischen Effekt.

Effekt: Erhöhte Resistenz gegen Heiligschaden

Krummschwerttalisman

Den zweiten Talisman findet ihr in Schloss Sturmschleier. Kämpft euch dafür am Ort der Gnade bei den Klippen nach oben durch, an den Verbannten und den Bombenwerfern vorbei, bis in die dunkle Kammer mit dem Ritter erreicht, wo ihr ebenfalls den Rostigen Schlüssel finden könnt. Der Krummschwerttalisman liegt in der Schatzkiste.

Effekt: Abwehrkonter verbessern

Klauentalisman

Auch dieser Talisman befindet sich in Schloss Sturmschleier. Nehmt den Ort der Gnade beim Wallturm als Ausgangspunkt und begebt euch von hier aus nach draußen, springt auf das unter euch liegende Dach und lauft dann den Pfeiler hoch und auf den Vorsprung um die Ecke, wo ihr einige Verbannte besiegen müsst. Erklimmt dann die hiesige Leiter und ihr werdet auf dem Turm fündig.

Effekt: Sprungangriffe verbessern

Blitzdrachentalisman

Und noch ein Talisman, der in Schloss Sturmschleier gefunden werden kann. Habt ihr die Löwenkreatur bei eurem Weg durch das Haupttor zur Burg passiert, erreicht ihr einen Ort der Gnade bei der Turmbrücke von Limgrave. Kurz vor eben dieser Brücke liegt eine Leiche, der ihr den Blitzdrachentalisman abluchst.

Effekt: Erhöhte Resistenz gegen Blitzschaden

Flammendrachentalisman

Befindet sich in dem optionalen Dungeon Hainhöhle, im Startgebiet, nördlich der Kirche von Elleh. Besiegt in diesem Mini-Dungeon den Boss Bestienmensch von Farum Azula und ihr erhaltet zur Belohnung diesen Gegenstand, der „Elden Ring“ etwas einfacher macht.

Effekt: Erhöhte Resistenz gegen Feuerschaden

Medaillon des Brüllens

In der Nähe des Sumpfes in Limgrave befindet sich der Tunnel von Limgrave, ein kleiner, optionaler Dungeon in Elden Ring, in welchem ihr gegen den Boss Steingräbertroll kämpfen müsst. Besiegt dieses Wesen und das Medaillon des Brüllens gehört euch.

Effekt: Verbesserung von Brüllen und der Odem-Angriffe

Hammertalisman

Weit im Norden von Limgrave, hinter der verfallenen Stadtmauer, triggert das Spiel den Einfall eines Invaders in eure Welt. Ihr müsst diesen Eindringling bekämpfen, ohne Sturmwind zu benutzen. Zur Belohnung erhaltet ihr den Hammertalisman.

Effekt: Verbesserung von Ausdauer verringernden Angriffen gegen blockende Gegner

Axttalisman

Sucht die Ruinen im Nebelwald in der Region Ost-Limgrave auf und begebt euch in das kleine Waldstück ganz im Osten, wo ihr es mit einem großen Bären zu tun bekommt. Folgt dahinter den Stufen nach unten und schnappt euch den Talisman aus der Kiste.

Effekt: Verbesserung von aufgeladenen Angriffen

Arsenaltalisman

Hierbei handelt es sich um ein Geschenk der Kriegerin Nepheli Loux, die ihr zum ersten Mal im Schloss Sturmschleier in „Elden Ring“ getroffen habt. Nach eurem Sieg über Godrick kehrt ihr zurück zur Tafel und unterhaltet euch mit der Dame, die euch für euren Sieg diesen Talisman überreicht.

Effekt: Erhöhung des maximalen Ausrüstungsgewichts

Landschwanzkatzentalisman

Dieser Gegenstand befindet sich in Liurnia, in der Akademie von Raya Lucaria. Direkt hinter dem Ort der Gnade Schulklassenraum fahrt ihr mit dem mechanischen Rad der Gnade bis ganz nach unten zur Entführungsmaid. Lasst euch hier nicht schnappen und nehmt der Leiche diesen Talisman ab.

Effekt: Geringe Immunisierung gegen Sturzschaden

Knotentalisman des Schmelztiegels

Befindet sich in West-Liurnia und zwar im Dorf der Albinaurics. Hier müsst ihr den Boss Maltöter besiegen und seiner Leiche den Talisman abnehmen.

Effekt: Geringe Immunisierung gegen Sturzschaden

Purpurbernstein-Medaillon

Dieser Talisman liegt nirgendwo herum und kann auch keiner Leiche abgenommen werden, stattdessen müsst ihr ihn einem Händler für 1.500 Runen abkaufen. Der Verkäufer steht neben dem Lagerfeuer am Ort der Gnade Wall von Schloss Morne, auf der Halbinsel der Tränen.

Effekt: Erhöht eure maximale LP

Zauberdrachentalisman

Auf der Halbinsel der Tränen könnt ihr den Mini-Dungeon Erdschlundhöhle finden, in welcher euch sich der mächtige Runenbär entgegenstellt. Besiegt dieses Ungeheuer und nehmt seiner Leiche diesen Gegenstand ab, der euch ein wenig vor Magieschaden schützt.

Effekt: Erhöhte Resistenz gegenüber Magieschaden

Gesegneter Tautalisman

Auf der Halbinsel der Tränen, im Turm der Rückkehr, müsst ihr eine größere Anzahl an Soldaten besiegen, um schließlich die von diesen Gegnern bewachte Kiste öffnen zu können. So werdet ihr zur Hauptstadt teleportiert, wo hinter dem hiesigen Ort der Gnade ein Riese darauf wartet, von euch erschlagen zu werden. Plündert die Truhe, die dieser Gegner bewacht, und der Talisman gehört euch.

Effekt: Langsame Regeneration von LP

Radagons Narbensiegel

Sucht die Halbinsel der Tränen in „Elden Ring“ auf und begebt euch dort zum Siegelgefängnis der Klagen, wo ihr einen Steinschwertschlüssel opfern müsst, um das Siegel zu brechen. Dahinter müsst ihr nun noch den Uralten Helden von Zamor besiegen, um schließlich diesen Talisman einsacken zu können.

Effekt: Erhöhung von Kraft, Kondition, Stärke und Geschick, erhöht aber auch den erlittenen Schaden

Doppelklingentalisman

Sucht das Schloss Morne auf der Halbinsel der Tränen auf und begebt euch hier zu dem Ort der Gnade Hinter dem Schloss. Folgt dem Weg bis zu einer Sackgasse mit einer Leiter und klettert nach oben auf den Turm, wo ihr eine Schatzkiste findet, die den Doppelklingentalisman beherbergt.

Effekt: Verbesserung des finalen Angriffs von Angriffsketten

Horntalisman der Klarheit

Sucht den Ort Siofra in Ost-Limgrave auf und durchquert dieses weitläufige Gebiet bis zu einem steinernen Aufzug im Nordosten der Karte. Opfert für die Benutzung einen Steinschwertschlüssel und ihr könnt den Talisman quasi gar nicht verfelen.

Effekt: Erhöhung des Fokus

Grüner Schildkrötentalisman

Wer seine Ausdauerregeneration beschleunigen möchte, muss sich ins Totenwasser-Dorf in Ost-Limgrave begeben. Im Osten des Gebiets steht ein Wichtsiegel für das ihr einen Steinschwertschtschlüssel opfern müsst, dafür erreicht ihr so aber auch eine Schatztruhe, die diesen Talisman beherbergt.

Effekt: Beschleunigung der Ausdauerregeneration

Himmelssamentalisman

In Ost-Liurnia gibt es den Dungeon Carianischer Lehrsaal, eine riesige Bücherei, die einige gefährliche Gegner beherbergt. Doch der Besuch lohnt sich, denn bei der Balkenkosntruktion mit den Ratten, ganz oben in dem Dungeon, liegt dieser sehr nützliche Talisman.

Effekt: Verstärkung der FP-Regeneration von Himmelstränen

Assassinen-Himmelsklinge

Ein weiterer Talisman, den ihr nur erhalten könnt, wenn ihr dafür einen starken Gegner in die Knie zwingt. Dabei handelt es sich um den versteckten Assassinen der Schwarzen Klinge, der sich in den Katakomben der Schwarzen Klinge in Ost-Liurnia befindet.

Effekt: Kritische Treffer regenerieren FP

Horntalisman der Tapferen

Sucht in Ost-Liurnia die Ruinen des Labyrinths auf und begebt euch von hier aus nach Nordwesten. In der Nähe des wandelnden Monuments findet ihr den Talisman bei einer Leiche auf dem Vorsprung.

Effekt: Erhöhung der Robustheit

Geflügelte Schwertinsignie

Wer die Kraft von aufeinanderfolgenden Angriffen in „Elden Ring“ erhöhen möchte, muss sich in die Stillwasserhöhle in Süd-Liunria begeben und diese komplett durchqueren. Besiegt am Ende den Reinfäule-Ritter und er lässt diesen nützlichen Talisman fallen.

Effekt: Erhöhung der Kraft von aufeinanderfolgenden Angriffen

Shabriris Kummer

Solltet ihr eine aggressive Spielweise bevorzugen, ist dies vielleicht genau der richtige Talisman für euch. Ihr findet ihn in Nord-Liurnia, im Dorf der Rasenden Flamme. Sucht den Gegenstand im hinteren Teil des Dorfes bei den Raya-Lucaria-Soldaten.

Effekt: Zieht gegnerische Aggressionen kontinuierlich an

Talisman des Ziegenbocks

In Caelid befindet sich ein Ort namens Drachenhügelhöhle, wo ein Bär patrouilliert, der euren Charakter mit einem einzigen Angriff töten kann. Ihr müsst euch an diesem Ungeheuer vorbei schleichen, um das Ende der Höhle zu erreichen. Dort, bei den Hirschen, liegt das begehrte Objekt.

Effekt: Verstärkung eures Gleichgewichts

Arsenaltalisman

Ihr wollt mehr Kram mit euch rumschleppen? Dann braucht ihr diesen Talisman. Ihr findet ihn im Altustunnel auf dem Altus-Plateau. Folgt dem Verlauf der Mine, bis ihr eine Weggabelung erreicht und nehmt hier die rechte Abzweigung. In dem großen Raum mit dem Insekt lasst ihr euch auf die Wurzel fallen, geht nach oben und schnappt euch den Arsenaltalisman.

Effekt: Deutliche Erhöhung des maximalen Ausrüstungsgewichts