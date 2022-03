In dem Open-World-Soulslike Elden Ring muss euer Charakter immer mal wieder Entscheidungen treffen, die mal größere und mal kleinere Auswirkungen auf die Spielwelt haben. Verständlich, dass manche Spieler*innen daher bereits im Vorfeld wissen möchten, welche Konsequenzen ihr Handeln nach sich ziehen.

So fragt sich manch Abenteurer eben auch, was es mit dem berühmten Haus Vulkan auf sich hat und was passiert, wenn man der Einladung der Herren dieses Orts nachkommt. In diesem Guide geben wir euch die passende Antwort auf diese Frage und verraten euch zusätzlich, wie ihr Haus Vulkan finden und betreten könnt.

Elden Ring: So könnt ihr Haus Vulkan betreten

Weit im Norden des Gebiets Gelmir, mitten in einem aktiven Vulkan, umgeben von Seen aus Lava und kochender Hitze, steht das Haus Vulkan, ein geheimnisvoller Ort, der als Heimat von Kopfgeldjägern dient. Hierbei handelt es sich um einen so bezeichneten Legacy Dungeon, was bedeutet, dass ihr ihn im Verlauf der Handlung sowieso betreten müsst.

Wie ihr das anstellt ist jedoch eine ganz andere Frage, denn ihr stolpert nicht einfach so in das Haus Vulkan, sondern müsst euch euren Weg hinein schon suchen. Dabei gibt es drei verschiedene Möglichkeiten, den mysteriösen Ort zu betreten, die wir euch in diesem Guide natürlich alle vorstellen möchten.

Methode #1: Erklimmt den Berg Gelmir

Wer Hummeln im Hintern hat und Haus Vulkan auf die schnellste Weise betreten möchte, erklimmt einfach den Berg in der Region Gelmir und bahnt sich auf diese Weise den Weg in das Anwesen. Doch seid gewarnt, denn wirklich einfach ist diese Herangehensweise nicht, schließlich leben in dem Terrain teils sehr mächtige Gegner und die Seen aus Lava sind ebenfalls absolut gefährlich.

Solltet ihr euch dennoch für diese Methode entscheiden, nehmt den Aufzug von Dectus zum Erdenbaum auf dem Altus-Plateau. Folgt nun dem Weg nach Norden und biegt rechtzeitig nach Westen ab, um über die große Hängebrücke gehen zu können. So erreicht ihr bereits nach kurzer Zeit eine kleine Hütte, in deren Nähe sich eine Leiter befindet.

Nutzt weiter westlich den hiesigen Ort der Gnade als Schnellreisepunkt und ignoriert den optionalen Bossgegener, der sich in dieser Region befindet. Stattdessen geht es an diesem Feind vorbei, über die Steinbrücke und mit einem beherzten Sprung auf die Plattform darunter. Folgt dem Verlauf des Pfads und ihr seid wenige Momente später bereits beim Haus Vulkan angekommen.

Methode #2: Lasst euch verschleppen

Hierbei handelt es sich wahrscheinlich um die einfachste Methode in Elden Ring, das Haus Vulkan zu betreten. Sie ist aber auch gleichzeitig die gefährlichste, denn sie fordert von euch, einige Risiken einzugehen. Um euch in das Haus Vulkan verschleppen zu lassen, müsst ihr die Akademie von Raya Lucaria aufsuchen und mit dem Wasserradaufzug ganz nach unten fahren.

In den Tiefen hält sich eine Entführermaid auf, eine groteske Metallkonstruktion mit Kreissägen an den Armen. Dieses Wesen muss euch komplett verschlingen und auf diese Weise töten, damit ihr kurze Zeit später im Kerker von Haus Vulkan wieder aufwacht. Wichtig ist dabei jedoch, wirklich von der Entführermaid verschlungen zu werden.

Nehmt ihr nämlich normalen Schaden und sterbt auf diese Weise, landet ihr einfach nur wieder an eurem letzten Ort der Gnade. Schöner ist es im Kerker aber auch nicht, denn landet ihr hier, müsst ihr euch durch einen sehr schweren Dungeon kämpfen und unter anderem gegen einen sehr anspruchsvollen Boss antreten.

Methode #3: Folgt der Einladung von Rya

Für diese Methode müsst ihr etwas Vorarbeit leisten, dafür bekommt ihr es aber auch nicht mit so schrecklichen Feinden zu tun wie bei den ersten beiden Vorgehensweisen. Schließt den ersten Teil der Questreihe von Rya in Liurnia ab und holt dem NPC ihre Kette zurück, woraufhin diese an einen von zwei möglichen Orten reist.

Habt ihr beide Hälften der Kette gefunden und Rya überreicht, reist diese zur Spitze des großen Aufzugs von Dectus. Andernfalls trefft ihr sie in den Lux-Ruinen wieder. So oder so wird sie euch eine Einladung in das Haus Vulkan überreichen und, sofern ihr diese annehmt, teleportiert man euch direkt in die Empfangshalle.

Elden Ring: Soll ich Haus Vulkan beitreten oder lieber nicht?

Wie schon erwähnt handelt es sich bei Haus Vulkan um die Heimat von Kopfgeldjägern in „Elden Ring“, die Jagd auf andere Befleckte machen. Egal auf welche Weise ihr in das Haus gelangt seid, die Herren dieses Ortes werden euch in jedem Fall dazu einladen, einen Pakt mit ihnen einzugehen. Doch bedeutet das auch, dass ihr schlimme Konsequenzen zu befürchten habt?

Mitnichten. Den Pakt einzugehen zieht keinerlei negative Konsequenzen nach sich, doch wer das Angebot ablehnt und wieder auf Reisen geht, verpasst dafür einiges, denn die Questreihe in Haus Vulkan führt euch nicht nur in die PvP-Mechaniken ein, ihr erlangt auf diese Weise auch viele nützliche Items, Waffen und Ausrüstung.

Im Grunde stellt sich die Frage also gar nicht, ob ihr der Einladung des Hauses folgen sollt, da ihr durch den Pakt nur Vorteile erhaltet, wie zum Beispiel die Waffe Ghizas Rad. Mit der nützlichen Ausrüstung von Haus Vulkan und der Einführung in den PvP-Modus seid ihr bestens auf Eindringlinge aus anderen Welten vorbereitet.