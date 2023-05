Insel des sprudelnden Wassers: Weg zum Wassertempel meistern in Zelda Tears of the Kingdom

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gibt es mehrere Hauptmissionen, die sich lohnen. Eine längere Mission entführt uns ins mysteriöse Dorf der Zora. Wenn wir also die Hauptquest Sidon aus dem Dorf der Zora beschreiten, kommen wir alsbald an den Punkt, an dem wir das Antike Zora-Heiligtum aktivieren.

Wenn wir das Zora-Heiligtum abgeschlossen haben, dürfen wir nun endlich den Wasserfall hochsurfen, der in den Himmel über dem Dorf der Zora führt. Nun gilt es, die sogenannte Wasserbrücke zu betreten. Wir landen auf der Insel des Sprudelnden Wassers, die wir nun erst einmal lösen müssen.

Die Insel des sprudelnden Wassers

Sobald ihr die Insel des sprudelnden Wasser betretet, wird die Hauptmission Sidon aus dem Dorf der Zora fortgesetzt. Es gilt, zum markierten Ziel zu gelangen.

Doch erst einmal sprechen wir mit Sidon, der ein Stück weiter hinter dem Startpunkt steht. Unterwegs begegnen euch bereits die großen Wasserblasen. Die sind sehr wichtig für diesen Abschnitt.

Nachdem wir mit Sidon gesprochen haben, müssen wir eine Etage höher. Und dieser Abschnitt ist schnell erreicht. Wir müssen lediglich die große Blase links neben Sidon nehmen (einfach reinspringen) und dann werden wir automatisch nach oben befördert.

Diese Wasserblasen dienen als Transporter. © Nintendo/PlayCentral.de

Auf dieser Ebene gilt es nun, sich auf das erste Gebiet mit den feindlichen Konstrukten vorzuarbeiten. Ihr könnt die Wasserblasen auf der rechten Seite einfach verwenden, um auf die große Plattform zu springen. Segelt von Blase zu Blase und landet dann auf der Plattform mit den Sonau-Konstrukten.

Hier gilt es, Vorsicht walten zu lassen. Die Konstrukte können stark sein, wenn ihr noch nicht die perfekte Ausrüstung habt. Aber es gibt hier einen kleinen Tipp. Schaut euch die Richtung an, in die sie blicken (roter Strahl). Das ist wichtig, denn theoretisch könnt ihr euch leise von hinten anschleichen und sie lautlos ausschalten. Mit einer etwas stärkeren Waffe ist sogar ein Instantkill á la Assassin’s Creed möglich.

Hier seht ihr nun einen Wasserspeier, der unentwegt Wasser abgibt. Ihr könnt ihn aufnehmen, um die Plattform zu reinigen.

Hier gelangt ihr auf die obere Ebene der Insel des sprudelnden Wassers. © Nintendo/PlayCentral.de

Im Norden müsst ihr das sogar, um den ersten Steinvorsprung von seinem Schlamm zu befreien, sodass der Wasserfall wieder funktioniert. Springt nun von einem Wasserfall zum nächsten, um auf die höhere Plattform zu gelangen.

Oben seht ihr den Igoshon-Schrein, bei dem ihr den Teleporter aktivieren solltet.

Der Gleiter wird los geschossen. © Nintendo/PlayCentral.de

Neben dem Schrein geht es weiter mit einem kleinen Minirätsel. Die goldene Säule aktiviert eine Startrampe. Zuvor müssen wir einen kleinen Gleiter drauflegen. Steigt dann auf den Gleiter und lasst euch mit ihm wegschießen.

Auf dieser Plattform gibt es einen Feind, den ihr aber auch umgehen könnt. Ihr müsst auf die Säulen springen und von hier aus geht es weiter zu den sprudelnden Wasserfällen. Springt einfach den ersten Wasserfall in Reichweite an, dann werdet ihr nach oben geschossen. Springt nun von einem Wasserfall zum nächsten bis hoch zur nächsten Ebene.

Nutzt die Wasserfälle. © Nintendo/PlayCentral.de

Oben gibt es noch einmal 3x Sonau-Kriegerkonstrukte. Nutzt die erhöhte Position, um an jedes Konstrukt von hinten heranzuspringen und sie mit einem Schlag auszuschalten. Das erspart Geld und Materialkosten. Holt euch die Truhe, bevor es weiter hoch geht. Die Truhe enthält ein Gamma-Krieger-Breitschwert (33). Also lohnt sich diese Truhe wirklich!

Nun sehen wir eine Wasserblase, die auf uns zufliegt. Aber eigentlich wollen wir doch auf die andere Seite? Sie sollte also lieber wieder rückwärts fliegen? Dafür haben wir den Zeitumkehrer. Ab in die Blase und ab dafür!

Danach müsst ihr mit den Plattformen eine kleine Rampe bauen, sodass die Wasserblase in den Himmel fliegt und nicht einfach nur gegen die Wand. Nutzt dafür einfach die herumliegenden Steinwände. Positioniert eine Wand beim Ende etwas schräg und die Blase fliegt gen Himmel. Dann Abspringen und mit dem Parasegel weiter.

Das letzte Rätsel in dieser Gegend erfordert den Bau eines kleinen Gleiterflugzeugs. Dafür benötigen wir 3 verschiedene Komponenten.

1x Gleiter

1x Transporter

1x Ventilator

Ein kleines Gleiterflugzeug © Nintendo/PlayCentral.de

Verbindet dann den Transpoter mit dem Gleiter, sodass der Gleiter Rollen unten drunter bekommt. Danach klebt ihr hinten noch einen Ventilator dran und dann kann es auch schon losgehen.

Richtet euer Flugzeug nun richtig aus, dass er mittig auf der Startrampe sitzt. Dann aktiviert ihr den Ventilator, wenn ihr auf dem Gleiter steht und fliegt in die Luft. Ihr solltet nun genügend Schwung erhalten, um auf die andere Seite abzuspringen.

Drüben trefft ihr noch einmal Sidon, der euch im Kampf gegen das Elite-Kontrukt behilflich ist. Nun könnt ihr mit Sidon den gigantischen Riesenwasserfall hochschwimmen und an die Spitze des Areals gelangen. Der Wassertempel wartet.

Weiter geht es im Wassertempel (Lösung)

Falls ihr noch mehr Hilfen wie diese hier benötigt, da ihr an der einen oder anderen Stelle in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nicht weiterkommt, kann euch unsere Komplettlösung dienlich sein. Hier warten wertvolle Tipps und Tricks zum Spiel. Wir wünschen weiterhin viel Spaß mit dem Game.