Igoshon-Schrein im Himmel lösen – Zelda Tears of the Kingdom

Im Action-Adventure The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gibt es auch im Himmel den einen oder anderen Schrein und wenn wir endlich die Wasserbrücke mit Sidon aus dem Dorf der Zora passieren können, geht es ab auf die Insel des sprudelnden Wassers.

Auch in diesem Abschnitt verbirgt sich ein weiterer Schrein, der schon auf euch wartet. Also nichts wie hin! Wir verraten euch hier, wie ihr den Igoshon-Schrein mit den Wasserblasenrätseln idealerweise löst.

Igoshon-Schrein in Zelda Tears of the Kingdom

Im Igoshon-Schrein lernen wir nämlich etwas mehr über das Schwebende Wasser, dem wir bereits auf dem Weg zum Wassertempel begegnet sind. Wenn ihr die Rätsel löst, wartet das nächste Segenslicht auf euch!

Der erste Raum enthält lediglich eine Wasserblase, betretet sie als Fahrstuhl, um auf die höhere Ebene zu gelangen.

Hier gibt es dann auf der linken Seite eine Truhe, die ihr ganz einfach mit der Ultra-Hand fangen könnt. Sie enthält eine Große Sonau-Energiesphäre.

Auf der rechten Seite sehen wir eine weitere Wasserblase. Aber die fällt nach unten und wir haben keine Chance, sie zu verwenden, um nach oben zu gelangen. Es sei denn, wir verwenden den Zeitumkehrer. Zielt einfach auf die Blase, wenn sie am Boden liegt und sie schwebt wieder nach oben (steigt danach direkt ein).

Der Zeitumkehrer lässt die Blase zurück schweben. © Nintendo/PlayCentral.de

Oben schießt eine Wasserblase aus der Wand. Ihr könnt euch einfach vor die Wand stellen und auf eine neue Blase warten. Dann nimmt sie euch mit auf die nächste Plattform, springt aber rechtzeitig ab!

Das letzte Rätsel im Igoshon-Schrein

Hier gilt es ein kleines Rätsel zu lösen. Die Wasserkugel fliegt einfach geradeaus. Aber um sie nach oben abzulenken, müssen wir die beiden Module mit der Ultra-Hand bewegen, die sich hier auf der Ebene befinden.

Dreht erst einmal den Schiebeklotz nach rechts, sodass er sich mit der Flugbahn der Luftblase kreuzt. Dann legt ihr das rechteckige Stück Metall auf den Schiebeklotz und zwar so, dass es eine Startrampe ergibt (siehe Bild).

Eine solide Startrampe! © Nintendo/PlayCentral.de

Wenn ihr nun mit der Wasserblase mitfliegt, könnt ihr oben kurz vor dem Ende des Schreins abspringen und ihn wieder verlassen.

Falls ihr noch mehr Hilfen wie diese hier benötigt, da ihr an der einen oder anderen Stelle in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nicht weiterkommt, kann euch unsere Komplettlösung dienlich sein. Hier warten wertvolle Tipps und Tricks zum Spiel. Wir wünschen weiterhin viel Spaß mit dem Game.