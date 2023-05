The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Falls ihr noch mehr Hilfen benötigt und an der einen oder anderen Stelle in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nicht weiterkommt, kann euch unsere Komplettlösung dienlich sein. Hier warten wertvolle Tipps und Tricks zum Spiel auf euch. Wir wünschen weiterhin viel Spaß mit dem Game!

Wenn ihr das Zora-Heiligtum abgeschlossen habt, könnt ihr nun den Wasserfall endlich bis ganz in den Himmel nehmen und Sidon ist an eurer Seite! Das ist die sogenannte Wasserbrücke . Wir landen auf der Insel des Sprudelnden Wassers , wenn wir hochgleiten.

Aktiviert das Heiligtum und der Weg in den Himmel öffnet sich.

Hier findet ihr etwaige Krabbelviecher , doch an einem bestimmten Punkt läuft schwarzer Schlamm von der Decke hinab (in der Mitte, hinterste Reihe).

Nun gilt es zur letzten Bewässerung aufzubrechen. Geht jetzt erstmals die linke Seite hoch, bis ihr an ein kleines Rohr kommt, wo ihr reinlaufen könnt.

Lauft nun den ganzen Pfad weiter nach oben. Am Ende wartet auf der rechten Seite eine kleine Höhle , in der Höhle sitzt der gute alte Höhlenforscher Mayoi auf euch. Draufzimmer und Mayoi-Signum einsammeln!

Der Weg geht nun weiter, rechts in der großen Höhle. Hier findet ihr viele Holzbretter . Baut eine kleine Vorrichtung, um erhöht auf den Vorsprung in der Mitte abspringen zu können.

Dahinter liegt ein mysteriöses Antikes Zora-Heiligtum . Das Ziel ist es, in die Mitte des Heiligtums zu gelangen.

Ein Schlag mit einem Felsenhammer genügt und die Verstopfung hat sich in Luft aufgelöst. Nun erhöht sich der Wasserspiegel und es kann weiter gehen.

Wenn wir in den Strudel gesprungen sind, kommen wir in den ersten Raum. Hier müssen wir rechts hinten im Raum den gigantischen Felsbrocken zerschmettern.

In diesem Guide verraten wir euch, wie ihr das Heiligtum schnellstmöglich abschließt, damit ihr in der Story weiter voranschreiten könnt.

Antikes Zora-Heiligtum: Hohlraum im Strudel lösen – Zelda Tears of the Kingdom

