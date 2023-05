Anti-Feuer-Rüstung einfach erhalten, so gehts! – Zelda Tears of the Kingdom

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gibt es viele verschiedene Rüstungssets, die uns den Alltag erleichtern. Einige sind essenziell und andere sind eher optionaler Natur.

In diesem Guide lernt ihr alles über das Anti-Feuer-Rüstungsset, das ihr unbedingt freischalten müsst, wenn ihr zum Beispiel die Questline: Yunobo aus Goronia abschließen möchtet.

Feuerschutz alias Brandschutz – Zelda Tears of the Kingdom

Warum benötigen wir einen Feuerschutz? Link kann sich selbst leider nicht vor Feuer schützen, doch es gibt eine Rüstung im Spiel, die tatsächlich die Macht besitzt, feurige Temperaturen abzuhalten.

Wichtig: Damit ist nicht die Hitze-Rüstung (hier Fundort nachlesen) gemeint, die wir für warme Temperaturen wie die sonnigen Tage in der Wüste benötigen!

Es gibt nämlich diverse Orte im Spiel, die einen echten Brandschutz erfordern. Dazu zählen einige Teile des Nordosten, so wie die Region rings um den Todesberg. Doch auch im Untergrund, in den Tiefen, gibt es hier und da Lavastellen, die uns in Flammen aufgehen lassen. Und das sogar dann, wenn wir nicht direkt in der Lava stehen. Link fängt buchstäblich Feuer – und das wollen wir doch nicht?

Gibt es ein Brandschutz-Elixier?

Ja, in TotK gibt es einen einfachen Brandschutz, den ihr selber herstellen könnt. Hierbei handelt es sich um das sogenannte Brandschutz-Elixier.

Dafür benötigen wir lediglich eine der Eidechsen, die überall in Goronia umherlaufen (einfach anschleichen). Sie haben einen natürlichen Schutz gegen Feuer entwickelt und sind bestens geeignet.

Kocht diese Zutat dann im Topf gemeinsam mit Monsterteilen und dann erhaltet ihr die gewünschte Medizin. Und es gilt: je besser die Teile, desto länger hält der Brandschutz an.

An sich ist das ein guter Weg, sich zu schützen. Nur leider ist das keine Dauerlösung.

Wie erhalte ich eine Anti-Feuer-Rüstung?

Deshalb benötigen wir die besagte Anti-Feuer-Rüstung, ein Rüstungsset bestehend aus drei Teilen. Nur wo bekommen wir diese in LotK?

Im Gegensatz zur Zora-Rüstung, bei der wir einiges tun müssen, um das ganze Rüstungsset in Händen zu halten, ist bei der Feuerschutz-Rüstung alles etwas einfacher gestrickt.

Hier findet ihr das Anti-Feuer-Rüstungsset. © Nintendo/PlayCentral.de

Wir können das gesamte Rüstungsset kaufen und zwar in Goronia. Teleportiert euch also zum Marak-gutsi-Schrein, der direkt in Goronia liegt, und lauft zum Rüstungsladen.

Der Rüstungsladen liegt im Südwesten der Stadt und verkauft die gesuchte Rüstung für ein paar satte Rubine.

Anti-Feuer-Hose

Beschreibung : Hose aus Stein und anderen feuerfesten Materialien, die von Goronen für Hylianer angefertigt wird, die sich bis nach Goronia wagen.

: Hose aus Stein und anderen feuerfesten Materialien, die von Goronen für Hylianer angefertigt wird, die sich bis nach Goronia wagen. Effekt : Brandschutz

: Brandschutz Rüstung : 3

: 3 Fundort : Goronia

: Goronia Kosten: 1200 Rubine

Anti-Feuer-Rüstung

Beschreibung : Eine von Goronen für Besucher hergestellte feuerfeste Rüstung aus Stein.

: Eine von Goronen für Besucher hergestellte feuerfeste Rüstung aus Stein. Effekt : Brandschutz

: Brandschutz Rüstung : 3

: 3 Fundort : Goronia

: Goronia Kosten: 700 Rubine

Die Anti-Feuer-Rüstung ist günstig. © Nintendo/PlayCentral.de

Anti-Feuer-Helm

Beschreibung : Steinerner Helm, den Handwerker in Goronia an Touristen verkaufen. Er umschließt den Kopf vollständig und schützt so vor Brandverletzungen.

: Steinerner Helm, den Handwerker in Goronia an Touristen verkaufen. Er umschließt den Kopf vollständig und schützt so vor Brandverletzungen. Effekt : Brandschutz

: Brandschutz Rüstung : 3

: 3 Fundort : Goronia

: Goronia Kosten: 1400 Rubine

Bedenkt, dass ein zweifacher Feuerschutz ausreicht. Und an manchen Stellen reicht sogar schon ein einfacher Feuerschutz.

Es ist deshalb ratsam, vorerst zur Anti-Feuer-Rüstung und dann zur Anti-Feuer-Hose zu greifen, bevor wir mit dem teuersten der drei Items weitermachen. Für das gesamte Anti-Feuer-Set benötigt ihr selbstverständlich dann auch noch das dritte Rüstungsteil.

Alternativer Weg zum Brandschutz

Obendrein gibt es hier sogar noch einen einen alternativen Weg, um an einen funktionierenden Brandschutz zu gelangen. Falls ihr über die amiibo-Figur Daruk verfügt, erhaltet ihr den Vah-Rudania-Helm und der bietet genau den gleichen Schutz wie der Anti-Feuer-Helm.

Wenn ihr die Figur in eurem Besitz habt, müsst ihr sie nur noch scannen und dann wird der Helm als Ingame-Belohnung zur Verfügung gestellt. Eine sinnvolle Alternative?

Dieser Helm bietet euch Brandschutz. © Nintendo/PlayCentral.de

Falls ihr noch mehr Hilfen benötigt und an der einen oder anderen Stelle in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom stagniert, dürfte euch unsere Komplettlösung mit Sicherheit dienlich sein. Hier warten wertvolle Tipps und Tricks zum Spiel, die wir übersichtlich zusammengefasst haben. Wir wünschen euch weiterhin viel Spaß mit dem Game!