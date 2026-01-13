Nickmercs klärt Cheating-Vorwürfe auf – Ist der Aim Assist schuld?

Nickmercs, einer der bekanntesten Livestreamer auf Twitch, sah sich in den letzten Tagen mit Vorwürfen konfrontiert, in ARC Raiders zu cheaten. Der Hintergrund: Ein viraler Clip zeigte, wie er mit scheinbar übermenschlicher Zielgenauigkeit einen sogenannten Hornet-Gegner ausschaltete. Nun hat sich der Streamer selbst zu Wort gemeldet und die Situation aufgeklärt.

Nickmercs erklärte, dass er nicht cheatet, sondern lediglich mit einem Controller auf dem PC spielt – was in ARC Raiders offenbar zu einem ungewöhnlich starken Aim Assist führt. Diese Aussage sorgt für Diskussionen in der Community, denn viele empfinden die Zielhilfe im Spiel derzeit als übermächtig.

Wie reagierte Nickmercs auf die Anschuldigungen?

Was sagte der Streamer zur Cheating-Debatte? Während eines Livestreams äußerte sich Nickmercs direkt zu den Vorwürfen:

No. Not cheating. Sorry. Didn't wait 20 years playing competitively to show you that I was cheating against an ARC robot.

Er spielte damit auf seine Vergangenheit als professioneller Call of Duty-Spieler an. Seit er sich vom E-Sport zurückgezogen hat, produziert er regelmäßig Content auf Twitch und YouTube – darunter auch zu ARC Raiders, dem Extraction-Shooter von Embark Studios.

Nickmercs betonte außerdem, dass der Aim Assist bei ARC Raiders auf dem PC mit angeschlossenem Controller deutlich stärker wirken könne als auf Konsolen. Diese Beobachtung wurde von mehreren anderen Spielern bestätigt, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben.

Was ist ARC Raiders überhaupt?

Was steckt hinter dem Extraction-Shooter? ARC Raiders ist ein Third-Person-Extraction-Shooter, der am 30. Oktober 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und Windows erschienen ist. Entwickelt wurde das Spiel von Embark Studios, die auch für The Finals bekannt sind. Seit der Veröffentlichung hat ARC Raiders mehrere Patches erhalten und gewann sogar den Preis für das beste Multiplayer-Spiel bei den Game Awards 2025.

In ARC Raiders streifst du mit bis zu zwei Mitspielern durch die postapokalyptische Erdoberfläche des Jahres 2180, sammelst Ressourcen und kämpfst gegen feindliche Maschinen – die namensgebenden ARC. Dabei können auch andere menschliche Spieler auftauchen, was jede Runde zu einem angespannten PvPvE-Erlebnis macht.

Warum sorgt Aim Assist in ARC Raiders für Diskussionen?

Wie stark beeinflusst das Zielsystem das Gameplay? Aim Assist ist in vielen Shootern ein umstrittenes Thema, doch in ARC Raiders scheint die Zielhilfe besonders aggressiv zu arbeiten – zumindest auf dem PC mit Controller. Das führt dazu, dass sich das Fadenkreuz bei Gegnerkontakt regelrecht an deren Körper „festsaugt“, was in dem viralen Clip von Nickmercs deutlich zu sehen war.

Einige Zuschauer vermuteten daraufhin aimbot-ähnliches Verhalten, was die Diskussion auslöste. Doch laut mehreren Community-Mitgliedern – und auch Nickmercs selbst – handelt es sich lediglich um ein Feature des Spiels, das mit bestimmten Einstellungen besonders stark wirkt.

Wie geht die Community mit dem Thema um?

Welche Meinungen vertreten andere Spieler? Die Reaktionen in der Community sind gespalten. Einige verteidigen Nickmercs und verweisen auf ihre eigenen Erfahrungen mit dem Aim Assist in ARC Raiders. Andere fordern, dass Embark Studios das System überarbeitet, um faire Bedingungen zu gewährleisten – gerade im PvP.

Parallel gab es zuletzt vermehrt Berichte über tatsächliches Cheating im Spiel. Entwickler Embark Studios kündigte deshalb neue Anti-Cheat-Maßnahmen an. Inzwischen wurden temporäre Bans ausgesprochen, doch viele fordern härtere Konsequenzen wie permanente Sperren für Wiederholungstäter.

Was bringt das neue Update für ARC Raiders?

Welche Änderungen wurden mit Patch 1.11.0 eingeführt? Am 13. Januar 2026 veröffentlichte Embark Studios das erste große Update des Jahres. Patch 1.11.0 bringt zahlreiche Balancing-Änderungen – darunter eine Nerfung der Trigger-Nade, die in PvP-Matches bislang dominierte.

Die Schadensverringerung der Granate wurde angepasst: Der Explosionsschaden ist nun stärker auf die Mitte konzentriert und nimmt nach außen hin schneller ab.

Die Verzögerungszeit zwischen Auslösen und Detonation wurde von 0,7 auf 1,5 Sekunden erhöht.

Diese Änderungen sollen das PvP-Gleichgewicht verbessern und das Spielerlebnis fairer gestalten – ein wichtiges Signal an die Community, dass das Team hinter ARC Raiders auf Feedback hört.

Wie geht es weiter mit ARC Raiders und Nickmercs?

Was bedeutet das Ganze für die Zukunft? Der Fall Nickmercs zeigt, wie stark die Mechaniken von ARC Raiders aktuell diskutiert werden – besonders in Bezug auf Balance und Fairness. Für Fans des Spiels ist es ein gutes Zeichen, dass sowohl die Entwickler als auch die Content Creators offen mit dem Thema umgehen.

Nickmercs wird wohl weiterhin auf seinem Kanal ARC Raiders spielen und seine Community mit Gameplay versorgen – nun vermutlich mit noch mehr Aufmerksamkeit. Gleichzeitig bleibt zu hoffen, dass Embark Studios die Aim-Assist-Problematik ernst nimmt und die Mechanik weiter verfeinert.

Was denkst du über die Diskussion rund um Aim Assist und die Vorwürfe gegen Nickmercs? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!