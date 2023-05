Marak-gutsi-Schrein, runde Sache lösen – Zelda Tears of the Kingdom

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom und näher gesagt im Marak-gutsi-Schrein kommen wir einer runden Sache auf die Schliche. Denn wir lernen, wie man mit runden Objekten und Konstrukten arbeitet.

Doch die Rätsel rund um Marak-gutsi sind gar nicht mal so einfach zu lösen, weshalb wir euch hier eine kleine Anleitung vorbereitet haben, die euch den schnellen Weg durch den Schrein aufzeigt.

Marak-gutsi-Schrein in Zelda Tears of the Kingdom

Wenn ihr den Schrein in Goronia betreten habt, kann es auch schon losgehen mit dem Knobelspaß.

Zunächst einmal müssen wir eine Brücke überqueren, nur hat die ganze Sache einen Haken. Von der Brücke ist nicht mehr viel übrig. Was also tun?

Springt nach unten und zückt eure Ultra-Hand. Dann nehmt ihr das lange Ende der Brücke und verbindet es mit dem kurzen Ende der Brücke auf der anderen Seite.

Das erste Rätsel: Bridge-Buidler-Simulator. © Nintendo/PlayCentral.de

Ihr habt die Brücke erfolgreich rekonstruiert und könnt passieren. Klettert also die Leiter hoch und lauft auf die andere Seite.

Autobauer im Marak-gutsi-Schrein

Beim zweiten Rätsel ist wichtig, dass ihr nicht in die Lava fallt, ansonsten verliert ihr wertvolles Leben und es führt zum Game Over.

Hier gilt es, eine Brücke zu spannen. Dafür brauchen wir das Zweiradkonstrukt als Zugpferd. Schnappt euch hier das lose Ende der Brücke (seht genau hin, wo es ist) und greift es mit der Ultra-Hand. Verbindet die Brücke nun mittig mit dem Zweirad, sodass sie schließlich hinterhergezogen werden kann.

Das Ende der Brücke will erstmal gefunden werden. © Nintendo/PlayCentral.de

Jetzt könnt ihr das Zweirad aktivieren und es rüberfahren lassen. Lauft dann über die neu entstandene Brücke.

Die fertige Brücke. Eigentlich ganz simpel? © Nintendo/PlayCentral.de

Der nächste Part ist im Grunde schnell gelöst. Wir müssen lediglich zwei Zweiräder kombinieren und es entsteht? Ein Vierrad, korrekt. In Fachkreisen auch ein Auto genannt.

Schnappt euch also ein Zweirad und verbindet es mittig mit dem anderen. Steigt dann auf das Fahrzeug und aktiviert die Reifen. Dann könnt ihr mitsamt des Vehikels auf die andere Seite fahren.

Mit 1000 PS über die Lava heizen! © Nintendo/PlayCentral.de

Um nun auf die nächst höhere Ebene zu gelangen, reicht ein Deckensprung. Schaltet danach die feindlichen Konstrukte aus.

Die Truhe im nächsten Raum könnt ihr mit dem Brückenkonstrukt erreichen, auch wenn ihr hier und da abrutscht. Es reicht, die Brücke auf die Kante zu legen und hochzulaufen. In der Kiste ist jedoch nur ein Starker Konstruktbogen.

Im letzten Raum sehen wir viele Kugeln, ein Auto und eine Art Brücke. Das alles müssen wir kombinieren, um das Stahlgitter zu öffnen. Eine große Rolle spielt dabei die Zielscheibe auf dem Boden.

Lösung: Finaler Raum im Marak-gutsi-Schrein

Wie funktioniert die Zielscheibe? Die Zielscheibe im letzten Raum ist so etwas wie ein gigantischer Schalter. Das ist im ersten Moment nicht so ersichtlich, aber dieser Schalter muss gedrückt werden. Und zwar so, als würden wir mit Link auf einen Schalter springen.

Wie drücken wir den Schalter? Die Antwort ist einfach. Ihr müsst lediglich so gut wie alle Kugeln ins Loch befördern. Das kann jedoch sehr lange mit der Ultra-Hand dauern.

Gibt es eine einfache Lösung? Ja. Das Auto und die Brücke sind dazu da, damit alles schneller geht. Baut die Brücke so ans Auto, dass vorne eine Art Planierraupe entsteht (siehe Bild).

Wer hat eine Planierraupe bestellt? © Nintendo/PlayCentral.de

Um alle Kugeln mitzubekommen, müsst ihr die äußeren kurz etwas mittiger positionieren. Und dann kann es auch schon losgehen mit der Sause. Jetzt heißt es, Abfahrt!

Wenn ausreichend Kugeln im Loch sind, die eine gewissen Schwere erreichen, öffnet sich schließlich das Stahltor für euch.

Abfahrt. Kugeln, wir kommen! © Nintendo/PlayCentral.de

Falls ihr noch mehr Hilfen benötigt und an der einen oder anderen Stelle in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom stagniert, dürfte euch unsere Komplettlösung mit Sicherheit dienlich sein. Hier warten wertvolle Tipps und Tricks zum Spiel, die wir übersichtlich zusammengefasst haben. Wir wünschen euch weiterhin viel Spaß mit dem Game!