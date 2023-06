Master-Schwert verbessern, ist das möglich? – Zelda Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Wie ist es um die Langlebigkeit der Materialien bestellt? Wenn ihr die geschätzten und teuren Materialien an euer Bannschwert heftet, sind sie spätestens dann vollständig verschwunden , wenn das Master-Schwert seine Kraft verliert und in den Schlafzustand übergeht.

Daraufhin geht das Master-Schwert wieder in seinen Rohzustand um. Aber Vorsicht! Die verwendeten Materialien sind dann weg . Überlegt es euch also zweimal, bevor ihr zum Beispiel ein Drachenhorn rückgängig macht.

Woher bekomme ich das Bannschwert in TotK? Das Master-Schwert ist in TotK gut versteckt, es lässt sich nicht unbedingt einfach finden. Deshalb haben wir euch eine ausführliche Lösung vorbereitet, die auf alle kleineren Details eingeht.

Eines der Mysterien ist Links Fähigkeit zur Synthese . Wir fragen uns in diesem Beitrag: kann ich das Master-Schwert verbessern? Wirkt die Synthese beim Master-Schwert? Und was kann ich mit dem Bannschwert alles verschmelzen?

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom oder kurz TotK gibt es das legendäre Bannschwert. Doch um diese sagenhafte Waffe ranken sich unzählige Geheimnisse, die wir an dieser Stelle näher ergründen.

Das legendäre Master-Schwert in „The Legend of Zelda Tears of the Kingdom“. © Nintendo/PlayCentral.de

