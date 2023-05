Gerudo-Quest Riju aus Gerudo-Stadt und das Wandgemälde-Rätsel – Lösung zu Zelda Tears of the Kingdom

Die Gerudo-Quest Riju aus Gerudo-Stadt steht euch zur Verfügung, sobald ihr im Verlauf des Hauptziels Untersuche die vier Regionen die Unterstadt der Gerudo betreten habt. Dort erfahrt ihr von dem schrecklichen Sandsturm, der Königin und der Nord-Gerudo-Ruinen, die ihr durchqueren müsst, um die Anführerin der Kriegerinnen zu finden.

Gerudo-Quest – Riju aus Gerudo-Stadt: So findet ihr die Königin in der Gerudo-Quest

Um diese Primärmission annehmen zu können, müsst ihr wie bereits erwähnt Gerudo-Stadt gefunden haben, was im Verlauf der Hauptmission Untersuche die vier Regionen passiert. Solltet ihr Probleme dabei haben, diese Stadt zu entdecken beziehungsweise zu erreichen, schaut gerne in unseren dazu passenden Guide: Zelda Tears of the Kingdom: Wie komme ich in die Stadt der Gerudo?.

Wie ihr feststellen werdet, ist die Stadt aufgrund der scheußlichen Sandsturms verlassen, die Gerudo haben sich stattdessen zum Schutz in den Untergrund zurückgezogen. Ihr könnt diesen Ort quasi durch jedes Loch im Boden erreichen. Schaut im Zweifelsfall in unseren Guide So könnt ihr die Untergrundstadt der Gerudo in Zelda Tears of the Kingdom betreten (Lösung), falls ihr keine Zugänge finden könnt.

Um die Ruinen zu betreten, müsst ihr nun einfach nur dem Weg links vom Eingang folgen, an der Sandrobbe vorbei und schließlich direkt in eine riesige Kammer. Wenn ihr hier auf eine der etwas helleren Steinplatten tretet, wird diese nach einem kurzen Abrutscher in die Tiefe fallen, seid also bereits, schnell abzuspringen und das Parasegel zu benutzen.

Solltet ihr doch einmal in die Tiefe stürzen, landet ihr in Treibsand, der euch sehr schnell sehr viel Ausdauer kostet. Vermeidet einen Absturz also und wenn er doch passiert, rettet euch auf Felsen oder Treibgut und sucht die nahen Holzbretter auf, die euch dabei helfen, auch mit wenig Ausdauer wieder nach oben zu kommen.

Folgt nun also dem Verlauf des Raums, bis ihr den schmaleren Gang mit den vielen abbaubaren Gesteinen gefunden habt, wo euch weitere Gibdo angreifen werden. Die gruseligen Gesellen sind sehr anfällig gegenüber Feuer- und Blitzschaden, nutzt also entsprechende Materialien aus eurem Inventar, entweder an einen Pfeil oder eure Nahkampfwaffe angebracht.

Am Ende des Gangs geht es die Holzbalken nach oben und dann immer der Nase nach. So erreicht ihr schließlich den Ort, an welchem Riju trainiert und wo Link die aktuelle Situation mit der Königin bespricht. Anschließend müsst ihr der Anführerin beim Training helfen. Schießt dafür erst einmal einen Pfeil auf die nahe Übungspuppe.

Beim zweiten Mal, wenn ihr bei den drei Übungspuppen helfen sollt, schießt ihr kurz vor die Puppe in der Mitte, wodurch der große Radius von Rijus Attacke den Rest macht. Trefft ihr die mittlere Puppe hingegen direkt, wird die Reichweite nicht ausreichen und ihr müsst es wohl oder übel noch einmal versuchen. Damit kommt dieser Teil der Gerudo-Quest zu einem Ende.

© Nintendo.

Gerudo-Quest – Riju aus Gerudo-Stadt: Den Wüstenbasar verteidigen

Ist das Training abgeschlossen, erreicht die Königin eine schreckliche Nachricht: Die widerlichen Gibdos greifen den Wüstenbasar an. Das könnt ihr so natürlich nicht hinnehmen und da Link nun der offizielle Peilsenderlieferant der Königin ist, muss er natürlich mitkommen, um der mächtigen Kriegerin beim Zielen zu helfen. Und damit beginnt die Gerudo-Quest auch erst so richtig.

Teleportiert euch also zurück zum Maya-tata-Schrein, der direkt neben dem Basar liegt. Sobald ihr dort angekommen seid, gilt es, eine Schar Gibdos zu besiegen, die unentwegt den Basar attackieren. Erledigt die ersten Wellen, die links und rechts der Königin die Stellungen überrennen wollen, wartet aber anschließend nicht einfach auf noch mehr Feinde.

Lasst die Königin stattdessen das baumartige Gebilde angreifen, dem diese Monster entspringen. Dieses leuchtende Nest explodiert, sobald Riju ihn mit einem Blitz getroffen hat. Danach müsst ihr nur noch die verbliebenen Gibdo erledigen, indem ihr wie gewohnt mit einem Pfeil auf sie schießt, den Rest macht die Gerudo-Anführerin mit ihrer Macht.

© Nintendo.

Gerudo-Quest – Riju aus Gerudo-Stadt: Auf die Schlacht vorbereiten

Habt ihr den Basar verteidigt, kehrt nach Gerudo-Stadt zurück (Ihr habt doch hoffentlich schon den Sorjotanig-Schrein über Gerudo-Stadt aktiviert, um seinen Teleportpunkt nutzen zu können?). Zurück in der Stadt müsst ihr nichts weiter tun, als euch an den Markierungen auf der Karte zu orientieren und den Anweisungen der Königin zu folgen.

Bei Tekla müsst ihr euch dafür entscheiden, wo die Kriegerinnen aufgestellt werden. Ihr könnt als Ziele das Nordtor, das Osttor und das Westtor nutzen und habt Speerkriegerinnen, Säberkriegerinnen und Artillerie zur Verfügung. Wo ihr wen positioniert macht jedoch absolut keinen Unterschied, also tobt euch aus.

Bei Padoru könnt ihr hingegen könnt ihr eine Barrikade anfordern. Diese setzt man natürlich am besten dort ein, wo die Artillerie steht, aber macht, wie ihr es für richtig haltet. Anschließend könnt ihr euch die herumliegenden Materialien schnappen, um euren Vorrat aufzustocken, Gerichte zu kochen oder Konstruktionen zu bauen. Danach geht die Gerudo-Quest in die nächste Phase.

© Nintendo.

Gerudo-Quest – Riju aus Gerudo-Stadt: Die Schlacht um Gerudo-Stadt

Habt ihr alle Vorbereitungen abgeschlossen, sprecht noch einmal mit der Königin und die Schlacht beginnt. Alles, was ihr nun zu tun habt, ist, nach und nach die drei Tore im Norden, Westen und Osten abzuklappern und dort mit der Macht von Riju die Monster zu töten, indem ihr diese mit einem Pfeil markiert, sobald die Ziele im Bereich der gelben Markierung sind.

Habt ihr an einem Tor genügend Gibdos erledigt, wird das entsprechende Gibdo-Nest stark zu leuchten beginnen. Dies ist der Moment, in welchem das Nest attackiert werden kann. Lasst Riju ihre Kraft aufladen, bis sie das Nest erreichen kann, und sendet dann den auslösenden Pfeil aus, um das Nest zu zerstören.

Nachdem ihr ein bis zwei Nester erledigt habt, werden fliegende Gibdos den Platz im Zentrum der Stadt erreichen. Es ist wichtig, dass ihr Feinde, die bereits auf den Platz vorgedrungen sind, priorisiert, da sie ansonsten sehr schnell die Königin besiegen können. Achtet auf die roten Punkte auf der Minimap und ihr wisst, wann es Zeit ist Riju beizustehen.

© Nintendo.

Gerudo-Quest – Riju aus Gerudo-Stadt: Das Rätsel vom Wandgemälde

Sprecht nach der Schlacht mit Riju in der Untergrund-Stadt und schaut euch gemeinsam mit der Königin das Wandgemälde an, auf welchem der folgende Hinweis steht: „Hinter dem Thron, rote Säulen in der Hitze… Licht im Dreieck, Stein der Blitze… Wenn meine Stimme ruft nach dir, so folge ihr und komm zu mir…“ Was hat es mit diesem Teil der Gerudo-Quest nur auf sich?

Nun, ihr habt es vielleicht schon erraten, aber es geht zurück in den Thronsaal, direkt über eurem Kopf. Nutzt einfach den Deckensprung und schon seid ihr da. Vom Thron aus schaut ihr nach Süd/Südwest, wo ihr am Horizont bereits drei Säulen empor ragen sehen könnt. Sobald ihr dort angekommen seid, begebt ihr euch mit einem weiteren Deckensprung nach oben.

© Nintendo.

Oben angekommen seht ihr über euch einen Spiegel und auf dem Boden eine brüchige Platte. Diese Platte wollt ihr nun zerstören. Beispielsweise mit einer Donnerblume oder eben mit einem Zweihänder, an welchem einen Felsbrocken angebracht wurde und mit dem sich ein Bodenschmetterer auslösen lässt (Angriff halten und dann loslassen).

Das Licht wird freigesetzt und erschafft einen langen Lichtstrahl, dem ihr natürlich sogleich folgt, direkt zu weiteren Steinsäulen und einem Spiegel. Da dieser sich nicht erreichen oder verändern lässt, folgt ihr dem Lichtstrahl noch wenige Meter weiter, direkt zu einer kleinen Säule. Begebt euch auch hier nach oben und ihr entdeckt eine Drehmechanik.

© Nintendo.

Also, worauf wartet ihr noch? Dreht das Gerät. Dreht es gegen den Uhrzeigersinn und der Turm mit dem Spiegel steigt empor, bis er das Licht reflektieren kann, was daraufhin beinahe ein Dreieck in der Luft bildet. Und Link? Der folgt dem Lichtstrahl nun weiter, bis zum dritten Punkt. Dort geht es abermals mit einem Deckensprung nach oben.

Wo ihr eine weitere brüchige Bodenplatte vorfindet und was ihr damit zu tun habt, wisst ihr ja bereits. Mit einem Felsbrocken draufhauen oder anderweitig in die Luft sprengen. In dem Loch darunter findet ihr zwei Schwebeplatten, die nach Aktivierung solange auf der Stelle schweben, wie eure Batterien reichen, und vier Balken.

© Nintendo. © Nintendo.

Setzt die beiden Schwebeplatten mit der Ultra-Hand nebeneinander und verbindet sie .

und . Legt einen der vier Balken obendrauf und verbindet sie ebenfalls mit den Schwebeplatten.

und verbindet sie ebenfalls mit den Schwebeplatten. Aktiviert die Schwebeplatten (schlagen oder mit einem Pfeil treffen).

Hebt die Schwebeplatten mit der Ultra-Hand an und haltet sie so weit wie möglich nach oben , ganz nah an der Plattform über euch.

, ganz nah an der Plattform über euch. Deaktiviert die Ultra-Hand. Die Platten schweben nun so lange, wie es eure Batterien erlauben.

nun so lange, wie es eure Batterien erlauben. Springt mit der Fähigkeit Deckensprung zur Plattform über euch, wo ihr die Schwebeplatten wieder mit Ultra-Hand greift und zu euch zieht .

zur Plattform über euch, wo ihr die Schwebeplatten wieder mit Ultra-Hand greift und . Deaktiviert die Schwebeplatten, damit die Batterien sich aufladen können.

können. Hebt die beiden Platten nun mit Ultra-Hand an und hebt sie so hoch wie möglich, nah an der Wand des Turms .

. Springt via Deckensprung durch die Schwebeplatten hindurch und von dort aus auf die Spitze des Turms.

hindurch und von dort aus auf die Spitze des Turms. Zieht die Platten samt Balken nun zu euch und deaktiviert sie wieder.

sie wieder. Platziert die Balken in der Drehmechanik und nutzt diese, um den Spiegel neu auszurichten.

Die Drehmechanik wird nun solange gegen den Uhrzeigersinn gedreht, bis der Spiegel ausgerichtet ist und die Lichtstrahlen ein ordentliches Dreieck bilden. Anschließend wird euch genau gezeigt, wo ihr als nächste hingehen müsst, nämlich ins Zentrum des neu entstandenen Dreiecks. Trefft euch mit Riju bei dem Zielort, um die Mission voranzutreiben.

© Nintendo. © Nintendo.

Gerudo-Quest – Riju aus Gerudo-Stadt: Kampf gegen die Gibdo-Königin

Die Gerudo-Quest geht in die vorletzte Runde. Ab sofort habt ihr Kontrolle über Rijus Fähigkeit. Nähert euch ihr, um die Kraft der Blitze zu aktivieren, und feuert mit einem Pfeil auf ein Ziel, um dieses mit der vollen Ladung Elektrizität zu treffen. Übt dies doch direkt, indem ihr das große, rot pulsierende Gebilde am Eingang des Donnertempels mit einem Blitzschlag trefft.

Hervor kommt die Gibdo-Königin, die es nun (halbwegs) zu besiegen gilt. Schließlich ist das hässliche Ding der Grund dafür, dass die Region von Sandstürmen geplagt wird. Der Trick in diesem Kampf ist, die Königin mit einer Blitzattacke zu treffen, wie der von Riju oder gerne auch mit einer Modifikation am Pfeil wie beispielsweise der Blitzfrucht.

© Nintendo.

Die Gibdo-Königin wird weiß und ist fortan anfällig für Attacken von Link. Im Grunde wiederholt ihr nun lediglich das Folgende: Erwischt die Königin mit einem Blitz und greift sie danach direkt an. Ist sie weiß, kann sie mit jeder Form von Attacke beschädigt werden, achtet bei euren eigenen Angriffen aber auf die folgenden Attacken der Königin:

Sandstrahl : Die Königin schießt einen geraden Strahl aus Sand auf Link. Lauft schnell im hohen Bogen um die Königin herum, um dieser Attacke auszuweichen.

: Die Königin schießt einen geraden Strahl aus Sand auf Link. Lauft schnell im hohen Bogen um die Königin herum, um dieser Attacke auszuweichen. Sturmböen : Drei Sturmböen, die in eure Richtung geschleudert werden. Lauft schnell nach links oder rechts, um ihnen zu entgehen.

: Drei Sturmböen, die in eure Richtung geschleudert werden. Lauft schnell nach links oder rechts, um ihnen zu entgehen. Sturmattacke: Die Gibdo-Königin reißt alle vier Arme nach oben und stürmt sofort danach auf Link zu. Dieser läuft schnell zur Seite, um nicht erwischt zu werden.

© Nintendo.

Sobald die Königin flüchtet, könnt ihr die rot pulsierende Kugel am Eingang des Donnertempels mit der Hilfe von Riju vernichten und erhaltet so Zugang. Wie ihr den Donnertempel während dieser Gerudo-Quest nun absolviert und wo ihr dort alle Schätze finden könnt, verraten wir euch in unserem Guide: Der Donnertempel in Zelda Tears of the Kingdom: So absolviert ihr den Dungeon.