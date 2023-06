Quest Die unbeschwerte Ehefrau in Zelda: Totk lösen – Wo ist der „fluffige“ Ort?

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom lassen sich viele Nebenquest finden, die ihr nicht unbedingt erledigen müsst, die oft aber eine nette Geschichte erzählen und euch zudem mit der einen oder anderen nützlichen wie wertvollen Belohnung beschenken.

Die unbeschwerte Ehefrau starten in Tears of the Kingdom

Im Dorf der Zora könnt ihr bei Fuger beispielshalber die Nebenquest Die unbeschwerte Ehefrau starten. Bedenkt aber, dass im Vorfeld unbedingt den Wassertempel gelöst haben müsst. Erst dann findet ihr Fuger ein Stück vor dem Brunnen, den ihr zu Beginn gesäubert habt und erzählt euch seine Sorgen.

Er macht sich Sorgen um seine Ehefrau Dedur, die zum Fischen gegangen und seitdem nicht mehr zu ihm zurückgekehrt ist. Sonderlich viele Hinweise auf ihren momentanen Aufenthaltsort kann er euch allerdings nicht liefern. Und die Hinweise, die er für euch hat, sind reichlich kryptisch.

Als seine Frau losging, sang sie dieses seltsame Lied vor sich hin:

„Ich fand einen fluffigen Ort! Dort fange ich Fische, hüpf, hüpf!“

Anschließend soll Dedur vergnügt über die Brücke östlich des Dorfes gehopst sein.

Zu recht fragt er sich, was damit gemeint ist: Ein „fluffiger“ Ort und „hüpf, hüpf“?

Fuger kann sich daraus keinen Reim machen, weshalb es nun wieder einmal Link richten muss.

Wo ist der fluffige Ort in Zelda: Totk?

Fundort von Dedur? Um Dedur zu finden, müsst ihr wieder zurück auf die Insel der sprudelnden Wasser. Hier seid ihr auf dem Weg zum Wassertempel bereits vorbeigekommen und habt dabei am besten direkt den Igoshon-Schrein freigeschaltet. Denn in diesem Fall könnt ihr euch einfach dahin teleportieren und von dort aus an die markierte Stelle gleiten.

Alternativ teleportiert ihr euch östlich des Dorfs der Zoras zu dem Ihen-a-Schrein neben der Miphas-Stätte.

Erklimmt hier die Stufen bis ganz oben zum Kap der Prüfungen und springt von hier die Klippe hinunter.

Jetzt fliegt ihr mit dem Parasegel zu dem großen Wasserfall vor euch und schwimmt diesen mit Hilfe der Zora-Rüstung hinauf. Nun müsst ihr nur noch durch die Wasserblasen bis auf das östliche Plateau der schwebenden Inselgruppe gelangen. Schaut euch dazu gerne die weiter oben eingefügte Karte an.

Dedur steht direkt an einem rechteckigen Wasserbecken mit einem Hydranten an der rechten Seite, der unaufhörlich Wasser in das Becken sprudeln lässt. Auf dem Weg zum Wassertempel seid ihr an dieser Stelle bereits vorbeigekommen.

Sobald ihr Dedur angesprochen habt, erzählt sie über die Maxi-Barsche, die es hier oben im Himmel gibt. Schließlich kann sie wieder als Fischerin arbeiten, seit der Schlamm weg ist. Ihr Herz sei vor Freude in den Himmel gehüpft und sie glatt hinterher.

Teilt ihr nun mit, dass ihr Ehemann Fuger aufgrund ihres Verschwindens besorgt ist. Es stellt sich heraus, dass sie ihn ganz vergessen hat. Sie wollte eigentlich nur ein Fischfest veranstalten, um König Sidons Krönung zu feiern. Aber sie möchte sich gleich auf den Weg nach Hause machen.

Reist ihr hinterher und sprecht vor dem großen Brunnen im Dorf der Zora noch einmal mit den beiden. Fuger ist einfach nur erleichtert, dass seine Ehefrau wieder heil zurückgekehrt ist. Als Belohnung erhaltet ihr einen Maxi-Fischspieß, der eure Herzen übers Maximum hinaus auffüllt.

Falls ihr noch mehr Hilfen benötigt und an der einen oder anderen Stelle in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nicht weiterkommt, kann euch unsere Komplettlösung dienlich sein. Hier warten wertvolle Tipps und Tricks zum Spiel auf euch. Wir wünschen weiterhin viel Spaß mit dem Game!