Ihen-a-Schrein schnell gelöst in Zelda Tears of the Kingdom

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gibt es die allseits bekannten und sehr beliebten Schreine, die mit ihren Rätsel aufwarten. Wir verraten euch auf PlayCentral.de, wie ihr die Schreine lösen könnt, wenn ihr mal nicht weiterwisst.

In diesem Guide geht es um den Ihen-a-Schrein, den wir in der Mipha-Stätte im Zorana-Hochland finden. Aktiviert ihn auf jeden Fall, damit ihr euch immer wieder zu Sidon teleportieren könnt.

Der Ihen-a-Schrein in Zelda: Tears of the Kingdom

In diesem Schrein dreht sich alles um die schwebenden Steine, die ihr direkt im ersten Raum seht. Das Schöne ist, dass sie an Ort und Stelle bleiben, wenn wir sie bewegen. Also können wir sie einfach mit der Ultra-Hand bearbeiten.

Lösung des Ihen-a-Schrein

Das erste Rätsel ist hier recht simpel. Wir müssen lediglich den zweiten Stein bewegen und so einen kleinen Vorsprung schaffen. Mit einem kleinen Sprint plus Sprung schaffen wir es so nach oben.

Die schwebenden Steine bleiben an Ort und Stelle. © Nintendo/PlayCentral.de

Vorarbeit: Nehmt schon mal einen der Schwebesteine mit für das dritte Rätsel.

Weiter geht es mit dem zweiten Rätsel. Hier sehen wir lediglich einen Schwebestein und ein langes Gerüst. Um auf die andere Seite zu gelangen, müssen wir den schwebenden Stein und das Stahlgerüst miteinander verbinden (Ultra-Hand).

Aktiviert nun noch ganz kurz den schwebenden Stein, ansonsten ist er funktionslos. Das heißt, wir müssen einem draufschlagen. Nun könnt ihr das Stahlgerüst einfach auf die Mitte positionieren und rüber laufen.

Nun kommen wir zum dritten Rätsel, das den ersten Schwebestein und die Plattform aus dem vorangegangen Rätsel erfordert. Positioniert das schwebende Stahlgerüst und den zusätzlichen Schwebestein so wie auf unserem Bild knapp übereinander, dann könnt ihr nach oben springen.

Das Stahlgerüst wird vom schwebenden Stein gehalten. © Nintendo/PlayCentral.de

Das letzte Rätsel im Ihen-a-Schrein

Nun kommen wir zum letzten und womöglich schwierigsten Rätsel in diesem Schrein. Hier gibt es vier Schwebesteine, eine Kugel und einen Hebelmechanismus.

Zuerst können wir uns aber die Truhe in der linken, oberen Ecke sichern. Sie erfordert drei Schwebesteine, die wie eine Treppe geformt werden. Dann könnt ihr die Truhe öffnen, sie beinhaltet jedoch nur 5x Holzpfeile.

Nun gilt es, die Kugel auf die andere Seite zu bringen, sodass sie auf der anderen Seite im Loch landet. Deshalb müssen wir die Steine erst einmal so anordnen wie folgt auf unserem Bild.

Dieses Rätsel lässt sich mit einer Brücke lösen. © Nintendo/PlayCentral.de

In unserer Lösung haben wir eine Brücke gebaut (mit dem Stahlgerüst aus dem vorangegangen Raum), um die Kugel ganz einfach über die Brücke zu transportieren. Ihr könnt die Kugel nämlich mit Ultra-Hand auf die andere Seite tragen, während ihr selbst über die Brücke springt.

Wenn ihr die Brücke so konzipiert wie in unserem Beispiel, braucht ihr die goldene Säule gar nicht. Die Stahltore auf der anderen Seite öffnen sich auch so, wenn ihr die Kugel dann in das Loch fallen lasst.

Habt ihr hier noch eine andere Lösung gefunden? Schreibt es gerne in die Kommentare und lasst uns gemeinsam über den Schrein diskutieren.

Falls ihr noch mehr Hilfen benötigt und an der einen oder anderen Stelle in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nicht weiterkommt, kann euch unsere Komplettlösung dienlich sein. Hier warten wertvolle Tipps und Tricks zum Spiel auf euch. Wir wünschen weiterhin viel Spaß mit dem Game!