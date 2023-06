Wenn ihr euch in Nintendos Action-Adventure The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom den Unheilsreiter-Helm schnappen wollt, bleibt euch nichts anderes übrig, als die Nebenquest Südliches-Irrschloss-Prophezeiung abzuschließen. Wie ihr diese Mission freischaltet und letzten Endes erfolgreich hinter euch bringt, enthüllen wir euch in diesem Guide.

Zelda Tears of the Kingdom: So erhaltet ihr die Quest Südliches-Irrschloss-Prophezeiung

Das Unheilsreiter-Set ist enorm praktisch, denn es erlaubt Link nicht nur, deutlich besser zu schleichen, was ihr auch mit dem Yiga-Set haben könnt, nein, die Grundwerte dieser Rüstung sind zudem deutlich höher als bei dem Jogginganzug der hiesigen Ninja. Aber eben weil diese Kleidung so stark ist, müsst ihr euch etwas anstrengen, um sie in den Händen halten zu können.

Um überhaupt die Chance zu haben, den erwähnten Helm auf dem Kopf zu tragen, müsst ihr erst einmal die optionale Aufgabe Südliches-Irrschloss-Prophezeiung freischalten, was im Klartext bedeutet, dass ihr die Herausforderung des Labyrinths in Gerudo meistern müsst. Dort findet ihr nämlich Südliches Irrschloss: Oberfläche und damit den Start dieser Missionsreihe.

In unserem separaten Guide Südliches Irrschloss: Oberfläche – So schließt ihr das Labyrinth ab und erreicht den Motusij-Schrein (Lösung) erklären wir euch ganz genau, wie ihr das Gerudo-Labyrinth erreicht, was ihr im Inneren tun müsst und wie ihr schlussendlich die Sekundärquest beginnt, die euch dem Unheilsreiter-Helm näher bringt.

Eure Suche beginnt in Südliches Irrschloss: Oberfläche. © Nintendo

Zelda: Tears of the Kingdom – So schließt ihr Südliches Irrschloss: Himmel ab

Habt ihr das Labyrinth im Süden von Hyrule gemeistert, hat eure Suche nachdem Unheilsreiter-Helm gerade erst begonnen. Nachdem ihr diese Herausforderung nämlich hinter euch gebracht und den Motusij-Schrein abgeschlossen habt, könnt ihr vor dem Eingang zum Schrein mit einem Sonau-Mechanismus interagieren, wodurch die Quest Südliches-Irrschloss-Prophezeiung beginnt.

Dieses Mal wird eure Aufgabe euch in luftige Höhen führen, in den Himmel weit über der Gerudo-Wüste. Um den Ort Südliches Irrschloss: Himmel zu erreichen, braucht ihr jedoch ein selbst gebautes Konstrukt, dass euch bis zum Labyrinth im Himmel trägt. Einen vorgefertigten Bauplan dieser Art erhaltet ihr beispielsweise hier: So vereitelt ihr Kogas finstere Pläne.

Wie genau ihr das Himmelslabyrinth nun erreicht und was ihr dort zu tun habt, erfahrt ihr in dem Guide Das Himmels-Labyrinth in Gerudo abschließen, so geht´s (Südliches Irrschloss: Himmel). Am Ende dieser Herausforderung wird der Durchgang unter euch, der direkt zu Südliches Irrschloss: Untergrund führt, geöffnet und ihr könnt euch in die Tiefe stürzen.

In Südliches Irrschloss: Himmel müsst ihr vier Apparaturen aktivieren. © Nintendo

Zelda Tears of the Kingdom: Labyrinth im Untergrund abschließen und Unheilsreiter-Helm erhalten

Zwei von insgesamt drei Stationen habt ihr ab diesem Punkt bereits erfolgreich hinter euch gebracht und die Questreihe Südliches-Irrschloss-Prophezeiung ist fast an ihrem Ende angekommen. Sobald ihr im Himmelslabyrinth alles erledigt habt, stürzt euch hinter dem fünften Ring in die Tiefe und ihr landet ohne Umschweife und in sekundenschnelle in Südliches Irrschloss: Untergrund.

Zum Glück müsst ihr da unten kein Labyrinth mehr durchqueren, stattdessen führen alle vier Wege in der Dunkelheit zum gleichen Ziel, nämlich einem Gamma-Blockkonstrukt, das von Link besiegt werden muss. Wie genau ihr das anstellt und was es bei diesem Kampf zu beachten gilt, könnt ihr wie folgt nachlesen: So absolviert ihr in Tears of the Kingdom das Labyrinth unter Gerudo – Südliches Irrschloss: Untergrund.

Sobald der übergroße Feind bezwungen wurde, müsst ihr nur noch alle fallen gelassenen Gegenstände aufsammeln und die Quest Südliches-Irrschloss-Prophezeiung abschließen, indem ihr mit dem Sonau-Ring in der Kampfarena interagiert. Zur Belohnung wird eine Truhe aus dem Boden gestampft, die den Unheilsreiter-Helm enthält.

Alle Wege in Südliches Irrschloss: Untergrund führen zum Gamma-Blockkonstrukt. © Nintendo